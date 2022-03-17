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Россия не возражает, чтобы Турция была одним из гарантов безопасности Украины, - Чавушоглу

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чавушоглу

С таким заявлением министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу выступил после встречи с украинским коллегой Дмитрием Кулебой в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на TRT и NTV.

В ходе встречи Кулеба заявил, что Украина хочет видеть Турцию среди гарантов безопасности. Чавушоглу со своей стороны скажал, что Россия тоже не против такой роли Анкары в урегулировании войны.

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"Наша надежда на прекращение огня еще немного выросла. Есть вероятность, что оба лидера встретятся, если будет договоренность по вопросам, которые мы рассматриваем как сближение", - сказал глава турецкого МИД.

Чавушоглу подчеркнул, что необходимо как можно скорее подготовить почву для встречи на уровне лидеров.
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Топ комментарии
+36
Та какая гарантия безопасности от Турции? Они даже к санкциям в этот раз не присоединились. Что с ними будет, если все эти "гаранты" в очередной раз отморозятся? Я вообще не понимаю как после будапешта можно верить в силу каких-то бумажек
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17.03.2022 16:20
+35
Гарантией безопасности Украины могут быть только ВСУ !
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17.03.2022 16:20
+22
Нам вже гарантували. Будапештський меморандум...
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17.03.2022 16:20
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Та какая гарантия безопасности от Турции? Они даже к санкциям в этот раз не присоединились. Что с ними будет, если все эти "гаранты" в очередной раз отморозятся? Я вообще не понимаю как после будапешта можно верить в силу каких-то бумажек
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17.03.2022 16:20 Ответить
Військова.
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17.03.2022 16:21 Ответить
У нас на столетия враг один-засрашка. Как Турция поможет через Чёрное море вдруг что? Один трындеж. Вот поэтому кацапня и не против.
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17.03.2022 16:23 Ответить
Сгідно підписаного ранкового договору, без бірюкратії, як у НАТО.
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17.03.2022 16:24 Ответить
Трындеж.
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17.03.2022 16:25 Ответить
Це хто сказав?
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17.03.2022 16:28 Ответить
Голова Закарпатської ОДА на нараді у януковича.
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17.03.2022 17:00 Ответить
А кто проконтролирует соблюдение этих гарантий? Что они и в следующий раз не скажут, что боятся начала атомной, 3-ей мировой, хрен пойми какой войны?

Все же есть разница между военным блоком и очередной туалетной бумагой с каракулями.
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17.03.2022 16:24 Ответить
Армия Турции приедет освобождать крым и дамбас? Нет? Или пришлет 100 автоматов, ето тоже военная помощь?
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17.03.2022 16:26 Ответить
Що в договорі буде- те і зробить. Чим ви вже зараз невдоволені? Може Байрактарами?
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17.03.2022 16:30 Ответить
Байрактары были закуплены для украинской армии задолго до полномасштабного вторжения. То же самое и провиодилось обучение украинских пилотов Байрактарами. ***** же требует чтобы украинской армии не существовало как и был запрет на иностранных инструкторов. Теперь представь что во время вторжения у Украины небыло бы ни армии ни Байрактаров ни иструкторов которые обучали 8 лет украинцев стрелять Стингерами, Джавелинами и тд. ***** бы захватил всю Украину за 24 часа, и поставил ЯО в Киеве и все так званые наши *гаранты* безопасности сели бы на жопе и сказали что премного обеспокоены но смысла уже воевать нету смиритесь. Поетому тот кто пропихивает нам разную такую х***ню, нужно стрелять на месте как вражеского агента
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17.03.2022 16:38 Ответить
Та стріляй, тільки монітор не пошкодь.
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17.03.2022 16:54 Ответить
а військову гарантію то тільки наші ЗСУ можуть нам надати, бо решта бачите, там німці потягнули час, тут французи підісрали трішечки, там якийсь чиновник захворів поважний, хтось папірчик загубив, час втрачено а потім вже по факту, ну вони вже все одно ..., то чого вже, і все. Всі чекали що за пару днів з нами буде покінчено і вже придумували собі посні рожі, з якими вийдуть в Світ, а тут на тобі - нежданчик! То ж треба вписати в Конституцію розвиток наших збройних сил, і нашого оборонпрому, щоб літачки не клянчити ні у кого, бо навіть як захочуть надати поки привезуть да поки встановлять то все як бачите час.
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17.03.2022 16:26 Ответить
Тобто ви б навіть допомогу від НАТО відкинули? Дивна позиція...
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17.03.2022 16:27 Ответить
тобто? гди би ми не захищалися, ніхто би нам і не допоміг, а щоби захищатися треба мати добре озброєну і навчену армію і тероборону, і взагалі. Нічого дивного в цій позиції не бачу.
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17.03.2022 16:34 Ответить
Вас і наша армія та тероборона не влаштовує? То маєте можливість підписати контракт і показати, як треба.
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17.03.2022 16:56 Ответить
Річ у тім, шо підписати контракт бажаючих не бракує,

