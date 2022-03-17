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война (46506) обстрел (20060) Харьковщина (4108) жертвы (1539)

Войска РФ обстреляли кассетными бомбами Казачью Лопань на Харьковщине: по меньшей мере шесть погибших, количество раненых устанавливают, - глава громады Задоренко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

козача,лопань

17 марта ВС РФ обстреляли кассетными бомбами Казачью Лопань Харьковской области, сообщил председатель Дергачевской громады Вячеслав Задоренко.

"Несколько часов назад российская армия обстреляла кассетными бомбами Казачью Лопань. В результате погибли по меньшей мере шесть человек, данные о количестве травмированных выясняются", - написал Задоренко на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, оккупанты разбомбили железнодорожный вокзал, магазины, аптеки и другие гражданские дома в центре поселка. В то же время, объекты военной инфраструктуры, которую захватчики разместили в Казачьей Лопани, а также российские военные не пострадали.

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Задоренко напомнил, что использование кассетных бомб запрещено Дублинской конвенцией в 2008 году.

"Все это свидетельствует об умышленной циничной провокации кремлевских оккупантов с целью обвинить украинскую сторону, посеять панику и ненависть местного населения к Вооруженным силам Украины. Я выражаю искренние соболезнования семьям погибших. Уверен в том, что козаки – умные думающие люди, которые не поддаются пропаганде. Вы прекрасно помните, как наш поселок развивался при Украине, и прекрасно видите, что сегодня принес в наши дома "русский мир" - только боль, страдания, ненависть и разруху", - написал Задоренко.
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Переговоры ? В Аду твари кацапские будут переговариваться ...
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17.03.2022 18:20 Ответить
какапів в полон не брати навіть якщо здаються! і взагалі птрібно їх нищити з особливоюжорстокістю і знімати на екшнкамери. і викладати в заг.доступ.
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17.03.2022 18:20 Ответить
Всех пленных РФ нужно кастрировать как собак, чтоб больше никому вредя не нанесли .
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17.03.2022 18:25 Ответить
Сначала кастрировать а потом расстреливать.
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17.03.2022 19:11 Ответить
дое..лись до Харькова падлы
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17.03.2022 18:29 Ответить
РАШИЗМ = ФАШИЗМ
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
..
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 18:49 Ответить
Казачья Лопань, - это граница с Мордором.
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17.03.2022 18:59 Ответить
Який жах(((
а як вони це роблять, звідки? може, можна їм відповідь дати якусь..?
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17.03.2022 19:00 Ответить
Вот тебе и переговоры. С кем там можно договариваться?
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17.03.2022 19:04 Ответить
Надо понимать логику бункерного червя. Если не получилось зайти с цветами, то всё население будет поставлено в такие условия, что или умрут или уедут. Бункерному нужна пустая земля на месте Украины. Отсюда и обещания оркам квартир в Украине.

Он просто хочет земли, как и любой червь. И его орки хотят земли, квартир, и денег. Конченая армия. У Гитлера примерно такая же была. Эта война кончится на развалинах кремля (надеюсь).
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17.03.2022 19:24 Ответить
 
 