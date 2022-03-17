"Азов" за сутки подбил 7 единиц вражеской техники и ликвидировал роту россиян

Уже 16 суток в блокаде Мариуполь, бои за украинский город продолжаются в том числе на улицах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал полка.

За последние сутки бойцы "Азова" уничтожили 4 танка и 2 БТРа, еще 1 БТР россиян подбит. Уничтожено около роты вражеской пехоты.

"Защитники Мариуполя стойко и самоотверженно сражаются с оккупантами, продолжающими атаковать город авиацией и артиллерией, давая достойный отпор", - докладывают бойцы.

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