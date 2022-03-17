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Киевлянин через Telegram "сливал" координаты мест дислокации ВСУ, он задержан, - Офис Генпрокурора

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

телефон,мобільний

Житель Киева создал Telegram-канал, в котором предоставлял координаты мест дислокации украинских войск.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

"По данным следствия, с 24 февраля по 11 марта 2022 года гражданин Украины на территории города Киева с помощью созданного им в мессенджере Telegram-канала оказывал Российской Федерации, ее организациям и представителям активную помощь в оказании агрессивного информационного воздействия, проведении деструктивной пропаганды и подрывной деятельности против Украины в условиях военного положения.

Используя мессенджер, подозреваемый в марте этого года с целью причинения вреда суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности и государственной безопасности Украины передал представителям иностранной организации информацию о месте дислокации военной техники и подразделений Вооруженных Сил Украины на территории города Киева", - говорится в письме.

В настоящее время к подозреваемому в порядке статьи 615 УПК Украины применена мера пресечения - содержание под стражей.

При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры жителя г. Киева уведомили о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

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Топ комментарии
+34
Зря
при попытке побега …
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17.03.2022 20:23
+30
Нарешті треба вже писати не затримано, а ліквідовано.Воєний стан!Мародери та зрадників повинні розстрелювати на місці без суду.
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17.03.2022 20:26
+23
Затримувати живим диверсанта який зливав позиції це вже якийсь театр абсурду!!!
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17.03.2022 20:25
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Зря
при попытке побега …
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17.03.2022 20:23 Ответить
йому у півнячому кутку будуть 15 років наводити чимось по губах
це не краще розстрілу
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17.03.2022 20:26 Ответить
Пальцями кнопав - то хай немає пальців. Це зі старту. А далі буде.
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17.03.2022 20:24 Ответить
В СИЗО должен лампочку поменять
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17.03.2022 20:25 Ответить
в Харківському СІЗО з двома мародерами нещасний випадок стався
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17.03.2022 22:43 Ответить
Затримувати живим диверсанта який зливав позиції це вже якийсь театр абсурду!!!
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17.03.2022 20:25 Ответить
Нарешті треба вже писати не затримано, а ліквідовано.Воєний стан!Мародери та зрадників повинні розстрелювати на місці без суду.
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17.03.2022 20:26 Ответить
Это особо упоротый-таких могила только исправит..
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17.03.2022 20:27 Ответить
......должен вскоре повеситься в камере от "угрызений совести"....
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17.03.2022 20:28 Ответить
У цього покидька відсутня совість 😠
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17.03.2022 20:35 Ответить
Там лапки, все вірно написано.
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17.03.2022 20:46 Ответить
Замочити і злити в унітаз
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17.03.2022 20:31 Ответить
Дайте прізвище цього персонажу!
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17.03.2022 20:32 Ответить
дайте киевский адрес ********,,,,
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17.03.2022 20:34 Ответить
Це лайно заслуговує на вишку 😡
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17.03.2022 20:34 Ответить
Вот тут, на копье, за яйца повесить. И не снимать, пока война не закончится.

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17.03.2022 20:39 Ответить
На зоні йому сподобається.
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17.03.2022 20:45 Ответить
на кол ********!!!!
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17.03.2022 20:46 Ответить
Вибачте. Житель Київа і киянин то різні люди.
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17.03.2022 21:00 Ответить
фото цього підара зрадника в студію, СБУ, не сціть, народ сам вирішить його подальшу долю, й вам клопоту буде меньше!
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17.03.2022 21:06 Ответить
віддайте цього дегенерата Кличкам
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17.03.2022 21:10 Ответить
От чому, от чому їх не розстрілюють ні диверсаетів наводчиків і мародерів, говорили ж що будуть,
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17.03.2022 21:11 Ответить
За такое нужно руки ноги отрубить
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17.03.2022 21:48 Ответить
Четвертувати зрадників
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17.03.2022 22:18 Ответить
Кастрировать этого ******** без суда и следствия, отрубать обе руки и отпустить на *********.
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17.03.2022 22:50 Ответить
 
 