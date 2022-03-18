Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
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Россияне сбросили две сверхмощные бомбы на драматический театр Мариуполя, где находились около тысячи человек. Спасти всех детей и женщин до сих пор не удается .
Об этом сообщают в телеграм-канале полка "Азов", передает Цензор.НЕТ.
"Сотрудники СБУ, предприняв попытку достать граждан из-под завалов разрушенного оккупантами Мариупольского драматического театра, попали под вражеский обстрел. Мало того, что россияне сбросили две сверхмощные бомбы на помещение, в котором прятались гражданские, они еще и не позволяют оказывать помощь людям, оказавшимся под завалами", - говорится в сообщении.
Очевидцы утверждают, что удар пришелся в район сцены театра, под которой скрывалось около 800 мариупольцев.
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оце й є "силовички"
Представляю какой там отбор идет по моральным качествам,а мы их еще в плен берем
@Odessa3784
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11 ч
«Буду ******* русню до последнего, ****, подиху» Вчора на Херсонщині троє місцевих, які розбили пів колони окупантів! І це не тероборона, не ЗСУ, а звичайні українці, які боронять свою рідну землю. Ви маєте це побачити, це !
https://twitter.com/i/status/1504374595847081986
а інакше фейк під час війни.....