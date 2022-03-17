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Новости Война в Украине Война
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война (46506) обстрел (20060) Харьковщина (4105) жертвы (1539) Офис Генпрокурора (2032)

В результате обстрела Мерефы войсками РФ погиб 21 человек, 25 - ранены, 10 из них в тяжелом состоянии, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мерефа

В результате вражеских обстрелов Мерефы Харьковской области в ночь на четверг погиб 21 человек, 25 ранены, 10 из них находятся в тяжелом состоянии, сообщает Офис Генерального прокурора.

"По данным следствия, 17 марта 2022 года около 3:30 утра военнослужащие РФ совершили артиллерийский обстрел г. Мерефа Харьковского района. В результате разрушены общеобразовательная школа и городской дом культуры. Погибли 21 человек. Ранены 25 человек, 10 из них находятся в тяжелом состоянии. Работы по расчистке завалов продолжаются", - говорится в сообщении Офиса Генпрокурора в телеграмм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Досудебное расследование по уголовному производству осуществляется Управлением СБУ в Харьковской области.

Читайте: Вражеские ракеты попали в учебное заведение в городе Мерефа Харьковской области. Здание частично разрушено, возник пожар, - ГСЧС. ФОТО
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Топ комментарии
+19
Я одно не понимаю - как после таких новостей в принципе вести какие-либо переговоры с оккупантами ? Какое ещё может быть решение, кроме "война до победного конца" ?

Ок, русские уйдут со всей территории страны, например (хотя вообще не верю) или на линию 23.02.2022 (уже больше верю, но тоже не совсем верю) в обмен на то, что Украина не идёт в НАТО (хотя это ограничение суверенитета, а это значит, что такой договор противоречил бы Конституции Украины) - а за тысячи убитых военных и гражданских ответить ? Путину типа это должно сойти с рук ? Лаврову ? Шойгу ?

Я бы лично отказался от каких-либо переговоров и считал необходимым убивать оккупантов до тех пор, пока хоть один из них на международно-признанной территории Украины. И только после восстановления границы (включая Крым, даже если для такой войны нужны были бы месяцы или годы) начал бы какие-то переговоры. Может быть. А может быть сначала пошёл бы решать проблему пребывания российской армии в Приднестровье, у нас в тылу, а только потом начал бы переговоры. А может ещё сначала Луке по шее надавать и уже потом вести какие-то переговоры. А до тех пор война и пошли они вслед за свои кораблём со своими переговорами и мирными договорами.
Запад нас на войну с россиянами профинансирует, ему это выгодно.
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17.03.2022 16:45
+15
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17.03.2022 16:33
+7
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 16:54
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17.03.2022 16:33 Ответить
"близько 3:30 ранку військовослужбовці РФ здійснили артилерійський обстріл "

"Внаслідок цього зруйновано загальноосвітню школу та міський будинок культури."

Це ж хтось із своїх гнід сдав, що у школі та будинку культури сплять люди...
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17.03.2022 16:36 Ответить
Военные не будут прятаться в доме культуры и школе .По всей видимости это гражданские
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17.03.2022 16:56 Ответить
Не прятаться, а спать - это ведь в 3 часа ночи было...военным тоже нужно где-то спать - и я боюсь, что именно там они и спали, а это кто-то сдал.
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17.03.2022 18:11 Ответить
договор о взаимной внезапной любви даст возможность оркам орать, что они победили и принудили Украину к миру
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17.03.2022 19:43 Ответить
"загинула 21 особа, 25 поранено, 10 із них перебувають у важкому стані"
В новостях же сказали - "К счастью среди гражданских жертв нет"
Что это значит? Кто погиб? Наши воины? Так почему это не сказать?
Сказали А, так говорите и Б.
Это горе. Народ должен помянуть своих Героев. А армия должна отомстить за своих побратимов.
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17.03.2022 16:42 Ответить
Харківщина страждає щодня
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17.03.2022 16:42 Ответить
Я одно не понимаю - как после таких новостей в принципе вести какие-либо переговоры с оккупантами ? Какое ещё может быть решение, кроме "война до победного конца" ?

Ок, русские уйдут со всей территории страны, например (хотя вообще не верю) или на линию 23.02.2022 (уже больше верю, но тоже не совсем верю) в обмен на то, что Украина не идёт в НАТО (хотя это ограничение суверенитета, а это значит, что такой договор противоречил бы Конституции Украины) - а за тысячи убитых военных и гражданских ответить ? Путину типа это должно сойти с рук ? Лаврову ? Шойгу ?

Я бы лично отказался от каких-либо переговоров и считал необходимым убивать оккупантов до тех пор, пока хоть один из них на международно-признанной территории Украины. И только после восстановления границы (включая Крым, даже если для такой войны нужны были бы месяцы или годы) начал бы какие-то переговоры. Может быть. А может быть сначала пошёл бы решать проблему пребывания российской армии в Приднестровье, у нас в тылу, а только потом начал бы переговоры. А может ещё сначала Луке по шее надавать и уже потом вести какие-то переговоры. А до тех пор война и пошли они вслед за свои кораблём со своими переговорами и мирными договорами.
Запад нас на войну с россиянами профинансирует, ему это выгодно.
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17.03.2022 16:45 Ответить
Сложно эту клоунаду вообще назвать переговорами. Заглядывание в шоколадный глазик - да.
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17.03.2022 16:57 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 16:54 Ответить
Это ж самый юг Харькова.

Откуда орки Мерефу обстреляли?
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17.03.2022 17:07 Ответить
******.. Прилетело 2 "Калибра".. При разборе завалов нашли сматый газотурбинный двигатель.
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17.03.2022 20:19 Ответить
..смЯтый..
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17.03.2022 20:20 Ответить
Це дика орда вона вбиває мирних жителів ,руйнує наші міста ,ця наволоч повина за скоєні злочини згинуть на нашій землі разом із своім бункерним кривавим катом.
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17.03.2022 17:15 Ответить
Суки !!! Нелюди !!! Вами будуть ропалювати казани з смолою у пеклі ! Я краще папуаса братом назву,чим колись росіянина !
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17.03.2022 17:30 Ответить
Вечная Память..
а в это время офис зеленского - подоляка - готовит "мировую" с маньяком кабаевым..
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17.03.2022 18:17 Ответить
Для чого перестали замовчувати ситуацію? Який, нафіг, "артиллерійский обстріл"? Газотурбінний двигун хлопці ДСНС викинули з завалів. "Калібр", чи шось подібне.
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17.03.2022 20:16 Ответить
 
 