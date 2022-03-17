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техника (1540) УАВтормет (1)

Вражеская техника на металлолом. "УАВтормет" готовится к распилке российских танков. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинская ассоциация вторичных металлов начала изучать мировой опыт по переработке военной техники.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook УАВтормет.

"Мировой опыт по переработке военной техники. Мы уже изучаем технологии такой переработки, которые будут предоставлены членам и партнерам нашей ассоциации", - пишут в "УАВтормете" и дают пример немецких разработок.

Некоторое время в Украине был дефицит металлолома, но сейчас "сырья" прибавилось. Обещают использовать только непригодную для использования технику.
Исправные и подходящие танк, БТР или другая техника будут считаться военным трофеем.

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Топ комментарии
+15
Танки на металобрухт..
Орків ..на гумус.

.
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 15:39
+14
позовите "ЦыганМеталлПром"
ножовками разделают
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17.03.2022 15:39
+10
Кисню треба буде капець скільки...
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17.03.2022 15:35
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Кисню треба буде капець скільки...
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17.03.2022 15:35 Ответить
позовите "ЦыганМеталлПром"
ножовками разделают
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17.03.2022 15:39 Ответить
Ааа! Ну, успіхів )))
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17.03.2022 15:41 Ответить
ставлю ящик Закарпатского !!!!
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17.03.2022 15:44 Ответить
у меня и телефон цыганов есть
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17.03.2022 15:45 Ответить
Ковід нібито минув, так що з киснем проблем не мало б бути...
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17.03.2022 15:39 Ответить
Ковід нібито минув,
Не вгадали.

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17.03.2022 19:53 Ответить
Є плазмові різаки . Є , мабуть , лазерні . 21 сторіччя .
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17.03.2022 15:52 Ответить
Плазморізи дешевше, чел пригальмував троха, кисню йому не вистачає...
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17.03.2022 15:55 Ответить
Мені кисню вистачає, непереймайся. А от як ти плазмовим різаком будеш різати криві корпуси покручені вибухом, я б подивився. І скільки інструменту ти при цьому спалиш.
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17.03.2022 16:25 Ответить
Приходь і дивися, наші цигани без кисню і плазморізів цю техніку розтягнуть за добу, тільки хай припинять стріляти, вони пацифісти по народженню...
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17.03.2022 17:23 Ответить
Плазморізи є...
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17.03.2022 15:52 Ответить
Плазмова різка сильно дорожча ніж киснева.
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17.03.2022 16:23 Ответить
А кисень у газова суміш у вас йде разом з гуманітаркою?
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17.03.2022 17:19 Ответить
Так для плазми теж треба якусь газову суміш.
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17.03.2022 18:00 Ответить
Стиснуте повітря...
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17.03.2022 18:51 Ответить
Все равно нужное дело....
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17.03.2022 15:36 Ответить
БРУХТ ПЕРЕТВОРЮЮТЬ НА БРУХТ...
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17.03.2022 15:36 Ответить
Танки на металобрухт..
Орків ..на гумус.

.
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 15:39 Ответить
Ми за сортування сміття!
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17.03.2022 15:52 Ответить
орков на котлеты, там же в рашке макдаки закрылись, гамбургеры будут делать и кормить свою нацию *********
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17.03.2022 17:19 Ответить
Думаю если разобрать танк он по обьему будет еще больше чем в сборе. Китайцы или турки заберут и в собраном виде такой металолом. А нам Байрактары и другое вооружение поставят на ети деньги
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17.03.2022 15:39 Ответить
Нєа. У нас вже років 20 діє мораторій на експорт металобрухту. Все для того щоби заводи ахметова і пінчука не страждали від високих цін на сировину. Ось так. Так що нікуди то залізо не поїде.
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17.03.2022 15:44 Ответить
та як Вам сказати? Ось Інтерпайп ніби то виставив ціну у 9грн кіло. А в нас приймають по 4,50 грн.
Але мабуть той же Інтерпайп приймає вже порізаний і відсортований. Яка собівартість такої роботи - я не знаю.
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17.03.2022 15:54 Ответить
А в туреччині чорний брухт від 20 на наші гроші. Але у нас настільки застарілі заводи, що за таких цін на сировину і ще за ринкових цін на перевезення залізницею (яка вже давно збиткова і живе на дотаціях з бюджету) наш прокат стане неконкурентним. Ось так ми всією країною скидаємось на вілли для пари олігархів.
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17.03.2022 16:22 Ответить
ЯК УКРАСТИ КАЦАПСЬКИЙ ТАНК / Вiдео - iнструкція українською мовою:

https://www.youtube.com/watch?v=AH3rXUFjuV8
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17.03.2022 15:41 Ответить
А кацапами топить можно??
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17.03.2022 15:44 Ответить
Що значить можна? ПОТРІБНО!
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17.03.2022 15:46 Ответить
Тільки сємки з їх кишень треба забрати і в землю посадити. А потім і кацапів туди вже у вигляді міндобрив.
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17.03.2022 15:50 Ответить
Якщо кацап сухий, то топить, а мокрого втопить. Хай раки ласують.
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17.03.2022 16:43 Ответить
Там технологии разаработаны в рамках ОВСЕ. № 2526 от 01.07.92. г.
Самое прибыльное , но и затратное БТР, БМП, БМД (арюминиевая противопульно-осколочная броня.
Там **** с порезкой.
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17.03.2022 15:45 Ответить
То є вірно. Танки - УАВтормету на лом, жмурів - аграріям на добриво. Треба ж відновлювати Україну.
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17.03.2022 15:54 Ответить
Тепер особа яка знайде покинуту техніку розпиляє її на брухт замість того щоб віддати її ЗСУ

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17.03.2022 15:59 Ответить
Не певен,що так все просто.Як ти собі уявляєш розділення такого об'єму металу? Там на одних кругах для болгарки в трубу вилетиш,таке киснем ріжуть.І потім,поки там сапери не порацюють,не раджу туди лізти.
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17.03.2022 16:38 Ответить
Ромале,ваш час настав!
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17.03.2022 16:36 Ответить
Вставай, народ Украинский! - Новая песнь борцов за Свободу 2022

https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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17.03.2022 16:44 Ответить
https://youtu.be/9Nzxhn3GAGw
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17.03.2022 16:45 Ответить
Не журіться, пані та панове. Ромале дадуть раду навіть і з тим залізяччям, яке не придатне на запчастини.
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17.03.2022 18:31 Ответить
 
 