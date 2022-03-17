Вражеская техника на металлолом. "УАВтормет" готовится к распилке российских танков. ВИДЕО

Украинская ассоциация вторичных металлов начала изучать мировой опыт по переработке военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook УАВтормет.

"Мировой опыт по переработке военной техники. Мы уже изучаем технологии такой переработки, которые будут предоставлены членам и партнерам нашей ассоциации", - пишут в "УАВтормете" и дают пример немецких разработок.

Некоторое время в Украине был дефицит металлолома, но сейчас "сырья" прибавилось. Обещают использовать только непригодную для использования технику.

Исправные и подходящие танк, БТР или другая техника будут считаться военным трофеем.

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