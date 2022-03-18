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Мариуполь (5560) обстрел (20073) СБУ (18659) театр (215) Азов (697)

Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Россияне сбросили две сверхмощные бомбы на драматический театр Мариуполя, где находились около тысячи человек. Спасти всех детей и женщин до сих пор не удается .

Об этом сообщают в телеграм-канале полка "Азов", передает Цензор.НЕТ.

"Сотрудники СБУ, предприняв попытку достать граждан из-под завалов разрушенного оккупантами Мариупольского драматического театра, попали под вражеский обстрел. Мало того, что россияне сбросили две сверхмощные бомбы на помещение, в котором прятались гражданские, они еще и не позволяют оказывать помощь людям, оказавшимся под завалами", - говорится в сообщении.

Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра 01
Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра 02
Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра 03
Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра 04
Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра 05
Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра 06

Очевидцы утверждают, что удар пришелся в район сцены театра, под которой скрывалось около 800 мариупольцев.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Продолжаются работы по разблокировке бомбоубежища в драмтеатре Мариуполя. Оттуда выходят живые люди, информации о жертвах пока нет, - Денисова
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Топ комментарии
+8
Силовики то в свинособак. В нас є ЗСУ, Поліція і ДСНС.
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17.03.2022 22:13
+8
Ну шо за ******* у них летчики-там же на площадках надписи "Дети",и когда боевое задание получают,то знают же что драм театр.
Представляю какой там отбор идет по моральным качествам,а мы их еще в плен берем
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17.03.2022 22:15
+4
І лейтенант Бакланов ...
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17.03.2022 22:16
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Силовики то в свинособак. В нас є ЗСУ, Поліція і ДСНС.
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17.03.2022 22:13 Ответить
І СБУ.
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17.03.2022 22:14 Ответить
І лейтенант Бакланов ...
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17.03.2022 22:16 Ответить
і ДеБілолоР

оце й є "силовички"
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18.03.2022 00:40 Ответить
Ну шо за ******* у них летчики-там же на площадках надписи "Дети",и когда боевое задание получают,то знают же что драм театр.
Представляю какой там отбор идет по моральным качествам,а мы их еще в плен берем
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17.03.2022 22:15 Ответить
ну надоже...вот ***** поганое везде успевает ..сам и бомбит и обстреливает...
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17.03.2022 22:16 Ответить
КОРОНАВИРУС РЕЗЕРВНЫЙ АККАУНТ!!


@Odessa3784

·
11 ч



«Буду ******* русню до последнего, ****, подиху» Вчора на Херсонщині троє місцевих, які розбили пів колони окупантів! І це не тероборона, не ЗСУ, а звичайні українці, які боронять свою рідну землю. Ви маєте це побачити, це !

https://twitter.com/i/status/1504374595847081986
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17.03.2022 22:17 Ответить
Якщо б у Мелiтополi та ХерсонI було б бiльше таких людей то армii була б велика допомога.Так , вони виходять на мiтiнги це дуже добре ,Але якщо ще Був би дiйсно гарний спротив то було б ще краще.
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17.03.2022 22:35 Ответить
Є маленька різниця: у партизанів була протитанкова зброя, а в мешканців Мелітополя і Херсона лише голі руки.
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17.03.2022 23:18 Ответить
була б на Херсонщині Тероборона із бодай легкою зброєю та мінами, то хер би рашковани зайшли до Таврії
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18.03.2022 00:43 Ответить
а верещук їх (руське) у полон бере? вбивць? краще б пельку заткнула!
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17.03.2022 22:55 Ответить
Свой ******** прикрой на счет Верещук, шкура
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17.03.2022 23:40 Ответить
вона тобі родичка ?
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18.03.2022 00:36 Ответить
я Зелю мяко кажучи не люблю, навіть дуже, але скрін, брате, скрін на Штефана !

а інакше фейк під час війни.....
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18.03.2022 00:38 Ответить
Таке враження, що текст, м'яко кажучи, бухим написаний і через автоперекладач пропущений.
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18.03.2022 01:19 Ответить
Якій скрін?
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18.03.2022 07:31 Ответить
Зайди на Facebook правда я вже хз скільки років не писав там але якщо хочеш щось напишу наприклад Цензор
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18.03.2022 07:35 Ответить
 
 