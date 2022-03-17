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информация (369) Министерство культуры и информационной политики (710)

Что категорически запрещено публиковать во время войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

увага

Хотите помочь Вооруженным силам Украины поскорее одолеть оккупантов? Тогда соблюдайте эти простые правила информационной безопасности во время войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины.

Что категорически запрещено публиковать во время войны 01

Что категорически запрещено публиковать во время войны 02
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Топ комментарии
+13
Антоші Геращенку у формі рулона вставте в якесь придатне для ціого місце.
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17.03.2022 16:47
+12
Геращенко фейкомет, который питается на каких-то инфопомойках. Мало того он тащит "нетаких русских". Давайте скажем честно - в России живет больше сотни миллионов человек и, конечно, есть несколько процентов нормальных. Но вряд ли эти нормальные будут лезть комментировать ситуацию в Украине за исключением того что война это плохо. Все кто лезет со своим экспертным мнением это попытка навязать свой русский нарратив и должны быть посланы.
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17.03.2022 16:56
+5
Ты не расколешь с помощью тех, кто в самой России считается агентами Запада и врагами. Но часть этих "агентов" Запада это фсшбшные кроты. Ими насыщена русские либералы. А в остальном послушай песенку Нойза МС, который как раз против войны. Там ценен только последний куплет, чтобы понять психологию русских. Песня с прошлого декабря, а сейчас стало только хуже https://www.youtube.com/watch?v=9prKJDDNiLE :
Говорила ты мне: "Ванечка, ну зачем?
Ну дают же вроде жить, прости Господи!
Нет, ну всё ж таки не Гитлер, не Пиночет
Не барон из фильма "Дюна", весь в оспинах..."
Мы дрожим листом осенним осиновым:
Коль не виноват, то и не отмазаться
Лучше б я молчал, родная, прости меня -
Дома был такой уют без спецназовцев...

Русских расколит своя же черная сотня, нацменьшинства и отсутствие еды. А не правда об Украине. Разве что потери ихние тут. Но это будет накопленное недовольство.
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17.03.2022 17:11
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И где перечень чего нельзя делать?
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17.03.2022 16:45 Ответить
Певне завантажується.
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17.03.2022 16:47 Ответить
ну не знаю, мені вдається прочитати
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17.03.2022 17:20 Ответить
Так,тому що завантажилося
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17.03.2022 17:26 Ответить
Что-то пошло не по резьбе.
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17.03.2022 16:48 Ответить
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17.03.2022 17:04 Ответить
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17.03.2022 17:04 Ответить
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17.03.2022 17:12 Ответить
Антоші Геращенку у формі рулона вставте в якесь придатне для ціого місце.
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17.03.2022 16:47 Ответить
Геращенко і Арестович - офіційні речники, які озвучують затверджену керівництвом інформацію.
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17.03.2022 16:50 Ответить
Геращенко фейкомет, который питается на каких-то инфопомойках. Мало того он тащит "нетаких русских". Давайте скажем честно - в России живет больше сотни миллионов человек и, конечно, есть несколько процентов нормальных. Но вряд ли эти нормальные будут лезть комментировать ситуацию в Украине за исключением того что война это плохо. Все кто лезет со своим экспертным мнением это попытка навязать свой русский нарратив и должны быть посланы.
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17.03.2022 16:56 Ответить
Не істери! Пожежа йде за планом.
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17.03.2022 17:06 Ответить
😀😀😀

Зловив українець золоту рибку і каже:

- Хочу, щоб мертві москалі пливли в трунах по Дніпру.

Рибка:

- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.

Українець:

- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі в добрих.

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17.03.2022 17:08 Ответить
Про Арестовича я нічого не казав.А от Геращенко тупо піариться в стилі "я первый про всё всем расскажу".І так,не пройшло і 20 днів війни,як він починає тягнути сюди всіляку ліберастичну русню-та і менше з тим,якби це робив якийся пересічний дописувач фейсбук-алеж Антоша для когось є ЛСД(лідером суспільної думки)
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17.03.2022 17:03 Ответить
Вороже суспільство теж треба розколювати.
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17.03.2022 17:05 Ответить
Ты не расколешь с помощью тех, кто в самой России считается агентами Запада и врагами. Но часть этих "агентов" Запада это фсшбшные кроты. Ими насыщена русские либералы. А в остальном послушай песенку Нойза МС, который как раз против войны. Там ценен только последний куплет, чтобы понять психологию русских. Песня с прошлого декабря, а сейчас стало только хуже https://www.youtube.com/watch?v=9prKJDDNiLE :
Говорила ты мне: "Ванечка, ну зачем?
Ну дают же вроде жить, прости Господи!
Нет, ну всё ж таки не Гитлер, не Пиночет
Не барон из фильма "Дюна", весь в оспинах..."
Мы дрожим листом осенним осиновым:
Коль не виноват, то и не отмазаться
Лучше б я молчал, родная, прости меня -
Дома был такой уют без спецназовцев...

