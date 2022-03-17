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Украинские защитники ликвидировали командира 331-го костромского полка ВДВ Сухарева и его заместителя Крылова. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сухарев

Украинские воины лишили руководства 331-й полк ВДВ армии оккупантов. Были ликвидированы командир полка полковник Сухарев и его заместитель полковник Крылов.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом в твиттере написал офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Он отметил: "Командир Костромского полка ВДВ полковник Сергей Сухарев. Заблудился на "учениях", но уже правильно вернулся домой. Слава Нации".

Украинские защитники ликвидировали командира 331-го костромского полка ВДВ Сухарева и его заместителя Крылова 01

Согласно информации на российских сайтах, вместе с полковником был аннигилирован старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Воїни полку "Азов" ліквідували командира 150-ї мотострілецької дивізії генерала РФ Мітяєва

В свою очередь украинский журналист Денис Казанский со ссылкой на российские ресурсы обнародовал информацию о ликвидации заместителя командира этого полка полковника Сергея Крылова. "Заместитель командира 331-го костромского полка ВДВ перепутал Кострому с Украиной и скончался", - отметил он.

Украинские защитники ликвидировали командира 331-го костромского полка ВДВ Сухарева и его заместителя Крылова 02
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Топ комментарии
+78
Если что, фраза "Русский самолет - иди на ***" по-китайски выглядит так: 俄羅斯飛機--操你
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17.03.2022 19:25
+74
Орки стали вежливыми зелеными трупаками.
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17.03.2022 19:25
+54
Свинособакам - свинособача смерть.
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17.03.2022 19:27
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Если что, фраза "Русский самолет - иди на ***" по-китайски выглядит так: 俄羅斯飛機--操你
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17.03.2022 19:25 Ответить
"Елуоці фейці цао ні" дослівно :російський літак ї..ть тебе. Краще,обширніше- "Елуоці гунь ціпа дань"-рашка котись на..й
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17.03.2022 19:53 Ответить
Орки стали вежливыми зелеными трупаками.
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17.03.2022 19:25 Ответить
Как вариант : Вежливыми спецоперационными 200-ми
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17.03.2022 19:32 Ответить
Свинособакам - свинособача смерть.
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17.03.2022 19:27 Ответить
И шапки у обоих по-дебильному одеты...
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17.03.2022 19:28 Ответить
Похоронка летит быстрее пули, встречайте касапские вдовы.
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17.03.2022 19:29 Ответить
От дегенераты *** ,нагулялись тварюки по украинской земельке ,недолго музыка играла-недолго фраер танцевал ...
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17.03.2022 19:30 Ответить
Давненько енота не видели. Устал плясать, наверное.
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17.03.2022 19:31 Ответить
єнот саме вечеряв

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17.03.2022 20:07 Ответить
"Чекає кацапа ганьба й домовина
Де б лапоть його не ступив.
Ніколи, ніколи не буде Вкраїна
Рабою московських катів!"

Слава Україні! - Героям Слава!
Glory Ukraine! - To the Heroes glory!
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17.03.2022 19:31 Ответить
Земля залізобетоном уроду. Хай в пеклі горить 100000 років, і хай це буде перший и найкоротший його період горіння в пеклі.
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17.03.2022 19:31 Ответить
Це з того ж полку, що й 10 десантників, що "заблукали" у 2014 році. Нічому кацапура не вчиться, бо замість голови - дупа.
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17.03.2022 19:32 Ответить
И на каждой фотке с открытым ртом.
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17.03.2022 19:32 Ответить
Напевно, аденоїди. Більше вони його турбувати не будуть!
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17.03.2022 21:37 Ответить
вдв рф говно!
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17.03.2022 19:32 Ответить
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17.03.2022 19:34 Ответить
Во, а вы говорите - нет хороших русских. Эти два - хорошие.
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17.03.2022 19:35 Ответить
...ідеальні
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17.03.2022 20:31 Ответить
а, говоря точнее, - уже хорошие.
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17.03.2022 21:37 Ответить
хороший русский - 200-ый русский.
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17.03.2022 22:53 Ответить
Уважуха і респект російській коррупції , там по хлеще в рази ніж у нас, перевооружились вони "знатно"
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17.03.2022 19:35 Ответить
Поховали москаля край дороги...
Слава нації
Смерть москалям
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17.03.2022 19:35 Ответить
Падло інерв"ю давало в Казахстані.Ну "міротворца" наші хлопці відправили на концерт кабздона. Це тварюки вам і за казахів беззбройних "отвєтка".
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17.03.2022 19:37 Ответить
Российская армия- одни петухи трусливые.
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17.03.2022 19:38 Ответить
"... половину полка что-ли в цинке привезут..."

