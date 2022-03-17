Вражеская техника на металлолом. "УАВтормет" готовится к распилке российских танков. ВИДЕО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская ассоциация вторичных металлов начала изучать мировой опыт по переработке военной техники.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook УАВтормет.
"Мировой опыт по переработке военной техники. Мы уже изучаем технологии такой переработки, которые будут предоставлены членам и партнерам нашей ассоциации", - пишут в "УАВтормете" и дают пример немецких разработок.
Некоторое время в Украине был дефицит металлолома, но сейчас "сырья" прибавилось. Обещают использовать только непригодную для использования технику.
Исправные и подходящие танк, БТР или другая техника будут считаться военным трофеем.
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ножовками разделают
Не вгадали.
Орків ..на гумус.
.
Слава нації
Смерть москалям
Але мабуть той же Інтерпайп приймає вже порізаний і відсортований. Яка собівартість такої роботи - я не знаю.
https://www.youtube.com/watch?v=AH3rXUFjuV8
Самое прибыльное , но и затратное БТР, БМП, БМД (арюминиевая противопульно-осколочная броня.
Там **** с порезкой.
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw