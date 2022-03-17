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Россияне хранят до $213 млрд на оффшорных счетах в Швейцарии, расширяющей санкции против РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

швейцарія

В банках Швейцарии хранится до 213 миллиардов долларов российского капитала и санкции в отношении России дают редкую возможность узнать эти активы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом пишет Reuters.

По оценкам Швейцарской ассоциации банкиров (SBA), банки удерживают на оффшорных счетах от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков (213 миллиардов долларов) денег российских клиентов.

Это указывает на то, что масштабы бизнеса богатых россиян с банками в Швейцарии, крупнейшем в мире центре оффшорного обогащения, гораздо шире балансовых рисков, которые некоторые ее финансовые фирмы начали детализировать.

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Информация SBA редка для Швейцарии, которая отклоняла многие предварительные запросы о прозрачности, и стала известна, когда она сделала необычный шаг, применив санкции Европейского Союза к российским деньгам после вторжения Москвы в Украину.

В Швейцарии сейчас разгораются дебаты по усилению давления на россиян. Маттеа Мейер, сопредседатель социал-демократов, призывает ограничить любые средства, принадлежащие россиянам, близким к президенту Путину и его правительству.

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"Часть принадлежит лояльным Кремлю олигархам. Деньги и их деятельность… помогают финансировать войну", - сказала она, добавив, что Швейцария "должна сделать все возможное, чтобы перекрыть денежные краны".

Несмотря на свою оценку, SBA подчеркнула, что это немного по сравнению с находящимися в Швейцарии общими активами, которую поколение богатых людей со всего мира рассматривали как приют для своих денег.
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Топ комментарии
+23
Арештуйте ці гроши і віддайте Україні
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17.03.2022 17:17
+13
ШВЕЙЦАРЦІ-ЗРОБІТЬ ЛАПАТНІКАВ НІЩЄБРОДАМІ,ВИ ЦЕ МОЖЕТЕ...
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17.03.2022 17:19
+12
это уже алебардой по рузге шишаку Браво Кантоны
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17.03.2022 17:17
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это уже алебардой по рузге шишаку Браво Кантоны
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17.03.2022 17:17 Ответить
Значит не совсем ещё Кантоны
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17.03.2022 17:21 Ответить
почему Кантоны- эти парни с 14го по 18й век были ещё теми мясниками и алебарда как и арбалет это их символ
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17.03.2022 17:35 Ответить
пісец !!!
чудо !!!

від перемоги українського духу та зброї навіть швейцарські кроти прозріли !!!
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17.03.2022 17:25 Ответить
Арештуйте ці гроши і віддайте Україні
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17.03.2022 17:17 Ответить
Да, бо в Ярмака нові офшорні рахунки вже зачекались поповнень.
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17.03.2022 18:11 Ответить
Скрепы трещат по швам. Ну что касап больно?
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17.03.2022 17:19 Ответить
.....ещё позитивчик:

"Великобритания расторгнет контракты с Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd. Компания поставляет более 20% промышленного и коммерческого газа в стране, сообщает Bloomberg".
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17.03.2022 17:19 Ответить
Пипец как глубоко кремль щупальца запустил в Европу. Ну ничего сейчас их максимально обрубят
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17.03.2022 17:24 Ответить
Французький антибільшовицький плакат 1936 року.
Текст,- "Всі країни Європи змогли подолати комуністичну загрозу."

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17.03.2022 18:25 Ответить
А ось ще один французький плакат також 1936 року.
Про європейських маріонеток Кремля. Майже 90 років минуло, а все ще актуально.

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17.03.2022 18:28 Ответить
ШВЕЙЦАРЦІ-ЗРОБІТЬ ЛАПАТНІКАВ НІЩЄБРОДАМІ,ВИ ЦЕ МОЖЕТЕ...
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17.03.2022 17:19 Ответить
Кажуть під час Другої світової вони навіть банківські рахунки нацистів тримали та не відкривали.
А тут...!?
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17.03.2022 17:23 Ответить
...за виключенням вимог євреїв і то з великим скрипом через десятки років
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17.03.2022 17:28 Ответить
А вы заметили, что за войну только диктаторы проголосовали?

Диктатор путин
Диктатор лукашенко
Диктатор ассад
Диктатор ким чен ын
Диктатор исайяс афеверки

Это война демократий против диктатур.
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17.03.2022 17:21 Ответить
Необходимы санкции против всех 140 млн жителей мордора. Почти все из них поддерживают агрессию. Могут быть единичные исключения.
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17.03.2022 17:21 Ответить
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17.03.2022 17:23 Ответить
знову ***** зі злості почне вбивати
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17.03.2022 17:21 Ответить
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17.03.2022 17:23 Ответить
фон Штауфенберг ?

в мордорі немає "фонів", там одні гондони...
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17.03.2022 17:27 Ответить
Кстати, а где там чубайс?
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17.03.2022 17:29 Ответить
хер его знает...меня больше взволновало что Нарик и Умка с Днепра закордон как-то дергнули....
к чему бы это?????
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17.03.2022 17:42 Ответить
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17.03.2022 17:31 Ответить
гы Мурза тут парни лутаный ак 100 й серии разобрали так там ствол Чешский теперь им про нормальные стволы забыть придётся те что при СССР делались ещё нормас а то что при рашке - гуано редкое
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17.03.2022 17:37 Ответить
Тут есть такая контора Century Arms, они майстрячили калашоиды (уж не знаю по лицензии , чи шо) . Так я имел один из них помацать. Первое, шо бросилось в глаза - он визуально меньше в ширину. Разобрал - там все зазоры уменьшены до предела, все части затвора и рамы отполированы. Хозяин этой машинки(в 5,56 НАТО, кстати) сказал, шо точность и кучность примерно равна АР, но в эту модель уже жменю песка не насыплешь, как в оригинальный калаш.
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17.03.2022 17:50 Ответить
это у нас разведосы рузге облутали слегка токо нафига форму приволокли не понятно
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17.03.2022 17:54 Ответить
Нормально добыли. И даже портки с москаля сняли
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17.03.2022 17:58 Ответить
Селям Максе !

макаке штаны не положены
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17.03.2022 18:42 Ответить
Ва-Алейкум Селям, друже. Ну так, истинный руссопитек должен быть с дубиной и голым задом
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17.03.2022 18:46 Ответить
А шо ото за зелений чемодан? То "мініатюрна", "імпортозаміщена" радіостанція ?
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17.03.2022 18:17 Ответить
Лопату найдём !!!😀😀
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17.03.2022 17:45 Ответить
Після судових рішень у Гаазі над країною агрессором ці рахунки повинні бути заарештовані та направлені на відбудову України. росія повинна за все бути покарана !
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17.03.2022 17:27 Ответить
Все честно наворованное.
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17.03.2022 17:56 Ответить
Швейцария под давлением Германии отменила банковскую тайну
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17.03.2022 18:12 Ответить
фейк?
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17.03.2022 20:16 Ответить
Перекрытие швейцарских кранов будет очень действенной мерой, в том числе и на перспективу. Очень важно обеспечить фиаско военному преступнику Путину, а путинистам отсутствие покоя в жизни минимум на 2 будущих поколения.
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17.03.2022 21:10 Ответить
 
 