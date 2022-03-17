Россия не возражает, чтобы Турция была одним из гарантов безопасности Украины, - Чавушоглу

С таким заявлением министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT и NTV.

В ходе встречи Кулеба заявил, что Украина хочет видеть Турцию среди гарантов безопасности. Чавушоглу со своей стороны скажал, что Россия тоже не против такой роли Анкары в урегулировании войны.

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"Наша надежда на прекращение огня еще немного выросла. Есть вероятность, что оба лидера встретятся, если будет договоренность по вопросам, которые мы рассматриваем как сближение", - сказал глава турецкого МИД.

Чавушоглу подчеркнул, что необходимо как можно скорее подготовить почву для встречи на уровне лидеров.