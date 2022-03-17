Скрипач Сметанин оказался российским шпионом, который навел ракеты на аэродром Луцка

Скрипач Илья Сметанин оказался российским шпионом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм написал журналист Андрей Цаплиенко.

Цаплиенко отметил: "Он играл в Академическом камерном оркестре Волынской областной филармонии "Кантабиле".

Именно по наведению Сметанина на рассвете 24 февраля в Луцкий военный аэродром попали вражеские ракеты. Повторно враг ударил по объекту 11 марта".

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