Хто знає, може й весь полк...))
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17.03.2022 19:42 Ответить
Какой на хер цинк???У них и дерева нет для ,, героев,, в лучшем случае полиэтилен.
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17.03.2022 19:51 Ответить
Весь не привезуть,и половину вряд ли,не особо парашастанцы дохлых своих особин забирают,оставят гнить тут или в крематорий-нет тела нет дела,и бабло за погибшего родычам "освободителя"платить не надо,скажут сбежал или в плену.
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18.03.2022 09:32 Ответить
... половину полка что-ли в цинке привезут...
---
Угу... нижнюю.
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18.03.2022 11:17 Ответить
Не открывается фото упыря
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17.03.2022 19:42 Ответить
не на что там смотреть. чмо болотное. обычное. камуфлированное.
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17.03.2022 19:43 Ответить
Отлично! Пожелаем чтоб после перемещения бессмертной нематериальной сущности этих уродов в область повышенных температур в котле с чёрной вязкой субстанцией, то чтоб когда, они будут проходить процедуру варки в этой субстанции, пусть исполняющий обязанности нечистой силы приходит к ним каждый день и проводит операцию по насаживанию их на швабру.
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17.03.2022 19:42 Ответить
Желаю им в аду служить в армии *****. Вечно.
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17.03.2022 19:47 Ответить
Погодите. Они и так в аду служили армии *****. Ничего ж не поменяется.
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17.03.2022 19:49 Ответить
К чему шли, то и получат.
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17.03.2022 19:53 Ответить
Тысячи лет будут дохнуть за своего маньяка.
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17.03.2022 19:54 Ответить
вони на пляшку привикли, з розбитим горлишком
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22.03.2022 12:05 Ответить
Сдохшее дерьмо сочувствия не вызывает. Наоборот, только глубокое удовлетворение и радость.
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17.03.2022 19:44 Ответить
А могли бы бункер штурмануть, замочить ***** и жить. Но мозгов не хватает.
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17.03.2022 19:45 Ответить
Оце приемна новина !! Та шоб вони усі подохли руські свині СЛАВА УКРАІНІ!!!
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17.03.2022 19:45 Ответить
То російські.
Руські свині 800 років тому жили у Русі.
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17.03.2022 19:52 Ответить
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17.03.2022 19:50 Ответить
Вони і як люди набагато кращі за кацапів. І це співвідношення вже ніякою екіпіровкою не зміниш.
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17.03.2022 20:08 Ответить
Оркам, свинособакам - свинособачье отношение, свинособачья экипировка и свинособачий бесславный ублюдочный конец.
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17.03.2022 20:58 Ответить
Крепкого здоровья
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17.03.2022 19:51 Ответить
... і хАрошего настрАЄнія!
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17.03.2022 22:57 Ответить
На Хартія 97 є інфа з5 двухсотих з 331 полку вдв.
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17.03.2022 19:55 Ответить
це просто на сьогодні як Отченаш - наші Воїни Світла це просто ЩОСЬ !!!!)))
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17.03.2022 20:02 Ответить
Отличная тактика- выпиливать оперативное командование. Новоназначенный офицер не сможет быстро ( или вообще) войти в курс дела . Часть небоеспособна.
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17.03.2022 20:02 Ответить
Какой нах цинк?! Полиэтиленовый пакет 50мкм и в перегной. Ещё цинк переводить на этот мусор
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17.03.2022 20:03 Ответить
********** вигрібають по повній за свого ***** з забальзамованим їб@lом/
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17.03.2022 20:04 Ответить
Ну, за DVD!
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17.03.2022 20:15 Ответить
Іще кілька кацапів стали хорошими.
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17.03.2022 20:16 Ответить
Список жмуров-костромичей неполный" вот из кацапоновостей:

Это командир части полковник Сергей Сухарев, старший сержант Сергей Лебедев, сержант Александр Лимонов, ефрейтор Юрий Дегтярёв.

