Украинские защитники ликвидировали командира 331-го костромского полка ВДВ Сухарева и его заместителя Крылова. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины лишили руководства 331-й полк ВДВ армии оккупантов. Были ликвидированы командир полка полковник Сухарев и его заместитель полковник Крылов.
Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в твиттере написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.
Он отметил: "Командир Костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев. Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой. Слава Нации".
Согласно информации на российских сайтах, вместе с полковником был аннигилирован старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярев.
В свою очередь украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на российские ресурсы обнародовал информацию о ликвидации заместителя командира этого полка полковника Сергея Крылова. "Заместитель командира 331-го костромского полка ВДВ перепутал Кострому с Украиной и скончался", - отметил он.
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Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
Слава нації
Смерть москалям
Хто знає, може й весь полк...))
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Угу... нижнюю.
Руські свині 800 років тому жили у Русі.
Это командир части полковник Сергей Сухарев, старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярёв.
Погиб, выполняя служебный долг, капитан Алексей Никитин - костромич служил в одной из воинских частей
Иногда не выдерживаю и желаю здоровья всем погибшим.
Они меня банят почему-то.
Есть справедливость в этом мире.
Костромська десантура
А по кущах засіла
Гереушна агентура
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля
Побило дєсантуру
Пригоріли трусєля
https://twitter.com/XaocMupa/status/1504481273124847624?s=20&t=O0eZr3MJYA8ZIFFniWPf3g
https://twitter.com/666_mancer/status/1504574630903832584?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
https://twitter.com/666_mancer/status/1504383259475681283?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
https://twitter.com/TpyxaNews/status/1504543362673692677?s=20&t=UzR5Z2lT5TeqoieiuwVx5g