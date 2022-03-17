Российские хакеры пытались распространить символику военных преступников на сайтах украинских СМИ (обновлено)

Дорогие друзья, очередная хакерская атака на Цензор.НЕТ и другие украинские СМИ. В этот раз российская агентура "взломала" тизерную сеть RedTram и вместо их рекламы на Цензор.НЕТ временно открывался российский триколор с "колорадской лентой".

Но никакого вреда ни оборудованию, ни базе данных не причинено, атака носила исключительно визуальный характер.

Источник возникновения проблемы был быстро локализован, сейчас мы отключили большинство рекламных сетей, чтобы избежать будущих рисков.

Сейчас Цензор.НЕТ работает почти без рекламы, потому просим всех небезразличных читателей поддержать нас донатами, это можно сделать через страницу с нашими реквизитами.