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Скрипач Сметанин оказался российским шпионом, который навел ракеты на аэродром Луцка

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Скрипач Илья Сметанин оказался российским шпионом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм написал журналист Андрей Цаплиенко.

Цаплиенко отметил: "Он играл в Академическом камерном оркестре Волынской областной филармонии "Кантабиле".

Именно по наведению Сметанина на рассвете 24 февраля в Луцкий военный аэродром попали вражеские ракеты. Повторно враг ударил по объекту 11 марта".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Северодонецке российские захватчики обстреляли приют для матерей с детьми, - ОВА

Скрипач Сметанин оказался российским шпионом, который навел ракеты на аэродром Луцка 01
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Топ комментарии
+133
А можно с него шкуру живьём спустить?
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17.03.2022 21:08
+86
І зробить барабан для оркестру!
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17.03.2022 21:17
+67
Ну то що його розстріляють,чи знову гратимуться в толерантність?
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17.03.2022 21:09
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Вітаю Вас, пані Інґрід.
Як Ваша родина і друзі ?
Захоплююся мужністю містян.
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18.03.2022 02:28 Ответить
Здравствуйте Vedana
мои сейчас временно(!!!) под кацапами….. этим тварям задали жару под Чернобаевкой так они, к сожалению, не все свалили. Часто глушат связь. Хотели свои «порядки» установить - обламывались…..эти падлюки из Крыма через Херсон и область гонят «свежак» и на данный момент - нет конца+окапываются. Надеюсь, что эти окопы - для них могилами станут….
А так держатся🙂
Ваши как?
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18.03.2022 07:51 Ответить
Звичайно, тимчасово. Наші захисники звільнять нашу землю від ворогів.

Мої по-різному. Хтось виїхав - також тимчасово і хоче одразу повернутися (вже скучають), хтось лишився. На зв'язку постійно з усіма.

Я не знаю, як описати свій стан.
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18.03.2022 08:41 Ответить
У меня утро начинается с списывания со всеми(!) своими=>их у меня достаточно🙂. А вечером уже созваниваюсь. Они меня сами набирают=>потому что мне и им - не известно есть/нет обстрелы/связь.
Я хотела моих (маму и племянников) забрать, НО не успели. Сестра и ее муж - военнообязанные (по работе/профессии).
Только что отписались - ночью было относительно(!) тихо
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18.03.2022 08:58 Ответить
Добрий ранок, пані Інґрід.

У мене аналогічно.
Переживаєш за всіх.
Тримаймося.
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20.03.2022 07:13 Ответить
відправте його до кацапів, вони такі ідіоти, що самі його на швабру посадять з переляку
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17.03.2022 21:37 Ответить
Уверены что это был не Ролдугин?
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17.03.2022 21:38 Ответить
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17.03.2022 21:40 Ответить
Чмо.
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17.03.2022 21:42 Ответить
Даже интервью у этой мрази брали
https://vo.suspilne.media/episode/32216
и что самое удивительное засветился он как любитель руского мира довольно давно
https://zaxid.net/u_lutsku_vinik_skandal_cherez_poyizdku_mistsevih_aktivistiv_do_rosiyi_na_forum_peremozhtsiv_n1456752
как написано в данной статье эта шайка оправдывала поездку в москву так:
«Наша мета на цьому форумі була єдина - донести, під час пропагандистської інформаційної війни, українську позицію та бачення подій того непростого періоду. Чого не роблять нині політики. Саме там нам вдалось донести, що воювали не тільки червоні партизани, але й партизани УПА і Поліської Січі, які також зробили вагомий внесок у закінчення війни»
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17.03.2022 21:43 Ответить
На жаль, він такий не один, в західних областях України їх кишить, скільки у нас русскоязичних, які при вторженні зразу ж перейдуть на сторону рашистів, а ще є у нас УПЦ московського патріархату, яка навіть в західних областях тягне руку за московітами, не хоче ховати наших загиблих воїнів, не хоче молитву читати за здоров'я, та й прихожани цієї церкви нічим не кращі за попів.
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17.03.2022 21:44 Ответить
В сраку йому той смичок на всю довжину засунути!
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17.03.2022 21:52 Ответить
А дальше всю скрипку в продолжении
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17.03.2022 23:01 Ответить
И все знают про гнидство РПЦ и многие в нее ходят даже на западной Украине.
Так кто нам доктор?
Это же так легко - для начала просто не ходить в эту антиукраинскую секту. Нет же ходят. Руки иудам целуют.
Люди, хоть это сделайте!!! Не ходите в РПЦ!!!!!!!!! .
Сделайте хоть такую малость для Украины
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17.03.2022 21:53 Ответить
Чорт, через це censored стiльки горя, де "при спробi втечi..."?
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17.03.2022 21:55 Ответить
От же ж курва!
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17.03.2022 22:05 Ответить
в штрафбат и на передовую, а сзади наши по методу кадыровцев. Там и пристрелить ублюдка...
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17.03.2022 22:07 Ответить
Путін не буде таких міняти. Він завжди казав, що вони самі зробили вибір за гроші.