але зодягнути їх ні в шо,

бо замість касок і броніків будувались дороги для кацапських БТРів,

а замість ПВО гроші три роки йшли на Бєню
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17.03.2022 17:10 Ответить
Вже є.
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17.03.2022 17:28 Ответить
5 тысяч немецких касок на 150 тысяч желающих ?
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17.03.2022 17:32 Ответить
Вам хтось має про все доповідати? То в нього і питайте. А про "голі-босі" пісня не цікавить.
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17.03.2022 17:38 Ответить
та я бачу, шо тебе нічого інше не цікавить, ніж розносити подоляцьку пропаганду
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17.03.2022 17:45 Ответить
Тю...
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17.03.2022 17:50 Ответить
Шо ты мелишь, малорос? Не пытайся тут устраивать подмену понятий
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17.03.2022 18:33 Ответить
Проливы - закрыли. Байрактары поставляют в открытую. Не надо искать зрады там, где её нет.
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17.03.2022 16:24 Ответить
Турціі потрібні туристи с підорашки, так шо вона шо хочеш гарантує, аби не ПРОГАВИТИ ще один ТУРИСТИЧНИЙ СЕЗОН.
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17.03.2022 16:37 Ответить
Ага. Пропустили в Черное море весь кацапский флот а потом закрыли пролив. Санкции против Кацапстана не ввели. Ну спасибо бл***
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17.03.2022 16:41 Ответить
Четыре корабля так и не пропустили. Да, лишь те, которые имели право не пропустить согласно конвенции Монтрё, потому что они не базируются в Чёрном Море. Много помощи никогда не бывает - можете не объяснять. Но что есть - то есть.
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17.03.2022 16:55 Ответить
Проливы как закрыли. так и откроют - японцы сказали, что кацапо-фашисты отправили в Черное море четыре десантных корабля набитых техникой и солдатами. Значит у хуэло есть договоренность с эрдоганом
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17.03.2022 18:04 Ответить
Эти четыре корабля как раз и не прошли через проливы. И заявку отозвали. Ещё две недели назад. Если что-то поменялось - давайте ссылку.
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17.03.2022 18:07 Ответить
зачем ВРАТЬ? Только сегодня впервые поступило сообщение от Японии о том, что мимо них идут четые больших десантных корабля
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17.03.2022 18:10 Ответить
Ссылку в студию - вот и всё.
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17.03.2022 18:16 Ответить
я за свои слова всегда отвечаю!
https://www.ukrinform.ru/rubric-world/3432047-aponia-zafiksirovala-cetyre-desantnyh-korabla-rossii-vozle-svoih-beregov.html
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17.03.2022 18:21 Ответить
"Четыре больших российских десантных корабля проплыли возле берегов Японии по направлению на запад, вероятно в Европу".

