"Азов" за сутки подбил 7 единиц вражеской техники и ликвидировал роту россиян
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Уже 16 суток в блокаде Мариуполь, бои за украинский город продолжаются в том числе на улицах.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка.
За последние сутки бойцы "Азова" уничтожили 4 танка и 2 БТРа, еще 1 БТР россиян подбит. Уничтожено около роты вражеской пехоты.
"Защитники Мариуполя стойко и самоотверженно сражаются с оккупантами, продолжающими атаковать город авиацией и артиллерией, давая достойный отпор", - докладывают бойцы.
Смотрите также: Это геноцид против украинского народа. Защитники делают все возможное для защиты города, – "Азов". ВИДЕО
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+41 Claudia Smith
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+30 Олександр Дніпро
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Захисники Рубіжного розповідають, що московити застосовують проти них традиційну московицьку тактику - завалюють мʼясом.
Проти українських позицій кидають натовпи погано організованих й погано екіпірованих орків. Більшість без бронежилетів, аптечок та інших зайвостей. Трупи навіть не намагаються виносити з поля бою.
Припускають, що здебільшого це мобілізовані сєпари. Останні роки путін роздавав їм свої паспорти і відгодовував їх своєю пропагандою.
Тепер паспорт у них замість бронежилета, пропаганда, замість військового вишколу, й у кожного дві причини смерті - українська куля і тупість московицького генерала.
вони зробили свій вибір у 2014-му, з того часу
виконання вирок було лише відтерміновано на 8 років.
https://www.youtube.com/watch?v=1Bfh6W4UKmo
Пусть враг даст выйти людям и пустит гуманитарку - только потом переговоры!
- Я тобі за кожного 200 буду по 100 доларів платити.
Так і домовилися.
Приходить тиждень, дід телефонує до онука і запитує:
- Як справи, як з 200-ми, чого мовчиш?
- Діду, так тільки 185 москалів, буде 200 - я подзвоню!
- Вот тібє нємєц, а вот маскаль. Каво стілять будєш?
- Та певно що москаля.
Відлупцювали і знов питають.
- Вот тібє нємєц, а вот маскаль. Каво стілять будєш?
- Та певно що москаля.
Знову били та й питають втретє.
- Каво будєш стрілять?
Партизан питає комісара:
- А ти кого?
Комісар:
- Я канєшна нємца!
Українець каже:
- От бачиш, курва, мені знов москаль лишився...
Українська армія контролює тільки половину території Маріуполя, - тероборона
В Маріуполі продовжують точитися вуличні бої. Захисники Маріуполя роблять неможливе, знищуючи ворога. Але вони вже не контролюють половину міста.
Як повідомили 0629 в територіальній обороні Маріуполя, зараз українські військові контролюють лише половину міста. Інша частина вже окупована росіянами.
Зокрема, окупанти контролюють 17-23 мікрорайони, Лівоберіжжя, частину Маріуполя вздовж проспекту Будівельників до магазину "1000 дрібниць".
Місцеві розповідають, що рашисти поставили танки во дворах біля Савони. Місцеві жінки підійшли до них і попросили прибрати танки. Але окупанти відповіли: "Будем стоять здесь. Ваши нацисты по жилым кварталам не стреляют".
Захисники Маріуполя благають про допомогу, про підкріплення, про надання технологічної зброї. Влада! НЕ дозволь зрадити Маріуполь, який 8 років захищав всю Україну від війни. Допоможі Маріуполю.
https://www.0629.com.ua/news/3352484/ukrainska-armia-kontrolue-tilki-polovinu-teritorii-mariupola-teroborona
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЄТЄ і КАКАЄТЕ, КАКАЄТЄ І КАКАЄТЕ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти прийшли на допомогу кацапомордим чухраінцам...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ ***** ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руцкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СМЕРТЬ УСІЙ КАЦАПОМОРДІЙ МОСКАЛЬНІ...!!!
Моє звернення до маріупольців, захисників Маріуполя та до всього світу!
Це місто 8 років було символом світлого українського Донбасу на противагу російському мордору.
Сьогодні Маріуполь тримає оборону за межами людських можливостей.
Місто потребує не мотивуючих картинок в соцмережах, а реальної допомоги.
Маріуполю потрібна деблокада!