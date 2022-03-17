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беженцы (1461) Запорожье (2337) Мариуполь (5559) Метинвест (170)

"Нет ни света, ни газа, люди забыли, что такое хлеб": В Запорожье прибыли первые беженцы из Мариуполя. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В Запорожье прибывают жители блокадного города-героя Мариуполя. Почти три недели – 20 дней – они жили в бомбоубежищах, под постоянными обстрелами, в полной гуманитарной блокаде со стороны российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Metinvest.media.

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Сообщается, что для первых нескольких тысяч мариупольцев круглосуточные обстрелы, жизнь в укрытии, поиски какой-нибудь еды и изнурительная дорога – позади. Их приняли в Запорожье, которое сегодня остается мирным благодаря мощной обороне наших защитников на подступах к областному центру.

"Нет ни света, ни газа, люди забыли, что такое хлеб вообще, его больше двух недель нет, люди не ели хлеба, – вспоминает ужасы блокады жительница Мариуполя Ольга. - Но если дождь прошел - есть водичка, если погодных условий нет, труднее людям. Люди делят пищу, люди варят кипяток, могут ложку каши сварить на всю семью".

Нет ни света, ни газа, люди забыли, что такое хлеб: В Запорожье прибыли первые беженцы из Мариуполя 01

Вырваться из такого ада люди стараются постоянно. Впрочем, до недавнего времени такие попытки были напрасными, ведь российские оккупанты цинично нарушали договоренности и совершали провокационные обстрелы "зеленых коридоров", которыми пытались эвакуировать мирных жителей.

"Нас обстреляли из ГРАДов, – рассказывает жительница Мариуполя Надежда. – Стояли мины, и это был очень большой риск, ехать очень страшно через мины, тем более они были натыканы за 500 метров, грубо говоря".

Нет ни света, ни газа, люди забыли, что такое хлеб: В Запорожье прибыли первые беженцы из Мариуполя 02

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Разместиться здесь вынужденным переселенцам помогает Центр координации гуманитарной миссии компании Метинвест. Здесь их снабжают одеждой и едой, а также оказывают медицинскую помощь.

В Запорожье компания Метинвест может предоставить убежище для более чем 1000 человек. Места для еще двух тысяч обустраивают совместно с областными властями. Ведь с помощью следующих гуманитарных коридоров планируют эвакуировать в Запорожье других желающих жителей Мариуполя и других городов, временно оказавшиеся в блокаде или под оккупацией российских войск.
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Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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17.03.2022 16:40 Ответить
Эта бомбежка останется у этих людей в головах на всю жизнь. Х...ло гори в аду.
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17.03.2022 16:40 Ответить
А голосуватимуть однаково за опзж...((((
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17.03.2022 16:51 Ответить
Твари кацапские, вы нам за Мариуполь отдельно ответите.
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17.03.2022 16:40 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=AWlQlobbOXQ
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17.03.2022 16:41 Ответить
Кацапы своей людоедской сути не изменяют - пытаются уничтожать больницы, хлебозаводы и бомбоубежища. Как и в Ичкерии, как и в Сирии.
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17.03.2022 16:42 Ответить
это эффективно, люди страдают, власти страдают, что ничем не могут помочь..., мир обеспокоен, а рашисты на коне, с ними считаются, их боятся, а значит уважают....
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17.03.2022 16:53 Ответить
В Ютубе много видео о беженцах, а не только пара фоток
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17.03.2022 17:34 Ответить
А теперь следите чтобы какой-то говноканал ТВ или, "беженец" не сдал геолокацию как в Мариуполе.
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17.03.2022 18:42 Ответить
 
 