Ахринеть!

Берём вот этот инструмент: рассчёт морской дальности.
http://www.shiptraffic.net/

Берём крейсерскую скорость российских десантных кораблей - 12 узлов. От Хоккайдо, где эти корабли заметили, им нужно переть до Стамбула 37 дней. Притом, что на 12 узлах их дальность - 6000 морских миль, а преодолеть надо почти 11000. И эта - если им разрешат пройти через Суэц.

Добавляем к этому, что если это корабли не черноморского флота, Турция опять тупо применит всё ту же Конвенцию Монтрё, и они пойдут куда дальше, чем кораблик у острова Змеиный.

Так что определитесь, уважаемый: вы паникёр или тролль!
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17.03.2022 18:35 Ответить
"Академик Черский" строивший северный поток, дошел меньше, чем 2 месяца, а это баржа.

То. что хуэло собирает силы, говорит о том. что он собирается воевать в долгую. И я не думаю, что хуэло отправил эти корабли без договорняка с эрдоганом. Султану верить нельзя.
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17.03.2022 18:48 Ответить
Тот же самый калькулятор. От Находки, из которой 10 февраля вышел черский, до порта Бреста - то есть, ла Манша, где его заметили 25 апреля, на скорости 12 узлов - максимальной для черского, плыть 43 дня. Черский шёл вокруг Афики - на полной крейсерской скорости, потому что для этого нужно 70 дней, а преодолеть нужно 17000 морских миль.

Допустим, что кораблики идут со скоростью 18 узлов - их максимальной, скорость быстрого похода - 16. Им всё равно нужно 25 дней чтобы дойти до Стамбула.

Если пуй уже сирийцев везёт - значит он поступает на авось. Авось Эрдоган разрешит.

Верить султану нельзя, но и панику разводить - рано.
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17.03.2022 19:14 Ответить
Что значит рано? Это надо сразу ставить ребром перед Эрдоганом
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17.03.2022 19:57 Ответить
Паниковать - рано.
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17.03.2022 20:04 Ответить
Паника - это что?
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17.03.2022 20:06 Ответить
До того ж Туреччина не має ядерної зброї. Смерть кацапам!
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17.03.2022 16:59 Ответить
За Туреччину розмовляють їх байрактари.
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17.03.2022 17:32 Ответить
Добре, звичайно, та це справа не швидка.
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17.03.2022 16:20 Ответить
Гарантией безопасности Украины могут быть только ВСУ !
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17.03.2022 16:20 Ответить
Нам вже гарантували. Будапештський меморандум...
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17.03.2022 16:20 Ответить
У тому і справа, що не гарантували.
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17.03.2022 16:21 Ответить
Такое чувство,что турки подрядились спасать кацапню,погружающуюся в котлован с дерьмом. И естественно это произойдет за счёт интересов Украины.
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17.03.2022 16:21 Ответить
Кацапам турки рахунок також виставлять
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17.03.2022 17:35 Ответить
Великобритания которая дала и дает вооружение вот единственный гарант, страна имеющая ядерное оружие. А Турция это для клоунов, страна экспортер помидор. **** дебилы зеленые
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17.03.2022 16:21 Ответить
Байрактари навіть здивувалися такій маячня. Тим більше, Туреччина держава НАТО.
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17.03.2022 16:23 Ответить
Байрактары - это не дружественная помощь, а всего лишь сделка по реализации продукции турецкого предприятия.
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17.03.2022 17:13 Ответить
Тому це набагато надійніше, ніж "дружественная" допомога.
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17.03.2022 17:27 Ответить
Харьковский завод Малышева продавал танки Таиланду.

