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Шольц просит не обзывать и не избивать россиян: "Это война Путина, он отвечает"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о недопустимости оскорблений и нападений на россиян из-за вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.
"Совершенно недопустимо, когда у нас выходцев из России оскорбляют, обзывают или подвергают физическим нападениям. Потому что это - война Путина. Он один отвечает за это", - написал канцлер Германии в Twitter.
Шольц также отметил, что Германия предоставит помощь беженцам из Украины.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия с каждым днем все больше удаляется от цивилизованного мира, - Шольц
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+92 Планшет Студента
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Есть достаточно руссаков, которые «правду» о войне в Украине узнают из рАссийского ТВ и верят во всю ту блевотину……..и пытаются мне, украинке(!!!, родители+родственники которой сейчас в Украине, рассказать о войне…..….
Путин - террорист, россияне - фашисты
"71% росіян відчуває гордість через війну з Україною, - незалежні соціологи
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Майже три чверті населення Росії підтримують війну з Україною, відчуваючи такі позитивні емоції, як гордість, радість, повага, довіра та надію.
Про це свідчать дані двох опитувань, проведених групою незалежних російських соціологів з інтервалом у півтора тижні з кінця лютого до середини березня, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Радио Свобода."
@christogrozev
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10 мин
Of course, it doesn't work asking if people approve of a war right after disagreement with the war was criminalized.. yet still very ********* poll results
Конечно, не получится спрашивать, одобряют ли люди войну сразу после того, как несогласие с войной было криминализовано... но результаты опроса по-прежнему очень тревожны.
https://activegroup.com.ua/2022/03/16/866-rossiyan-podderzhivaet-vooruzhennoe-vtorzhenie-rf-v-drugie-strany-evropy-rezultaty-sociologicheskogo-oprosa/
Survey says 86.6% of Russians support the armed invasion of Russia in other European countries
По данным опроса, 86,6% россиян поддерживают вооруженное вторжение России в другие европейские страны.
71% росіян відчуває гордість через війну з Україной... Это нельзя забыть .и простить......
колорады и крымнашисты
теперь носят z и v
- как у той же 'хероини' за $200 Овсянниковой в инсте.
71% россиян чувствуют гордость из-за войны с Украиной, - независимые социологи Источник: https://censor.net/ru/n3326211
71%(!) ПІДТРИМУЮТЬ ВІЙНУ в Україні!
У мене серед " знайомих" - 50 % ватників, 40 % кацапів( різниця не завжди замітна).
Саме що не вкладується... ну нє могу понять... Це етнічні німці!, яких драли... і за одне покоління вони забули своє коріння...
їх треба #уярити, можна ногами і мовчки…
поки самі не почнуть вибачатись…
Що щемусить статися, щоб"русскоязічніе" почали в Україні спілкуватися мовою?
Зрозумійте, зараз навіть звучання "язика",особливо у постраждалих викликає відторгнення, інтуітивну ненависть.
Наша російськомовна родина перейшла в побуті і всюди на мову після Іловайска. Сперше важкувато, з помилками, затриимками, але за 2 місяця мова стала абсолютно природною і розмовляти стало дуже приємно. Починайте, успіхів.
http://prntscr.com/dbzsRzrPndyE
http://prntscr.com/y4PuaN-wkpO0
Хоч автор і є, як сам себе називає, московитським націоналістом, але з іншого боку він професійний історик, тому саму книжку теж раджу почитати -- дуже багато статистики та цитат.
ШОЛЬЦ АДВОКАТ ПРЕСТУПНИКОВ. СЛАВА УКРАИНЕ! ГЕРОЯМ СЛАВА!
дурак ты шольц!
Канцлеру это надо напомнить.
71% населения россии поддерживают войну с Украиной, испытывая такие положительные эмоции как гордость, радость, уважение, доверие и надежда. Об этом свидетельствуют данные двух опросов, проведенных группой независимых социологов с интервалом в полторы недели.
❗️И кто-то нам ещё будет рассказывать, что в происходящем виноват исключительно путин?
▪️Народец генетических терпил имени Первого канала.
Русские самая гадостная нация в мире. И эта гадость дождалась своего Гитлера. Нельзя так говорить, что виноват один Пуйло. Ведь тот, кто сбрасывает бомбу на надпись метровыми буквами ДЕТИ, не имеет у себя за спиной Пуйла с пистолетом. Это их ответственность: и Пуйла, и того вы*лядка летчика, и каждого рузького. Просто это самая гадостная нация в мире. И они не достойны жодного уважения. Это просто мразь и они должны здохнуть.
возможно, он считает вполне допустимым, что те р2сские, которые живут в Германии и имеют доступ к любой информации, продолжают поддерживать кровавую агрессивную политику своей страны?
- Хочу, щоб всі москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі - в добрих.
Хоча чому дивуватись Німеччина завжди мала тісні зв'язки з рашкою, починаючи з часів Катерини Другої.
86,6% россиян допускают и поддерживают потенциальное нападение на территории стран Европейского Союза, среди которых: Польша, Эстония, Латвия, Литва, Болгария, Чехия, Словакия и другие. Такие результаты социологического опроса получила компания "Active Group".
75,5% россиян одобряют идею вооруженного вторжения в следующую страну и считают, что ею должна стать Польша. Это логическое продолжение "военной спецоперации РФ", по мнению респондентов.
Более того, согласно опросу, 75% респондентов в той или иной степени допускают применение ядерного оружия правительством своей страны. "