Рассчитываем, что Китай повлияет на Путина для урегулирования ситуации в Украине, - Блинкен
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Вашингтоне надеются, что Китай окажет влияние на РФ в связи с событиями в Украине.
Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы верим, что особенно у Китая есть обязанность воспользоваться своим влиянием на президента Путина и защитить международные правила и принципы, на соблюдение которых Китай претендует", - сказал он.
В то же время, Блинкен напомнил, что события в Украине станут одной из тем запланированного на пятницу телефонного разговора президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина.
"Президент Байден будет говорить с главой КНР Си Цзиньпином завтра и даст ясно понять, что Китай понесет ответственность за любые действия поддержки российской агрессии, и мы не будем сомневаться в том, чтобы заставить платить по счетам", - подчеркнул Блинкен.
Позже представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что разговор Байдена и Си Цзиньпина позволит прояснить отношение Китая к ситуации в Украине.
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Рішення ухвалили 13 голосами проти двох, проти голосували Росія та Китай. Джерело: https://censor.net/ua/n3325796
Якби в Україні з наших українців-козаків не утворилася Спарта, то хто-зна, де б пу**** зараз був ?
Мабуть у тих, хто дуже висловлював стурбованість....
@JaziraNews3
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23 ч
"Мы, немцы, совершившие в нашей истории столь чудовищные военные преступления на территории Украины, своевременно не защитили Украину и слишком долго были заодно с военным преступником", - заявил Михаэль Бранд из фракции ХДС/ХСС.