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Генштаб ВС (4247) Крым (26014) оккупация (9496) Херсонщина (3475)

Среди российских захватчиков в Херсонской области есть полиция из оккупированного Крыма и Краснодарского края, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,окупанти,арміярф,окупант

В Херсонской области в настоящее время кроме подразделений российских вооруженных сил зафиксировано присутствие полиции из Краснодарского края и временно оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ в Фейсбуке.

"Кроме подразделений российских вооруженных сил в Херсонской области зафиксировано пребывание сотрудников полиции Краснодарского края и временно оккупированного россиянами Крыма. Оперативные группы ФСБ осуществляют карательные функции. Врагом проводится агитация по привлечению местного населения к так называемой "полиции", - отмечается в сообщении.

По имеющейся информации, в связи с невозможностью качественного комплектования группировки оккупационных войск, с 20 марта этого года на временно оккупированных территориях Донецкой области начинается очередная волна мобилизации в ряды 1-го армейского корпуса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Прикрываясь согласием на эвакуацию, враг перегруппировывает силы, - начальник полиции Киевщины Небытов
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Топ комментарии
+11
🤣
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17.03.2022 21:30
+9
Алеша Ступин
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17.03.2022 21:26
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Алеша Ступин
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17.03.2022 21:26 Ответить
А хто ж насєлєніє буде дубасити?
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17.03.2022 21:28 Ответить
сами себя
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17.03.2022 21:31 Ответить
А там парочка залишилася- на те насЄлЄніЄ вистачить.
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17.03.2022 21:31 Ответить
Ваша правда: черга за останніми жіночими труханами була більша за ті "мітинги" проти війни...
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17.03.2022 21:40 Ответить
Раби самі за собою приглянуть.
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17.03.2022 21:47 Ответить
То так, Ваша правда, але яким дебілом треба бути, щоб відправити рабів "визволяти" вільних людей?
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17.03.2022 21:55 Ответить
тобто награда должна быть и потолще и поглубже...
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17.03.2022 21:28 Ответить
Доброго ранку ми з України
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17.03.2022 21:28 Ответить
От больны́е касапы скоро вас окружат куда тикать твари будете
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17.03.2022 21:29 Ответить
Полицаи для контроля на временно оккупированных территориях. Надеюсь, будут дохнуть то тут, то там.
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17.03.2022 21:29 Ответить
🤣
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17.03.2022 21:30 Ответить
І нашо про таке повідомляти.
Операція має стати несподіванкою.
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17.03.2022 21:33 Ответить
Отправляй в спам чувака, если у него нет мозгов. Вне зависимости прав он или нет.
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17.03.2022 21:35 Ответить
Каже, що Збройні сили інформацію оприлюднили.
Може це і деза.
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17.03.2022 21:36 Ответить
Какой смысл того что ты написал? Разнести инфу и собрать лайков. Так что удали лучше. Любой хайпожор прямо сейчас враг. И мне всё равно кто это еще разносит.
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17.03.2022 21:44 Ответить
Ти дійсно - дебіл чи лише вдаєш? Думаєш, кацапи не в курсі, бо шаряться виключно тут, щоб дочекатись якоїсь свєрхсєкрєтной інхвормациі від випадкових користувачів? Я тобі ще раз повторюю, телеграм-канал ЗСУ виклав відеозвернення з білорусами. То ж іди *****, упоротий.
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17.03.2022 21:54 Ответить
Твои сообщения удалили. Как бы то ни было - не рассшаривай такое. Пожалуйста. Даже если кто-то другой сделал. И не обижайся. Я против тебя лично ничего не имею.
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17.03.2022 21:58 Ответить
Щоб кацапи сралися навіть у ві сні. Прибуття іноземних добровольців теж було таємницею? Нічого не повідомлялось у новинах? А чого ж так? Це психологічний тиск на кацапів.
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17.03.2022 21:48 Ответить
Такі справи треба робити тихо, а не трубити на кожному вуглі, надіюсь є достатньо засобів проти ворожих пташок.
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17.03.2022 21:35 Ответить
Ляп як віл у калюжу, навіщо ти здаєш це все!?
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17.03.2022 21:35 Ответить
Только не подпускайте к клумбам и следите, чтобы не разбувались.
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17.03.2022 21:35 Ответить
Скорее бы доставили тасячи Дронов Свитчблейд утилизация ватное техники пойдет ещё в большем количестве. Отличная вещь с ценой всего 6 тысяч баксов
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17.03.2022 21:33 Ответить
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17.03.2022 21:34 Ответить
Так это у них ещё с февраля месяца
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17.03.2022 21:35 Ответить
Могилизация стала реальностью.
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17.03.2022 21:35 Ответить
как можно назвать русских солдат? смертники.
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17.03.2022 21:35 Ответить
Америка выпускает дроны-камикадзе.

А путин выпускает своих солдат-камикадзе.
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17.03.2022 21:36 Ответить
Это не солдат камикадзе это солдат фарш
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17.03.2022 21:41 Ответить
Они там враги для всех жителей области. Ничего у них не получится как на Донбасе, где почти 90 % населения было за сближение с россией. Это для них долгоиграющая мина.
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17.03.2022 21:40 Ответить
Мне интересно как они их кормить думают. Им и ОРДЛО теперь кормить надо - ведь пенсий им теперь не дадут.
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17.03.2022 21:45 Ответить
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках, грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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18.03.2022 00:22 Ответить
 
 