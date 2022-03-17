Встреча Зеленского и Путина будет готовиться по окончании работы над фундаментом мирного соглашения, – ОП
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Встреча Президента Украины Владимира Зеленского с главой РФ Владимиром Путиным может стать темой следующих недель, когда будет завершена работа над фундаментом мирного соглашения.
Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Как только мы закончим работу над соглашением, приступим к организации встречи. Это будет тема следующих недель", – сказал советник руководителя ОП.
Подоляк отметил, что локация встречи не имеет значения для украинской стороны. По его словам, возможны любые варианты, кроме территории Российской Федерации.
Он также добавил, что после окончания работы над фундаментом мирного соглашения между Украиной и Россией будет нарабатываться модель поведения во время встречи президентов.
В то же время на вопрос, сможет ли Зеленский пожать Путину руку, Подоляк сказал: "На этом этапе мы не рассматриваем таких деталей… Пожатие руки – это наша наименьшая проблема".
Пожалуйста, подождите...
1. Роззброєння та виведення всіх російських військ з українських територій у межах до 2014 року, включаючи Крим та Донбас. Вся військова техніка та матеріальна база, яка зараз перебуває на Україні, залишається на місцях та безоплатно передається українській армії. Вихід з України можливий лише беззбройного особового складу у пішому порядку у колонах під охороною українських військовослужбовців.
2. Виплата репарації та контрибуції із золотовалютних резервів Росії у розмірі 400 млрд дол., які зараз заарештовані Заходом.
3. Безоплатна передача всіх баз та кораблів Чорноморського флоту, що базуються у Криму та Севастополі.
4. Повернення в Україну тактичної ядерної зброї, яка була передана у 90 роках на зберігання до Росії.
За таких умов нам не будуть потрібні жодні нато та інші альянси. Ніхто не наважиться напасти на таку країну.
Лише жорсткий *********, коли цапи побіжать, втрачаючи лапті призведе до миру
И с кем "соглашения" ?
Подоляку на гилляку.