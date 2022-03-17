Зеленский наградил освобожденного из российского плена мэра Мелитополя Федорова орденом "За мужество" ІІІ степени

Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденом "За мужество" ІІІ степени городского голову Мелитополя Ивана Федорова, который был захвачен в плен, но отказался сотрудничать с оккупантами.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Президента.

Накануне мэра освободили в результате спецоперации.

"С возвращением! Украина своих в беде не бросает", – сказал Глава государства, вручая награду Ивану Федорову.

Президент пожелал мэру скорейшего восстановления и возвращения к работе. Зеленский выразил убеждение, что оккупация Мелитополя временная и вскоре над городом снова будет развеваться флаг Украины.

Мэр поблагодарил президента и отметил готовность к выполнению задач ради возвращения украинского Мелитополя и приближения победы Украины.

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