Тому треба розстріляти згідно з законами військового часу.

Довічне покарання за зраду - не вихід.
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17.03.2022 22:13 Ответить
Немає права на життя
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17.03.2022 22:18 Ответить
На загадьну хату і до ранку або повіситься або кукарікатиме!
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17.03.2022 22:13 Ответить
смичок йому в дупу
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17.03.2022 22:27 Ответить
Скрипку в сраку , смичьок в ротяку , хату його роздовбати з гранатомета , щоб **** знало що відчувають люди
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17.03.2022 22:42 Ответить
А почему бы на него не направить, ну не ракету конечно, а просто пулю???
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17.03.2022 22:43 Ответить
Спалился на пичикато.
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17.03.2022 22:44 Ответить
Этому ******** сметанину яйца еще не открутили?
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17.03.2022 22:47 Ответить
сначала суку раз шесть, а потом просто распять и отрезать по кусочку,начиная с яйца.
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17.03.2022 22:53 Ответить
Как он ракеты наводил? Смычком показывал куда ей падать?
ХЗ
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17.03.2022 23:13 Ответить
россия скоро з голоду почне вбивати один одного.
ФСБ дурнувате идинахуй.
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17.03.2022 23:30 Ответить
Бутылка в попе не жмёт? Нет? Тогда мы поднажмём.
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17.03.2022 23:23 Ответить
Здохнете усі мерзота рашисска-нацисская!
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17.03.2022 23:28 Ответить
Зрадників треба розстрілювати !
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17.03.2022 23:27 Ответить
бажано вночі і без свідків
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17.03.2022 23:58 Ответить
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17.03.2022 23:48 Ответить
Надеюсь он в криках и стонах умолял об эвтаназии, но получил по заслугам, и сейчас его уже нет. Или отсидит сколько то лет, и выйдет, дальше радоваться жизни, что не правильно.
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17.03.2022 23:51 Ответить
его хоть арестовали?
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18.03.2022 00:48 Ответить
Тепер цей півник гратиме на зоні.
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18.03.2022 01:20 Ответить
я не вбивав би нехай живуть але в павільйоні Київського чи будьякого зоопарку в клітці
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18.03.2022 02:14 Ответить
Если взяли ********, руки и яйца отрезать привселюдно и оказать квал. мед. помощь, чтобы эта тварь жила с.этим оставшуюся жизнь.
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18.03.2022 10:07 Ответить
Нужно срочно вводить расстрелы за такое, ситуация требует
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18.03.2022 11:10 Ответить
Думаю, что бы сделать с этим иудой.., но кроме как вариантов со смычком, ничего не приходит в голову..
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18.03.2022 11:26 Ответить
Скрипку в жопу, смычек в рот... Ну что бы голова не шаталась... И так на пожизненное...
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18.03.2022 12:59 Ответить
Смерть мерзотнику.
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21.03.2022 10:19 Ответить
Понять и простить.
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25.03.2022 19:45 Ответить
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