Русских расколит своя же черная сотня, нацменьшинства и отсутствие еды. А не правда об Украине. Разве что потери ихние тут. Но это будет накопленное недовольство.
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17.03.2022 17:11 Ответить
Последний альбом у Нойза вообще замечательный. Меня больше зацепила "Столетняя война"
https://www.youtube.com/watch?v=EW1byzC0UTY

Кумиры молодости теперь - фанаты старости
Обеспечены милостиво из казны
Скачут бесы в ад верхом на послушных Фаустах
Авторах гимнов радостных заказных
Под железным куполом, за железным занавесом
Прячется наша загадочная душа
Мы любуемся в зеркале - не оттащишь за волосы
Красотой противотанкового ежа
Свет мой, зеркальце, скажи, все ли сдохли падчерицы
Нами без еды отправленные в тёмный лес?
Родина-мачеха не любит, когда отмалчиваются
Ни к чему даме в возрасте лишний стресс
От горьких истин на дёснах - давно оскомины
От гребли против теченья на коже - волдыри
Опричники ностальгируют по былой Московии
Мы русские, с нами Бог, можем повторить...
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17.03.2022 17:33 Ответить
Ну как бы это было ясно еще с ДДТ и его генерала ФСБ про "страна цвела построже". Это то о чем мечтают русские силовики. Они фашисты.
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17.03.2022 17:37 Ответить
Спочатку вони будути тут "Ах и ох,как тут хорошо".Спливе небагато часу,і знову почнеться стара пісенька-"вот эти украинцы,со своим языком,да вобщем-то их и нет,и язык у них ненастоящий".Було вже таке не раз,є десь текст художнього твору часів УНР-аналогічна ситуація.
Як тобі заяви типу опозиційної Юлії Латиніної? Типу про те,що мовляв тепер знову буде Русь, "как средоточие всего русского" та Орда-Московщина.Мені особисто тут не треба "средоточие русского",воно мені вороже,я українець,і це моя країна.Я не бажаю у власній хаті вирощувати майбутніх адептів руцькаго міра-а от Антоша Геращенко вже готовий таким роздавати паспорти.
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17.03.2022 17:24 Ответить
Латынина русский имперец. Она хочет процветания своей стране. Это нормально. Также как и многие другие нетакие русские. Но они в последние годы сдвинулись на поддержке Трампа, что превратило их в американофобов. Потому что Трамп он как бы за те самые зоны влияния о которых мечтает любой русский имперец и Путин. Короче, Путин хочет русский мир, Латынина тоже хочет русский мир. Разница исключительно в том, что Латынина не будет идти ради русского мира на массовые преступления. Но нам то какая разница?
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17.03.2022 17:29 Ответить
Хто вона така, щоб на неї звертати увагу? Громадянка країни 404? Вони свою державу вже, фактично, просрали, тому повчати когось, або встановлювати для когось правила - йдуть у кільватері руссского воєнного корабля.
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17.03.2022 17:42 Ответить
Да ладно! Арестович ничего левого не постил. А Геращенко периодически выставляет снимки объектов сразу после обстрела.
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17.03.2022 17:14 Ответить
Арестович - да. Геращенко и раньше был никто, а с уходом Авакова - никто в квадрате.
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17.03.2022 18:27 Ответить
https://mkip.gov.ua/news/6971.html
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17.03.2022 16:48 Ответить
На жаль все це все одно просочується. А Геращенко вже мав би сидіти за таки речі! І Гончаренко!
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17.03.2022 16:55 Ответить
Виявлення ворожої агентури по аідповідям триває.
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17.03.2022 17:01 Ответить
И как? Много наловили?
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17.03.2022 18:28 Ответить
Ви не перший.
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17.03.2022 19:46 Ответить
Смотря в чём
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17.03.2022 19:49 Ответить
Те, що несе проклятий ідіот і зрадник подоляк!
Вже у нього і «гарант» знайшовся, проти якого не заперечують кацапи і можливість зняття санкцій з параші і білорусія, виявляється нам не ворог: бо вони не мають можливості вибирати і те, що кацапи з білорусії ведуть бойові дії, це не вина білорусів!
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17.03.2022 17:02 Ответить
там почти все такие...
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17.03.2022 17:33 Ответить
Не открывается список
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17.03.2022 17:04 Ответить
ви шо на приколі? а текстом не можна було?
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17.03.2022 17:11 Ответить
Кликайте на слово "Повідомляє"
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17.03.2022 17:12 Ответить
Що не так з відео з ракетами, що летять? Поки не влучили, скоригувати неможливо
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17.03.2022 18:07 Ответить
Предполагаю, что по направлению полёта можно вычислить куда и как оно полетело. А учитывая никакую точность и отсутствие нормальных карт, то это как-бы дополнительная инфа.
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17.03.2022 18:30 Ответить
Всю інфу треба подавати через 3-4 дні більш менш важливу коли вона втратила свою медійність і актуальність для ворога.Та й подавати тільки напрямок без області.
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17.03.2022 19:06 Ответить
 
 