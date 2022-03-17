Что категорически запрещено публиковать во время войны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Хотите помочь Вооруженным силам Украины поскорее одолеть оккупантов? Тогда соблюдайте эти простые правила информационной безопасности во время войны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.
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+13 neodoc1976
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+12 Nika Joy
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Пожалуйста, подождите...
Зловив українець золоту рибку і каже:
- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.
Говорила ты мне: "Ванечка, ну зачем?
Ну дают же вроде жить, прости Господи!
Нет, ну всё ж таки не Гитлер, не Пиночет
Не барон из фильма "Дюна", весь в оспинах..."
Мы дрожим листом осенним осиновым:
Коль не виноват, то и не отмазаться
Лучше б я молчал, родная, прости меня -
Дома был такой уют без спецназовцев...
Русских расколит своя же черная сотня, нацменьшинства и отсутствие еды. А не правда об Украине. Разве что потери ихние тут. Но это будет накопленное недовольство.
https://www.youtube.com/watch?v=EW1byzC0UTY
Кумиры молодости теперь - фанаты старости
Обеспечены милостиво из казны
Скачут бесы в ад верхом на послушных Фаустах
Авторах гимнов радостных заказных
Под железным куполом, за железным занавесом
Прячется наша загадочная душа
Мы любуемся в зеркале - не оттащишь за волосы
Красотой противотанкового ежа
Свет мой, зеркальце, скажи, все ли сдохли падчерицы
Нами без еды отправленные в тёмный лес?
Родина-мачеха не любит, когда отмалчиваются
Ни к чему даме в возрасте лишний стресс
От горьких истин на дёснах - давно оскомины
От гребли против теченья на коже - волдыри
Опричники ностальгируют по былой Московии
Мы русские, с нами Бог, можем повторить...
Як тобі заяви типу опозиційної Юлії Латиніної? Типу про те,що мовляв тепер знову буде Русь, "как средоточие всего русского" та Орда-Московщина.Мені особисто тут не треба "средоточие русского",воно мені вороже,я українець,і це моя країна.Я не бажаю у власній хаті вирощувати майбутніх адептів руцькаго міра-а от Антоша Геращенко вже готовий таким роздавати паспорти.
Вже у нього і «гарант» знайшовся, проти якого не заперечують кацапи і можливість зняття санкцій з параші і білорусія, виявляється нам не ворог: бо вони не мають можливості вибирати і те, що кацапи з білорусії ведуть бойові дії, це не вина білорусів!