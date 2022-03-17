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Российские хакеры пытались распространить символику военных преступников на сайтах украинских СМИ (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Технологии

цензор

Дорогие друзья, очередная хакерская атака на Цензор.НЕТ и другие украинские СМИ. В этот раз российская агентура "взломала" тизерную сеть RedTram и вместо их рекламы на Цензор.НЕТ временно открывался российский триколор с "колорадской лентой".

Но никакого вреда ни оборудованию, ни базе данных не причинено, атака носила исключительно визуальный характер.

Источник возникновения проблемы был быстро локализован, сейчас мы отключили большинство рекламных сетей, чтобы избежать будущих рисков.

Сейчас Цензор.НЕТ работает почти без рекламы, потому просим всех небезразличных читателей поддержать нас донатами, это можно сделать через страницу с нашими реквизитами.
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Топ комментарии
+39
Підари кацапські,ніхіра у вас не вийде! Подохніть,путінські барани.
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17.03.2022 18:35
+32
Андрій Смолій

‼️‼️‼️Це вже дно чи ще ні?

Антон Гєращєнко (радник міністра МВС) вимагає від Державної міграційної служби надати 300 громадянам московії громадянство України. Бо бачте вони хочуть. Типу «лібєральні московити».

У нас війна, повномастабна, а який «радник», який із задоволенням коментує Латініну, вимагає надання громадянств для орків.

Це просто ЛЮТИЙ ТРЕШ!

Я ПРОТИ! І думаю ви також проти.
Якого дива ми маємо сюди перти московитів?

Вивчіть МОВУ, ІСТОРІЮ, складість всі іспити та процедури і тоді МОЖЛИВО колись і претендуйте.
Але ні, вони знов будуть будувати тут «русскій мір».

Мерзенно
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17.03.2022 18:48
+24
Отож і бачу. Підгорають скрєпні пукани від Цензора))
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17.03.2022 18:39
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Зробіть Redirect трафіку на сайт ФСБ.
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17.03.2022 18:34 Ответить
Підари кацапські,ніхіра у вас не вийде! Подохніть,путінські барани.
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17.03.2022 18:35 Ответить
так вже бачив-хай агонізірують покидьки
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17.03.2022 18:36 Ответить
Отож і бачу. Підгорають скрєпні пукани від Цензора))
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17.03.2022 18:39 Ответить
На мене охотяться
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17.03.2022 18:43 Ответить
Активуйте опцію 'повна версія'
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17.03.2022 18:42 Ответить
Поздравляю "Цензор.НЕТ", это лучшая реклама которую можно только получить.
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17.03.2022 18:43 Ответить
Рускіє хакєри.
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17.03.2022 18:44 Ответить
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17.03.2022 18:45 Ответить
То " органіка" для гумусного слоя нашої земельки
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17.03.2022 18:46 Ответить
МАРОДЕРЫ И НАСИЛЬНИКИ
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17.03.2022 18:49 Ответить
Щось дуже схожі на "шахтарів" з Дамбаса...
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17.03.2022 19:06 Ответить
Это шо 1942 год?
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17.03.2022 20:10 Ответить
Русские ****** боятся новостей))))
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17.03.2022 18:45 Ответить
Ні Форуму
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17.03.2022 18:47 Ответить
Для русского правда - шо для чорта святая вода.
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17.03.2022 18:48 Ответить
мурза оцени работу https://twitter.com/i/status/1504498646779318276 лесо посадку только жалко
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17.03.2022 18:49 Ответить
Красивое 👍
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17.03.2022 18:52 Ответить
Андрій Смолій

‼️‼️‼️Це вже дно чи ще ні?

Антон Гєращєнко (радник міністра МВС) вимагає від Державної міграційної служби надати 300 громадянам московії громадянство України. Бо бачте вони хочуть. Типу «лібєральні московити».

У нас війна, повномастабна, а який «радник», який із задоволенням коментує Латініну, вимагає надання громадянств для орків.

Це просто ЛЮТИЙ ТРЕШ!

Я ПРОТИ! І думаю ви також проти.
Якого дива ми маємо сюди перти московитів?

Вивчіть МОВУ, ІСТОРІЮ, складість всі іспити та процедури і тоді МОЖЛИВО колись і претендуйте.
Але ні, вони знов будуть будувати тут «русскій мір».

Мерзенно
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17.03.2022 18:48 Ответить
Обсіли гниди з усіх боків
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17.03.2022 18:49 Ответить
Я б замінив фразу "МОЖЛИВО колись і претендуйте" на "ВСЕ ОДНО - рузьге карабль, іді на*уй!"
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17.03.2022 19:05 Ответить
Цілком згодний, тільки як бути з тими що воюють за нас? Які себе давно вже рахують за українців, тільки без паспорта
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17.03.2022 20:11 Ответить
Тим, хто воює з путіністами, давати громадянство вільної нескореної України, а ліберальним росіянам - ні в якому разі! Жирик - теж ліберал
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18.03.2022 08:30 Ответить
Вчора через раз Цензор писав ПТН-ПНХ
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17.03.2022 18:55 Ответить
справді, сьогодні вдень були глюки, в десктопній версії
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17.03.2022 18:55 Ответить
Так. Бачив той туалетний папір. Але працює. У них атаки як і відео.
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17.03.2022 19:04 Ответить
3,14ждежь т самореклама.
Много других сайтов работают более оперативно и качественно.
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17.03.2022 19:05 Ответить
Пысы. А нахрена мобильная версия нужна вообще?
У кого-то еще остались гаджеты с 30 мм экраном?
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17.03.2022 19:32 Ответить
Переадресацию на сайт кремля поставьте.
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17.03.2022 19:07 Ответить
В Одесі теж деякі місцеві новинні сайти зламали, сукі!
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17.03.2022 19:08 Ответить
Як би мокші не казились, їх тут більше не буде.
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17.03.2022 19:41 Ответить
Треба підключити всіх світових хакерів ,що б зламували рашиські сайти якіб вони не були .
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17.03.2022 20:13 Ответить




Taras Berezovets


@TarasBerezovets



Путин: Действия 5й колонны - национал-предателей - они рассчитывают, что смогут ухудшить социально-экономическое положение России и спровоцировать недовольство людей. Термин Nationalverräter (национал-предатель) в 1924 году в своей книге Mein Kampf использовал Адольф Гитлер.

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17.03.2022 20:18 Ответить
Теперь россияне будут как обычно стучать на соседей. Это хорошо. Больше расстрелов - меньше идиотов.
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17.03.2022 20:24 Ответить
RedTram это российская компания.

Наверное, не взломали, а просто пришло фсб и потребовало это говно разместить в тизерной рекламе.
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17.03.2022 20:33 Ответить
Да всем тут похер на эту рекламу. Вы же знаете сами. Пусть висит. Больше такой рекламы - меньше денег у оккупанта.
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17.03.2022 20:51 Ответить
Мене давно вже дивувало, що Цензор.НЕТ дозволяв на своїх сторінках рекламувати відверту брехню.
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17.03.2022 23:27 Ответить
Гроші не пахнуть.
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18.03.2022 07:51 Ответить
 
 