Франция в ближайшие дни выделит Украине 300 млн евро финансовой помощи, – глава МИД Ле Дриан

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел в четверг телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и сообщил о готовности Парижа выделить Киеву EUR300 млн финансовой помощи.

"Министр подтвердил выделение в ближайшие дни пакета финансовой помощи в EUR300 млн в соответствии с обязательством президента республики (Эмманюэля Макрона), предоставленного президенту (Владимиру) Зеленскому", - говорится в сообщении французского МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В документе отмечается, что Ле Дриан и Кулеба подробно обсудили поддержку, которую Украине оказывает Франция совместно с ее партнерами в контексте военной агрессии РФ против Украины.

Читайте: Зеленский отметил государственными наградами 130 сотрудников системы МВД, 46 из них – посмертно

Глава МИД Франции заверил своего собеседника в том, что французская сторона продолжит свои усилия на уровне Евросоюза по усилению санкционного давления на Россию.