Россия не возражает, чтобы Турция была одним из гарантов безопасности Украины, - Чавушоглу
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С таким заявлением министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Украине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT и NTV.
В ходе встречи Кулеба заявил, что Украина хочет видеть Турцию среди гарантов безопасности. Чавушоглу со своей стороны скажал, что Россия тоже не против такой роли Анкары в урегулировании войны.
"Наша надежда на прекращение огня еще немного выросла. Есть вероятность, что оба лидера встретятся, если будет договоренность по вопросам, которые мы рассматриваем как сближение", - сказал глава турецкого МИД.
Чавушоглу подчеркнул, что необходимо как можно скорее подготовить почву для встречи на уровне лидеров.
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+36 Таракан
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+35 Мистер Икс 00711c20
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+22 Андрій Карпенко 44125fa0
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Все же есть разница между военным блоком и очередной туалетной бумагой с каракулями.
але зодягнути їх ні в шо,
бо замість касок і броніків будувались дороги для кацапських БТРів,
а замість ПВО гроші три роки йшли на Бєню
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3432047-aponia-zafiksirovala-cetyre-desantnyh-korabla-rossii-vozle-svoih-beregov.html
Ахринеть!
Берём вот этот инструмент: рассчёт морской дальности.
http://www.shiptraffic.net/
Берём крейсерскую скорость российских десантных кораблей - 12 узлов. От Хоккайдо, где эти корабли заметили, им нужно переть до Стамбула 37 дней. Притом, что на 12 узлах их дальность - 6000 морских миль, а преодолеть надо почти 11000. И эта - если им разрешат пройти через Суэц.
Добавляем к этому, что если это корабли не черноморского флота, Турция опять тупо применит всё ту же Конвенцию Монтрё, и они пойдут куда дальше, чем кораблик у острова Змеиный.
Так что определитесь, уважаемый: вы паникёр или тролль!
То. что хуэло собирает силы, говорит о том. что он собирается воевать в долгую. И я не думаю, что хуэло отправил эти корабли без договорняка с эрдоганом. Султану верить нельзя.
Допустим, что кораблики идут со скоростью 18 узлов - их максимальной, скорость быстрого похода - 16. Им всё равно нужно 25 дней чтобы дойти до Стамбула.
Если пуй уже сирийцев везёт - значит он поступает на авось. Авось Эрдоган разрешит.
Верить султану нельзя, но и панику разводить - рано.
Будем считать Украину гарантом независимости Таиланда ?
главное - облечь в красивые слова
Иначе как объяснить наличие до сих пор Ермака, Демченко, Агрохимии и Подоляка ?
Гарантами мають виступити Великобританія, США, Канада, Китай, можливо Туреччина. Не бачу сенсу залучати Німеччину і Францію.
Можна створити новий безпековий блок в Європі на чолі з Великобританією куди увійдуть всі країни північної Європи, Польща, балтійські країни, Україна, Румуні, Туреччина. Можна залучити південь Європи Грецію, Італію, Іспанію. Але у цьому блоці не повинно бути Німеччини і Франції.
Їм усім непогано і в НАТО.
Тому ніяких блоків видумувати не потрібно. Тільки НАТО. Це у нас записано в Конституції.
Початок зроблено. Створений тристоронній союз УПА - Україна, Польща, Англія, тобто Великобританія.
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А ў яе нехта пытае?