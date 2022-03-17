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Франция в ближайшие дни выделит Украине 300 млн евро финансовой помощи, – глава МИД Ле Дриан

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

евро

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан провел в четверг телефонный разговор со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой и сообщил о готовности Парижа выделить Киеву EUR300 млн финансовой помощи.

"Министр подтвердил выделение в ближайшие дни пакета финансовой помощи в EUR300 млн в соответствии с обязательством президента республики (Эмманюэля Макрона), предоставленного президенту (Владимиру) Зеленскому", - говорится в сообщении французского МИД, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В документе отмечается, что Ле Дриан и Кулеба подробно обсудили поддержку, которую Украине оказывает Франция совместно с ее партнерами в контексте военной агрессии РФ против Украины.

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Глава МИД Франции заверил своего собеседника в том, что французская сторона продолжит свои усилия на уровне Евросоюза по усилению санкционного давления на Россию.
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Наконец то Дартаньян проснулся.
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17.03.2022 17:21 Ответить
.......таки да, "стали ставить на фаворита"....
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17.03.2022 17:22 Ответить
тыльки шпагу для нас заникав

дайте зброї, жабоїди !!!

поки що ми не одержали від них жодного патрону
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17.03.2022 17:23 Ответить
France to deliver more military equipment to Ukraine and ramp up sanctions against Russia, Macron's office says
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17.03.2022 17:35 Ответить
Виганяйте свої фiрми-корпорацiї з московщини.
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17.03.2022 17:22 Ответить
Оце перше було б діло.
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17.03.2022 17:25 Ответить
найближчими днями...

Чекають, поки 96 департаментів та 5 заморських територій

дадуть згоду на переведення 300М
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17.03.2022 17:34 Ответить
300 млн евро - это ровно на 3 дня пожрать оставшимся в Украине жителям.

Причём, экономненько пожрать из рачёта 100 евро на человека в месяц.
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17.03.2022 17:59 Ответить
Це крихти від того "пирога від раші", який вони отримали, щоб саботувати підтримку України
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17.03.2022 17:38 Ответить
Вопросик: это помочь или кредит? Вы французы жадные к Украине, но за-то так добры к своим африканским колониям.
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17.03.2022 18:22 Ответить
З поганої вівці хоть шерсті клок
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17.03.2022 19:44 Ответить
 
 