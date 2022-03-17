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Отказываясь выполнять решение международного суда ООН, Россия пытается усидеть на двух стульях одновременно, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суд,оон

России не удастся уйти от ответственности за ее преступления против украинского народа.

Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ.

"СМИ: "Представитель президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия не собирается выполнять первое решение Международного суда ООН по войне в Украине"

Россия хочет усидеть на двух стульях одновременно. С одной стороны, не выполнять обязательный приказ Международного суда ООН, а с другой – продолжать пользоваться привилегиями международного права. Но международным правом нельзя махать, как собака хвостом", – говорится в сообщении.

По словам Николенко, отказываясь выполнять решение Международного суда, Россия должна тогда отказаться от всех прав по Уставу ООН, прежде всего, права вето в Совбезе, а также иммунитетов.

"Международный суд ООН приказал России немедленно прекратить все военные операции, которые она начала на территории Украины 24 февраля. Приказ суда носит обязывающий характер и, в соответствии с нормами международного права, создает юридические обязательства для Российской Федерации.

Утверждения российской стороны об отсутствии у суда юрисдикции рассматривать иск Украины, а соответственно и его выполнять, ничтожны. Во время слушаний суд отверг возражения России и подтвердил полномочия вынести свой приказ.

Несмотря на попытку свободно интерпретировать решение Международного суда ООН, России не удастся избежать ответственности за ее преступления против украинского народа", - подытожил он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Игнорирование приказа Суда ООН загонит РФ в еще большую изоляцию, - Зеленский
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Топ комментарии
+8
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17.03.2022 19:08
+8
Це ООН теж проковтне? Питання риторичне...
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17.03.2022 19:09
+7
Ещё не долго будет играть музыка плешивому фраеру.
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17.03.2022 19:08
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Ещё не долго будет играть музыка плешивому фраеру.
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17.03.2022 19:08 Ответить
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17.03.2022 19:08 Ответить
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17.03.2022 20:10 Ответить
Це ООН теж проковтне? Питання риторичне...
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17.03.2022 19:09 Ответить
Элементарно. Подождут с недельку, Зе подпишет мирняк с цапами. а там и приговор суда станет не актуальным.
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17.03.2022 19:38 Ответить
Мирний договір ... мирний договір ...
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17.03.2022 19:09 Ответить
Обращайтесь в ООН, лишайте вето.
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17.03.2022 19:09 Ответить
ДУРНІ ЛАПАТНІКІ ЗАВЖДИ БУЛИ ДВУХСТУЛОЖОПИМИ-АЛЕ ЗАРАЗ ЦЕ ЇХ НЕ ВРЯТУЄ...ЇХ ВІД ЗНИЩЕННЯ ВЖЕ НІЧОГО НЕ ВРЯТУЄ...
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17.03.2022 19:10 Ответить
За сбитый над Украиной боинг никто не наказан - 8 лет прошло и что? Просто есть право силы и сила права - звучит примерно одинаково но понятия абсолютно разные...к сожалению сейчас право силы преобладает.
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17.03.2022 19:12 Ответить
Из этих 8 лет 4 правил Байден...
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17.03.2022 19:25 Ответить
"20 января 2021 года в 11:49 по Североамериканскому восточному времени Джо Байден произнёс присягу на Библии и вступил в должность 46-го главы государства, став в свои 78 лет старейшим по возрасту президентом США за всю историю страны и первым президентом США из штата Делавэр".
Байден год у власти.
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17.03.2022 19:54 Ответить
Не понятно какой механизм и каким образом рассие не сможет избежать последствий
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17.03.2022 19:22 Ответить
Ну так за русским кораблём из Совбеза!
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17.03.2022 19:24 Ответить
ну, дык жопа растет... одного стула уже мало...
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17.03.2022 19:27 Ответить
Не тіште себе, панове, ілюзіями ! Кляті московити - це підла, нагла, на генетичному рівні - брехлива частина людства ! Чому тоді більша частина людства сьогодні це терпить ? Дістали вже своїми резолюціями ... Невже не можна всім разом один раз згуртуватися та провчити цю ганебну і вкрай небезпечну для населення матінки - землі орду ?
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17.03.2022 19:37 Ответить
 
 