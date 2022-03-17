Франция в ближайшие дни выделит Украине 300 млн евро финансовой помощи, – глава МИД Ле Дриан
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Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел в четверг телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и сообщил о готовности Парижа выделить Киеву EUR300 млн финансовой помощи.
"Министр подтвердил выделение в ближайшие дни пакета финансовой помощи в EUR300 млн в соответствии с обязательством президента республики (Эмманюэля Макрона), предоставленного президенту (Владимиру) Зеленскому", - говорится в сообщении французского МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В документе отмечается, что Ле Дриан и Кулеба подробно обсудили поддержку, которую Украине оказывает Франция совместно с ее партнерами в контексте военной агрессии РФ против Украины.
Глава МИД Франции заверил своего собеседника в том, что французская сторона продолжит свои усилия на уровне Евросоюза по усилению санкционного давления на Россию.
Пожалуйста, подождите...
дайте зброї, жабоїди !!!
поки що ми не одержали від них жодного патрону
Чекають, поки 96 департаментів та 5 заморських територій
дадуть згоду на переведення 300М
Причём, экономненько пожрать из рачёта 100 евро на человека в месяц.