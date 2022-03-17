Это война России на уничтожение Украины, а Путин только верхушка айсберга, – посол Мельник ответил Шольцу

Посол Украины в Германии Андрей Мельник возразил канцлеру Германии в том, что в войне виноват исключительно Путин, а не все россияне.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в твиттере.

"Это война России против Украины, на уничтожение. Точка. Эти россияне - не инопланетяне. Они - летчики, бомбящие украинские города, убивающие женщин и детей. Само молчаливое российское общество поддерживает войну де-факто. Путин - это только верхушка айсберга", - отметил Андрей Мельник.

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