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Российские хакеры пытались распространить символику военных преступников на сайтах украинских СМИ (обновлено)
Новости Цензор.НЕТ Технологии
Дорогие друзья, очередная хакерская атака на Цензор.НЕТ и другие украинские СМИ. В этот раз российская агентура "взломала" тизерную сеть RedTram и вместо их рекламы на Цензор.НЕТ временно открывался российский триколор с "колорадской лентой".
Но никакого вреда ни оборудованию, ни базе данных не причинено, атака носила исключительно визуальный характер.
Источник возникновения проблемы был быстро локализован, сейчас мы отключили большинство рекламных сетей, чтобы избежать будущих рисков.
Сейчас Цензор.НЕТ работает почти без рекламы, потому просим всех небезразличных читателей поддержать нас донатами, это можно сделать через страницу с нашими реквизитами.
Топ комментарии
+39 Ki.m.
показать весь комментарий17.03.2022 18:35
+32 Sophia-Maria Duglass
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+24 Garry Grant
показать весь комментарий17.03.2022 18:39
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Пожалуйста, подождите...
‼️‼️‼️Це вже дно чи ще ні?
Антон Гєращєнко (радник міністра МВС) вимагає від Державної міграційної служби надати 300 громадянам московії громадянство України. Бо бачте вони хочуть. Типу «лібєральні московити».
У нас війна, повномастабна, а який «радник», який із задоволенням коментує Латініну, вимагає надання громадянств для орків.
Це просто ЛЮТИЙ ТРЕШ!
Я ПРОТИ! І думаю ви також проти.
Якого дива ми маємо сюди перти московитів?
Вивчіть МОВУ, ІСТОРІЮ, складість всі іспити та процедури і тоді МОЖЛИВО колись і претендуйте.
Але ні, вони знов будуть будувати тут «русскій мір».
Мерзенно
Много других сайтов работают более оперативно и качественно.
У кого-то еще остались гаджеты с 30 мм экраном?
Taras Berezovets
@TarasBerezovets
Путин: Действия 5й колонны - национал-предателей - они рассчитывают, что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и спровоцировать недовольство людей. Термин Nationalverräter (национал-предатель) в 1924 году в своей книге Mein Kampf использовал Адольф Гитлер.
Наверное, не взломали, а просто пришло фсб и потребовало это говно разместить в тизерной рекламе.