Будем считать Украину гарантом независимости Таиланда ?
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17.03.2022 17:31 Ответить
Та рахуйте що хочете- я маячнею не цікавлюся.
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17.03.2022 17:39 Ответить
рахують слоненят
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17.03.2022 17:43 Ответить
Ты ее сам генерируешь
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17.03.2022 18:36 Ответить
Без США та Британії ніякі гарантії нічого не варті.
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17.03.2022 16:22 Ответить
Пусть встречаются, пусть говорят, пусть делают заявления. Главное, чтобы военторг бесперерывно работал.
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17.03.2022 16:22 Ответить
Идите нах. со своими гарантиями. Уже догарантировались
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17.03.2022 16:24 Ответить
Совершенно верно. Путенская шваль требует исключительно нашей "демилитаризации". То бишь оставить нас без зубов. Это позор. Наши солдаты на том свете в гробу перевернутся.
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17.03.2022 16:27 Ответить
Значіть зроблят мінімум фінляндізацію
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17.03.2022 16:24 Ответить
Это равносильно капитуляции, никто не позволит это сделать.
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17.03.2022 16:30 Ответить
мне кажется, что и разрешения особо никто ни у кого спрашивать не будет.

главное - облечь в красивые слова
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17.03.2022 17:30 Ответить
Облечь и на Ростов, если успеет. В чем я сомневаюсь, стволов у народа много...
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17.03.2022 17:46 Ответить
Стволов много, а мозгов не добавилось.

Иначе как объяснить наличие до сих пор Ермака, Демченко, Агрохимии и Подоляка ?
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17.03.2022 17:51 Ответить
Бред. Опять ничего не значащую бумажку подпишут?
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17.03.2022 16:24 Ответить
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17.03.2022 20:36 Ответить
Только Британия, Канада и, разумеется, США. Турция в качестве дополнительного гаранта. У Турции с Мордором своя игра.
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17.03.2022 16:27 Ответить
нам потрібне НАТО.Можна і союз з Туреччиною,але нато мусить бути!
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17.03.2022 16:27 Ответить
Щось не чув, що у Туреччини є ядерна зброя. Тому то така гарантія, як паперовий бронежилет.
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17.03.2022 16:29 Ответить
Хто така параша, щоб комусь щось забороняти чи дозволяти?

Гарантами мають виступити Великобританія, США, Канада, Китай, можливо Туреччина. Не бачу сенсу залучати Німеччину і Францію.

Можна створити новий безпековий блок в Європі на чолі з Великобританією куди увійдуть всі країни північної Європи, Польща, балтійські країни, Україна, Румуні, Туреччина. Можна залучити південь Європи Грецію, Італію, Іспанію. Але у цьому блоці не повинно бути Німеччини і Франції.
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17.03.2022 16:29 Ответить
А на кой ляд всем перечисленным країнам новий блок?
Їм усім непогано і в НАТО.

Тому ніяких блоків видумувати не потрібно. Тільки НАТО. Це у нас записано в Конституції.
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17.03.2022 16:33 Ответить
Вооооот ! Любо другой военно-політіческій блок может протіворечіть НАТО, так что не будут они конечно ничего другого ни с кем заключать, а будут только принимать/не принимать к себе новых членов. Согласна с вами.
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17.03.2022 17:03 Ответить
Після розгрому рашистів, після того, як Збройні сили України переможуть другу армію світу, проти якої боїться виступити НАТО, то не Україна повинна приєднуватись до НАТО, а окремі країни НАТО нехай приєднуються до України.

