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Рассчитываем, что Китай повлияет на Путина для урегулирования ситуации в Украине, - Блинкен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

путін,цзіньпін

В Вашингтоне надеются, что Китай окажет влияние на РФ в связи с событиями в Украине.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы верим, что особенно у Китая есть обязанность воспользоваться своим влиянием на президента Путина и защитить международные правила и принципы, на соблюдение которых Китай претендует", - сказал он.

В то же время, Блинкен напомнил, что события в Украине станут одной из тем запланированного на пятницу телефонного разговора президента США Джо Байдена и главы КНР Си Цзиньпина.

"Президент Байден будет говорить с главой КНР Си Цзиньпином завтра и даст ясно понять, что Китай понесет ответственность за любые действия поддержки российской агрессии, и мы не будем сомневаться в том, чтобы заставить платить по счетам", - подчеркнул Блинкен.

Позже представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что разговор Байдена и Си Цзиньпина позволит прояснить отношение Китая к ситуации в Украине.

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Топ комментарии
+6
Только спецоперация Китая в Сибири может убедить тупого ху.ла
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17.03.2022 21:57
+6
Единственное высокоточное оружие России - это телевизор. Поражает мозг даже если его нет
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17.03.2022 22:08
+4
Китай себе на уме... поэтому сильно "розраховувать" не надо... наблюдаем !!!
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17.03.2022 22:02
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Китай не зможе відказати Амереці
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17.03.2022 21:56 Ответить
Путін погрожуватиме навіть ядерному Китаю, що їбане по ним ядерною зброєю
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17.03.2022 21:59 Ответить
Дракона бійка не потрібна, він і так з'їсти СВІЙ шматок рашки.
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17.03.2022 21:56 Ответить
Только спецоперация Китая в Сибири может убедить тупого ху.ла
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17.03.2022 21:57 Ответить
Побачимо чи вийде. Якщо вони дійсно погодились повпливати на плєшь.
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17.03.2022 21:58 Ответить
не Розраховуйте, бо воно кончєне!!!!!!!!
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17.03.2022 21:58 Ответить
В Україні " ситуація " чи подія , і треба путіну знову допомти зберегти обличчя . З вами все ясно , ждіть його в гості . Незабаром це станеться .
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17.03.2022 21:59 Ответить
пенопласт между ушами на мозг просто нереально...
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17.03.2022 22:00 Ответить
Звичайно вплине але в обмін на великій шматок.
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17.03.2022 22:00 Ответить
Китай себе на уме... поэтому сильно "розраховувать" не надо... наблюдаем !!!
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17.03.2022 22:02 Ответить
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17.03.2022 22:06 Ответить
Единственное высокоточное оружие России - это телевизор. Поражает мозг даже если его нет
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17.03.2022 22:08 Ответить
тоні, ти сам в це віриш шо два іпанутіх, пінь і ***** можуть дійти до якоїсь розумної думки?
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17.03.2022 22:08 Ответить
Два дєбіла -- ета сіла.
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17.03.2022 22:11 Ответить
зборище стрілочників.... Блінкен, Сі,...

Якби в Україні з наших українців-козаків не утворилася Спарта, то хто-зна, де б пу**** зараз був ?
Мабуть у тих, хто дуже висловлював стурбованість....
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17.03.2022 22:09 Ответить
JaziraNews


@JaziraNews3

·
23 ч



"Мы, немцы, совершившие в нашей истории столь чудовищные военные преступления на территории Украины, своевременно не защитили Украину и слишком долго были заодно с военным преступником", - заявил Михаэль Бранд из фракции ХДС/ХСС.
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17.03.2022 22:13 Ответить
с добрым утром Бранду...
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18.03.2022 00:11 Ответить
На нього , собаку, може вплинути тільки зашморг
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17.03.2022 22:15 Ответить
китай ждет своего часа и будет опускать эрефию любыми путями. азиатам веры нет
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17.03.2022 22:31 Ответить
Блінкену не треба розповідати що буде говорити Байден. По-перше це не коректно по відношенню як до Байдена, так і до голови КНР. Я думаю, що Байден мудра людина і мовою ультиматуму і попереджень говорити не буде. Лідери двох супердержав повинні адекватно реагувати на те, що робить Росія в Україні, і прагнути зупинити Путіна. В даній ситуації хід має бути за Сі Цзіньпіном, так як ходи Байдена поки що очікуваного результату не дали. Китай, без зайвої помпи, за короткий час здійснив величезний технологічний прорив і на сьогодні має один з найпотужніших в світі воєнний потенціал з яким має рахуватися США, а тим більше Росія.
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17.03.2022 22:45 Ответить
...просит Китай повлиять на Россию!? Во стыдоба...так попросите Китай чтобы немного порядок навел сначала в Штатах!!!
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17.03.2022 23:59 Ответить
 
 