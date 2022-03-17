Это война России на уничтожение Украины, а Путин только верхушка айсберга, – посол Мельник ответил Шольцу
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Посол Украины в Германии Андрей Мельник возразил канцлеру Германии в том, что в войне виноват исключительно Путин, а не все россияне.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.
"Это война России против Украины, на уничтожение. Точка. Эти россияне - не инопланетяне. Они - летчики, бомбящие украинские города, убивающие женщин и детей. Само молчаливое российское общество поддерживает войну де-факто. Путин - это только верхушка айсберга", - отметил Андрей Мельник.
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Пожалуйста, подождите...
тому зараз він тупо ліпить дурника
Можливо одиниці, а так все одне і теж.
Ненависть до українців в кацапських генах закладена.
Чим далі ватник живе від Рашки - тим більшій він патріот Путіна.
Це реально доказано опитуваннями.
Вопрос только в том, почему они в свою говень не возвращаются, а любят ***** издалека.
у нас есть один знакомый руссак…….ура-)(уйло-патриот……..у него дальние родственники живут в Харькове…….Вы бы его сейчас послушали=>«любовь» как бабка отшептала……
Слышал, как тетка с подвала дома во время бомбежки звонила родичам в кацапию и истерично вопила "прекратить стрелять".
И что вы думете они ей сказали? Это вас ВСУ бомбит...
После этого тетка до конца налета больше ни звука не проронила...ушла с квадратными глазами....
французькі та німецькі Leroy Merlin, Danone, Auchan, Crédit Agricole, Volkswagen, BMW, Mercedes та Adidas.
..
Слава нації
Смерть москалям
71%(!) ПІДТРИМУЮТЬ ВІЙНУ в Україні!
- Хочу, щоб всі москалі пливли в трунах по Дніпру.
Рибка:
- Та не не всі москалі такі погані, зустрічаються серед них і добрі.
Українець:
- Ну добре, тоді нехай погані москалі пливуть в поганих трунах, а добрі - в добрих.
А реально все тримається на діячах 18-19 століть. Те, що Сралін майже всіх мислячих знищив і тепер родяться одні дебіли, європейці ще не знають.
Достоєвскій *****. Пушкін *****. Айвазовскій *****.
, так як нас вбивають прості кацапи ,
яким ху@ло дав команду фас на знищення українськоі націі 😠
до этого он волал и бился головой об стенку -и никто не слышал..
А теперь стал уважаемым человеком... по праву!
Вони 70% за війну!
P.S. подивиться хто до недавнего часу (а німці якоюсь мірою і до тепер) підтримував росію - Угорщина, Італія, Чехія ( в особі президента)...