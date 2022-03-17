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Войска РФ обстреляли из "Градов" ряд городов на Киевщине, погиб один человек, еще один получил ранения, - МВД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

Российские оккупанты из "Градов" и систем залпового огня "Смерч" обстреливали ряд городов Киевской области. В результате обстрелов один человек получил ранения, еще один - погиб.

Об этом в Facebook сообщает МВД, передает Цензор.НЕТ.

Полицейские Бучанского района продолжают фиксировать последствия обстрелов населенных пунктов на территории района

17 марта агрессоры обстреляли из "Градов" одно из государственных предприятий Ирпеня и разрушеный Романовский мост. Данные по количеству пострадавших уточняются", - говорится в сообщении.

Кроме этого, враг обстрелял из "Градов" жилые дома Лычанке, в результате чего один человек погиб. Потерпели удары и дома жителей села Петрушки. Информации о пострадавших пока нет.

Из реактивных систем залпового огня "Смерч" оккупанты нанесли удар по селу Ситняки вблизи Макарова. Поступило сообщение об одном раненом среди мирного населения.

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как кацапы воюют: ставят грады под городом и уничтожают мирное население.
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17.03.2022 21:12 Ответить
Ми Ва всіх будемо нищити і вбивати Доброго вечора ми зУкраїни
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17.03.2022 21:16 Ответить
Виродки такі, як їх не пи...ть
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17.03.2022 21:17 Ответить
Війна перейшла в нову фазу - тотальне знищення
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17.03.2022 21:24 Ответить
Единственное, что может немного радовать в такой ситуации, это то, что такие обстрелы в военном плане - абсолютно бесполезный просер боеприпасов. Никакого урона ЗСУ они не наносят. Единственное, чего они этим добились - то, что их в плен не будут брать.
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17.03.2022 21:25 Ответить
Баним пропагандона!
https://youtube.com/channel/UC9qNdEjyUakvh_tIn2k1t_Q
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17.03.2022 21:30 Ответить
Тупий німецький бюргер!
Подивися тупориле на свої вулиці, скільки німців вийiло на підтримку України та подивися на вулиці параші! Зроби порівняння, а потім розповідай про ***** та парашиньське стадо!
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17.03.2022 21:35 Ответить
Просто рашисти отримують охеренних звіздюлєй від ЗСУ, тому вже сцять ідти на прямий бій з українською армією. І єдиний спосіб для рашистів зламати спротив України - почати знищувати цивільне населення. Черкаси, Суми, Харків, Маріуполь - яскраве тому підтвердження
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17.03.2022 21:43 Ответить
може Чернігів замість Черкас?
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18.03.2022 06:51 Ответить
 
 