Початок зроблено. Створений тристоронній союз УПА - Україна, Польща, Англія, тобто Великобританія.
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17.03.2022 17:04 Ответить
Росія теж не проти такої ролі Анкари у врегулюванні війни
---
А ў яе нехта пытае?
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17.03.2022 16:33 Ответить
Україна має заперечувати все, що не заперечує рассія.
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17.03.2022 16:34 Ответить
Дякуємо, вит нас за помідори і російських туристів продасте. Ідіть накуй за російським кораблем, самі розберемося.
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17.03.2022 16:37 Ответить
гарантів повинно бути десятки і ироє з них з ядерною зброєю, інакше ніяк
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17.03.2022 16:40 Ответить
Росія ніколи не заперечує в переговорах з Україною участь своїх посіпак.Так було в 2014 році з Німеччиною і Францією,так і тепер навязують Україні своїх лакеїв.Туреччина і зараз не закрила повітряний простір для рашиста.Туреччина.котра закрила Босфор лише після того.як рашист натаскав зброї в Крим.Всі війска рашиста мають бути виведені з української землі.включно із Кримом і гарантом української безпеки,котра збереже Україну від війни може бути США від гарантій безпеки котрої ВЗРада відмовилась ,або НАТО,адже саме країни НАТО надають Україні військову допомогу.
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17.03.2022 16:41 Ответить
Чергова мантра зелених. Додатково треба віддати ЗАЕС, дамо воду в Крим і ще нажарем чебуреків блд
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17.03.2022 16:42 Ответить
Вода уже течет в крым под посевную - а ЗАЭС нужна как источник энергии для насосных станций и водной инфраструктуры...рашисты сразу все захватили.Видосов в ютуб тоже полно - не думаю что все фейки...
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17.03.2022 17:28 Ответить
З Туреччини такий же гарант - як з путіна миротворець.
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17.03.2022 16:44 Ответить
Туркам вера не даст нас защищать. Это надо понимать...
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17.03.2022 16:45 Ответить
У турков срывается туристический сезон. Поетому они все что угодно подпишут лишь бы турысты опять заселили все их гостинницы. Тем более что Украина не ихняя земляя и не жалко. При етом Турция почему то засела в Сирии и не подпускает кацапоидов близко к своей границе.
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17.03.2022 16:57 Ответить
Почему раша опять РЕШАЕТ ,кто должен быть гарантом безопасности Украины???Украина должна сама определиться кто ее должен защищать..И не умно брать того,кто работае «и нашим и вашим» и с рашей и с Украиной …даже сейчас видно ,что Турция не в полной мере стоит за Украиной..она отказалась ввести против раши санкции ,она не закрыла своё небо…Тем более правительство Эрдогана не всеми странами Европы определяется как демократическое,скорее называется диктатурой Возникает вопрос почему рашисты не против Турции?Что они от этого будут иметь?..Дружеские отношения с Турцией -хорошо,но для гарантий своей безопасности-это не лучший вариант.
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17.03.2022 17:02 Ответить
ЛЮБЫЕ гарантии безопасности после будапешта вляются просто бумажкой - там подписанты это по факту члены Совбеза ООН и что? Помогло? Один из харантов вообще напал на Украину...Сами по себе мы тоже не выживем - внеблоковая страна вынуждена тратить на оборону в 8-12 раз больше чем та что в блоке. Гарантии безопасности это ловушка...Для Украины приемлемо только полноправное членство в НАТО - но нынешняя власть сдала эту позицию практически с ходу - дальше что?
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17.03.2022 17:14 Ответить
Это очень подозрительно....
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17.03.2022 17:19 Ответить
Єдиною гарантією безпеки від Туреччини може бути лише допомога в знищенні кацапстану як явища на мапі світу. Крапка.
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17.03.2022 17:55 Ответить
Украина хочет чтобы и Турция там была. Прежде чем унизительно высказаться против Турции, лучше задайте вопрос Кулебе. ВСУ Украины силнее думаю Армии Великобритании.
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17.03.2022 18:02 Ответить
Не може бути гарантом країна без ядерної зброї
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17.03.2022 18:49 Ответить
***** их гарантии нужно ЯО...надеюсь у кацапов и его ЗСУ отожмет
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18.03.2022 00:18 Ответить
Ох, ти! рфія не проти! А як буде "проти", то нічого й не буде? Попередньо турки запитали дозволу? Халепа якась.
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30.04.2022 21:48 Ответить
 
 