Погиб, выполняя служебный долг, капитан Алексей Никитин - костромич служил в одной из воинских частей
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17.03.2022 20:18 Ответить
Цікаво, а що він був плюгавому винен(должен)?
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17.03.2022 22:59 Ответить
Ипотеку
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17.03.2022 23:45 Ответить
Надеюсь, это произошло не быстро. Эти животные должны мучиться.
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17.03.2022 20:21 Ответить
Придет август и немногие уцелевшие из Костромского ВДВ дополнительно нассут в российские фонтаны за командиров
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17.03.2022 21:39 Ответить
Я каждый день захожу к ним в группы порадоваться.
Иногда не выдерживаю и желаю здоровья всем погибшим.
Они меня банят почему-то.
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17.03.2022 22:30 Ответить
Это та самая сволочь, которая в 2014 году командовала БТГр того же 331 полка, расстрелявшего колонны украинских воинов под Иловайском.

Есть справедливость в этом мире.
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17.03.2022 22:39 Ответить
👍
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17.03.2022 23:01 Ответить
Слава ВСУ, молодцы, еще двух ********* нотправили на концерт ******* кобздона. Земля им всем щебенкой.
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17.03.2022 22:56 Ответить
Шановне товариство! Подивіться, яка сумна новина, щось не видно де той танцюючий єнот. Ні, друзі, вибачаюсь побачив, єнот всетаки є у коментарях. Але ж ці гнойні підари - ************* виконували в Україні завдання кремлівського педофіла-хуйла по знищенню Українських міст та селищ і Українського народу і це вони звуть " специальная операция". Я особисто бажаю всім кацапським імбіцилам -дебілоїдам, які прибули в Україну зі зброєю в руках, щоб повиздихали їхні суки-матері та батьки, жінки, брати, сестри та діти до сьомого коліна. За смерть Українських дітей, жінок, літніх людей , інвалідів та наших славетних воїнів, що поклали душу й тіло за свободу Українського народу, за знищені Українські міста та села щоб були ПРОКЛЯТІ НА ВІКИ ВІКІВ. Амінь. Слава Україні!!! Смерть ворогам!!!
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17.03.2022 23:47 Ответить
Нянчились с сепарами 8 лет, кто ж знал, что у нас такая сильная армия)
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18.03.2022 00:03 Ответить
Пре колона техніки
Костромська десантура
А по кущах засіла
Гереушна агентура
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля
Побило дєсантуру
Пригоріли трусєля

https://twitter.com/XaocMupa/status/1504481273124847624?s=20&t=O0eZr3MJYA8ZIFFniWPf3g
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18.03.2022 01:19 Ответить
Были из одной банды.

https://twitter.com/666_mancer/status/1504574630903832584?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
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18.03.2022 01:31 Ответить
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18.03.2022 01:32 Ответить
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18.03.2022 01:33 Ответить
Бумеранг за Иловайск пришел и начали массово гибнуть ********.
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18.03.2022 01:35 Ответить
1й раз в Украину Валерий Березовский 1988 г.р. съездил в 2014 году, где принимал участие в боевых действиях по контракту (что, ихтамнетов уже признали официально?). И о 2й командировке он знал уже 21/02/22, когда кремлёвские ещё всё отрицали.

https://twitter.com/666_mancer/status/1504383259475681283?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
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18.03.2022 01:59 Ответить
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18.03.2022 01:59 Ответить
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18.03.2022 02:00 Ответить
https://archive.ph/SPxnp
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18.03.2022 02:02 Ответить
Впіймали pосійського терориста-окупанта.

https://twitter.com/nevedimka123/status/1504524383284572166?s=20&t=38d-2-98E7L3v7Kr4v5dRw
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18.03.2022 02:47 Ответить
От оккупанта осталась толькo срака.

https://twitter.com/TpyxaNews/status/1504543362673692677?s=20&t=UzR5Z2lT5TeqoieiuwVx5g
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18.03.2022 05:32 Ответить
Смерть рашистським окупантам! Слава ЗСУ! Героям Слава!
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18.03.2022 06:09 Ответить
Коли вони в коментах від слова ..Україна..будуть всиратись зразу -ото буде перелом...
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18.03.2022 10:14 Ответить
Гарна новина.
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29.03.2022 00:51 Ответить
 
 