Войска РФ обстреляли из "Градов" ряд городов на Киевщине, погиб один человек, еще один получил ранения, - МВД

Российские оккупанты из "Градов" и систем залпового огня "Смерч" обстреливали ряд городов Киевской области. В результате обстрелов один человек получил ранения, еще один - погиб.

Об этом в Facebook сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские Бучанского района продолжают фиксировать последствия обстрелов населенных пунктов на территории района

17 марта агрессоры обстреляли из "Градов" одно из государственных предприятий Ирпеня и разрушеный Романовский мост. Данные по количеству пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме этого, враг обстрелял из "Градов" жилые дома Лычанке, в результате чего один человек погиб. Потерпели удары и дома жителей села Петрушки. Информации о пострадавших пока нет.

Из реактивных систем залпового огня "Смерч" оккупанты нанесли удар по селу Ситняки вблизи Макарова. Поступило сообщение об одном раненом среди мирного населения.

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