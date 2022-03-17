Что категорически запрещено публиковать во время войны

Хотите помочь Вооруженным силам Украины поскорее одолеть оккупантов? Тогда соблюдайте эти простые правила информационной безопасности во время войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.