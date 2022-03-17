ВСУ ежедневно берут в плен военных РФ, это позволит создать что-то вроде обменного фонда, - Верещук

ВСУ ежедневно берут в плен российских оккупантов. Это позволит в будущем создать нечто вроде обменного фонда.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, количество погибших российских оккупантов уже давно превысило 14 тыс. человек.

"Наши защитники ежедневно берут в плен тех, кто незаконно вторгся на территорию Украины с 24 февраля. Списки как погибших, так и военнопленных мы будем составлять. Их семьи будут знать, куда власти России отправили их мужчин, детей и братьев. В дальнейшем мы создадим что-то типа обменного фонда, и через структуры МККК, который будет выступать нейтральным посредником, будем предоставлять информацию противоположной стороне", - сказала Верещук.

По словам Министра, эта работа позволит Украине еще раз доказать преступления РФ и в перспективе активизировать начало обмена пленными и телами погибших.

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