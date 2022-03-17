"Мы тоже должны наконец-то принять эту войну как атаку, которая также ведется против нас": Немецкие депутаты признали справедливость упреков Зеленского
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Спикер фракции ХДС/ХСС, крупнейшей в немецком Бундестаге, Норберт Реттген полностью согласился с Президентом Украины Владимиром Зеленским, который в своей речи призвал ФРГ не строить новые стены в Европе.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом политик написал в Твиттере.
"Сегодня был самый недостойный момент в Бундестаге, который я когда-либо переживал. Мы не должны строить новую стену. Мы, немцы, тоже должны наконец принять эту войну как атаку, которая также ведется против нас. Это тоже о нашей свободе. Это о мире в Европе", - написал Реттген.
Он отметил, что Зеленский вполне прав, когда просит Германию выключить "кран с деньгами" для Путина. "Он прав. С ним соглашаются многие в Бундестаге и среди населения. Мы тем самым финансируем жестокую путинскую войну. Наконец-то надо ввести нефтегазовое эмбарго", - написал депутат.
Глава комитета Бундестага по оборонным вопросам Мари-Аньес Штрак-Циммерман (партия либералов) назвала выступление Президента Украины "глубоко поразительным". "Это напоминание нам продолжать поддерживать Украину всем, чем можем, и думать о том, какие ограничения мы должны быть готовы принять, чтобы помочь", - написала политик в Твиттере.
Жаль по поводу того, что канцлер Олаф Шольц "уклонился дать ответ на поразительную речь Зеленского", выразила христианская демократка Катя Лейкерт. "Но если не словами, то правительство теперь должно реагировать действиями. Мы должны наконец-то прекратить финансирование войны Путина за счет импорта энергии", - написала депутат в Твиттере.
После видеообращения Зеленского к немецким парламентариям в четверг на трибуну вышел лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц, который сейчас находится в оппозиции, и призвал проанализировать нынешнюю политику правительства.
"Если как не после выступления Президента Зеленского мы должны в Бундестаге подвести промежуточные итоги и спросить, где мы находимся, сделали ли мы правильно, есть ли еще решения, которые, возможно, нужно скорректировать, стоим ли мы на правильном пути как Федеративная Республика Германия?", – заявил политик.
Напомним, обращение Зеленского в Бундестаге приветствовали стоя аплодисментами все депутаты, включая праворадикалов. Главным лейтмотивом выступления стала тема появления новых распределительных линий в Европе.
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Шольц оказался канцлером случайно. Канцлером должен был стать подпутинок Лашет от ХДС - это такой Сийярто, только немец. Даже мама Меркель была от него в полном ауе - она то ставила на Урсулу фон дер Ляйен, которая сейчас председательствует в выкинувшем рашку Европарламенте.
Так вот, их опережали зелёные - та самая Бербок. Она хоть и ляпнула в первый день войны сдуру про бабушек - но именно она перед самой войной послала грустную лошадь с сп2, и именно её партия открыто говорила, что сп2 - это оружие против Украины и Европы.
Против Бербок ХДС устроили акцию в стиле путинского чёрного пиара - и зелёные действительно набрали намного меньше, чем ожидали. Но ХДС это не помогло - "их" избиратели перекинулись не "обратно", а отдали голоса СПГ, которая тупо сидела в стороне и никого не трогала, проиграв прошлые выборы подчистую. Подпутинок Лашет очень в этом своей партии помог сам, заржав на камеру во время устранения последствий наводнения.
Так или иначе, Германия зависит от газа из раисе на 42%. Данке шён политике умиротворения агрессора. Поэтому Шольц очкует - вот он пойдёт на раисю не только на словах, не только поставками старого оружия, а раися перекроет газ. И тогда... не переизберут. Пока ещё нет понимания, что вопрос не о том, изберут или не изберут, а о том, удастся ли остановить пуйло, прежде чем оно пойдёт на Балтику.
Тем не менее, большинство немцев говорит - нафик российский газ. Так что теперь не переизберут, если он дальше будет очковать.
Повторюсь - не ищите умысла там, где всё можно объяснить глупостью.
остановили бы его тогда, никакой войны не было бы сейчас..