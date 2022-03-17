Зеленский наградил освобожденного из российского плена мэра Мелитополя Федорова орденом "За мужество" ІІІ степени
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова, который был захвачен в плен, но отказался сотрудничать с оккупантами.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.
Накануне мэра освободили в результате спецоперации.
"С возвращением! Украина своих в беде не бросает", – сказал Глава государства, вручая награду Ивану Федорову.
Президент пожелал мэру скорейшего восстановления и возвращения к работе. Зеленский выразил убеждение, что оккупация Мелитополя временная и вскоре над городом снова будет развеваться флаг Украины.
Мэр поблагодарил президента и отметил готовность к выполнению задач ради возвращения украинского Мелитополя и приближения победы Украины.
Пожалуйста, подождите...
не було навіть тероборони , так як є в інших містах Украіни і займалися
цим мери міст 😡
А еще есть волонтеры, медики, солдаты.
https://www.youtube.com/watch?v=WgNchrWkFOQ
есть более достойные - воины Азова, например - в окружении а крошат русню как на щи капусту...
По-перше - що геройське він зробив?
По-друге - а хто знає, що там з ним було у полоні?
По-третє - а де тероборона Мелітополя, за яку він теж відповідав?