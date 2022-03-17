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"Чтобы не сеять панику", - поселковый голова в Черновицкой области не включает сирену

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Общество Война в Украине

сирена,тривога

Председатель Кельменецкого поселкового совета (Черновицкая область) Богдан Олейник не включает систему оповещения в общине, когда есть угроза воздушного удара. По его словам, он не хочет сеять панику среди населения общины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кельменецкого поселкового совета, передает Цензор.НЕТ.

"Во-первых, чтобы не сеять панику и не нагнетать и так не легкую ситуацию. Во-вторых - у нас реально есть только одно настоящее бомбоубежище", - объяснил свое решение Олейник.

Как пояснил поселковый голова, у жителей громады есть мобильные телефоны, на которые можно установить приложение "Тревога" или же присоединиться к Telegram-каналам, где оповещают о воздушной угрозе.

"Мы уже неоднократно отмечали те правила защиты, которые действенны в случае воздушной угрозы. Поэтому еще раз призываю всех соблюдать, в случае реальной опасности, именно их. Это принцип "двух стен"; это расположение у "несущих" стен; это обустройство подвальных помещений", - добавил он.

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Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+22
яке кончане
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17.03.2022 19:34
+20
Якщо казати лаконічно - долб...***...(((
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17.03.2022 19:35
+12
Накриється інет, буде паніка. Довбойоб
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17.03.2022 19:36
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яке кончане
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17.03.2022 19:34 Ответить
а ще такі, як воно здає в аренду хату за десятки тисяч гривень
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17.03.2022 19:47 Ответить
Якщо казати лаконічно - долб...***...(((
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17.03.2022 19:35 Ответить
Затямте: на війні гинуть люди. І з цим нічого не поробиш.
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17.03.2022 19:41 Ответить
Накриється інет, буде паніка. Довбойоб
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17.03.2022 19:36 Ответить
Бо паніка неодмінно виникне коли всі охочі не помістяться в одне бомбосховище.
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17.03.2022 19:36 Ответить
А тому селищному голові що заважає обладнати хоча б примітивну перекриту щілину?(
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17.03.2022 19:45 Ответить
Не хоче гроші витрачати.
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17.03.2022 19:46 Ответить
а вони у нього є? ім не знаєте бюджети сільських рад?
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17.03.2022 20:48 Ответить
От чего паника?Это сепар какой то.Чем громче воет-тем лучше,чтоб услышать
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17.03.2022 19:37 Ответить
шоб не було як в казці про вовків і вівчара-брехуна..
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17.03.2022 19:37 Ответить
Сирена виє не просто так… А тому що у НАПРЯМКУ летить ракета… а Куди саме вона впаде ще та загадка навіть для москалів. Особливо для москалів… Тому і включається часто сирена по великій территоррії одночасно…
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17.03.2022 19:46 Ответить
Воно адекватне там
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17.03.2022 19:38 Ответить
Чи довбень, чи вже контужений чи падлюка...
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17.03.2022 19:38 Ответить
В Ізраїлі і досі сирени. Помагає.
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17.03.2022 19:45 Ответить
есть те кто прячется...
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17.03.2022 19:43 Ответить
та він не кантужений - одне справжнє бомбосховище (певно для "своїх")
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17.03.2022 19:42 Ответить
Сирена гудит за 15 минут до прилета.
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17.03.2022 19:54 Ответить
А на это село в Черновицкой планируют авианалет? Дороговато.
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17.03.2022 19:56 Ответить
Там "через паркан" - Придністров'я.
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17.03.2022 20:58 Ответить
Приложения в телефонах сейчас у многих, областное телевидение. А по сути когда самолет пролетает над домом, услышит и глухой, высотки трясутся. Вот именно тогда и опасность есть, а прятатся не прятатся тут уж неугадаешь, все зависит от того куда снаряд попадет. Меня лично уже трусит от этого звука полета больше чем от близких взрывов. Ну а артобстрелы, крылатки и уличные бои врядли грозят селу в Черновцах, вообщем криминального в решении головы ничего нет, а правильно или нет это уже местной громаде решать, а не нам с вами.
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17.03.2022 19:58 Ответить
Бляха, близький родич Зеленського 100%. Антипанікер. Потім буде казати, що до вибуху не вірив у війну.
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17.03.2022 20:05 Ответить
Впаде йому на башню шмат заліза, тоді вуйко зрозуміє для чого ця система оповіщення.
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17.03.2022 20:25 Ответить
Ніт, не подіє: у нього є еліксир безсмертя.
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17.03.2022 20:54 Ответить
А от мені цікаво: пан олійник часом не подільник плотніцького?
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17.03.2022 20:53 Ответить
Це щоб худоба не перестала доїтися, та дизертири не повсцикалися.
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17.03.2022 23:04 Ответить
В Україні діє воєнний стан, за таку поведінку цей голова повинен бути негайно заарештований.
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18.03.2022 00:56 Ответить
 
 