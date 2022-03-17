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ВСУ ежедневно берут в плен военных РФ, это позволит создать что-то вроде обменного фонда, - Верещук

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,полонені

ВСУ ежедневно берут в плен российских оккупантов. Это позволит в будущем создать нечто вроде обменного фонда.

Об этом в ходе онлайн-брифинга сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, количество погибших российских оккупантов уже давно превысило 14 тыс. человек.

"Наши защитники ежедневно берут в плен тех, кто незаконно вторгся на территорию Украины с 24 февраля. Списки как погибших, так и военнопленных мы будем составлять. Их семьи будут знать, куда власти России отправили их мужчин, детей и братьев. В дальнейшем мы создадим что-то типа обменного фонда, и через структуры МККК, который будет выступать нейтральным посредником, будем предоставлять информацию противоположной стороне", - сказала Верещук.

По словам Министра, эта работа позволит Украине еще раз доказать преступления РФ и в перспективе активизировать начало обмена пленными и телами погибших.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Почти тысяча российских военных взята в плен, - Зеленский. ВИДЕО
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Топ комментарии
+30
Верещук, яка ж ти пришлепковата..
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17.03.2022 22:18
+27
тільки "після війни" а не посеред неї....
бо наміняєте...
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17.03.2022 22:18
+21
Ніяких обмінів до закінчення війни.
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17.03.2022 22:18
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17.03.2022 22:16 Ответить
Може краще поштою у пекло.
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17.03.2022 22:17 Ответить
тільки "після війни" а не посеред неї....
бо наміняєте...
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17.03.2022 22:18 Ответить
Верещук, яка ж ти пришлепковата..
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17.03.2022 22:18 Ответить
Обмен только по окончанию войны-сейчас не 14-18 века в европе,где дворянина отпускали под честное слово (и он его исполнял)
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17.03.2022 22:18 Ответить
Ніяких обмінів до закінчення війни.
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17.03.2022 22:18 Ответить
Бедные таксисты,меры и депутаты - за ними теперь сезон охоты откроют и выменяют своих орков-убийц...
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17.03.2022 22:19 Ответить
100%
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17.03.2022 22:33 Ответить
Їх потрібно розстрілювати на місці, а не брати в полон, ід"оти! Завтра москалі захоплять 100 цивільних і скажуть або обмін 100 цивільних на 1000 терористів або вбємо цивільних! І ви всіх терористів відпустите!!!
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17.03.2022 22:22 Ответить
козаки ворога садили на палю, щоб інші боялись ... а тут кофейком їх поять, от вони й не бояться до нас лізти ... кацапи тут дітей вбили ... отож, за кожну дитину 100 козломордих на палю або на шибеницю ...
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17.03.2022 22:25 Ответить
Обмінний фонд вже напрацьовано!

Далі тільки на добрива або на самоскиди та вигружати на кордоні з самоскидів!
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17.03.2022 22:26 Ответить
...а тут ше цей кшталт...
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17.03.2022 22:26 Ответить
Зачем их менять? Чем больше в плену, тем внушительнее цифра.
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17.03.2022 22:26 Ответить
Це все фігня,ворога потрібно різати.Навіть їхніх пропагандистів потрібно вичисляти по Європі і вбивати.Вони людей наших загнали в підвали,які помирають від спраги і голоду.Все би було добре,якби такі Верещуки не були при владі.
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17.03.2022 22:28 Ответить
Какой нах обменный фонд? Посевная в разгаре. Нашим тракторам бурлаки не помешают.
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17.03.2022 22:29 Ответить
Роман Донік


@donikroman

·
16 мар.



Ще знайшли трошки окупантів які йшли відрізати та оточувати Харків. Потерпали від холоду. Ми ж не звірі. Зігріли гостинністю. Довіряйте й допомагайте ЗСУ

https://twitter.com/i/status/1504077717750308867
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17.03.2022 22:29 Ответить
Не кормить - сейчас ВЕЛИКИЙ ПОСТ - обойдутся воздухом
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17.03.2022 22:30 Ответить
а вони беруть в полон простих українців, тому треба з часом перейти кордон і брати їх мирне населення в полон, щоб нівелювати цей тероризм
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17.03.2022 22:31 Ответить
Пусть по двести человек в спортзале попробуют полежать как мы в Польше или башлять за хату
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17.03.2022 22:36 Ответить
Занимайся коридорами, беженцами, а судьбу пленных оставь военным, они сами решат, кого на кого менять... и когда.
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17.03.2022 22:36 Ответить
@Latvijas_armija Патрульные самолеты над нейтральными водами Балтийского моря у внешней границы территориальных вод Латвии зафиксировали четыре самолета Ил-76 Вооруженных сил России.
8:35 PM · 17 мар. 2022 г.·Twitter Web App
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17.03.2022 22:37 Ответить
А на хера нам их так много
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17.03.2022 22:37 Ответить
Зеленский-закрой рот этой дурепе или еще лучше гони ее в три шеи,во время войны
никто ни кого не обменивает,а еще лучше мертвый орк,хороший орк для обмена.
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17.03.2022 22:40 Ответить
Треба в них 'ізимать ' лишню хромосому і вони будуть нормальними людьми . А потім на відбудову , чи на органи .
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17.03.2022 22:41 Ответить
Пригодится после войны для зачистки завалов.
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17.03.2022 22:42 Ответить
ви хоча б пальці їм ламайте щоб не поверталися зі зброєю.
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17.03.2022 22:52 Ответить
верещук закрий писка! шмара, які полоненні, вони нищать мириних жителів у Маріуполі! здрисни і не вилазь краще!
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17.03.2022 22:57 Ответить
Думаю эти 9 ублюдков почти детей уже через неделю будут с особой ненавистью расстреливать из танков и градов мирных граждан, мстя за свое унижение.
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17.03.2022 23:00 Ответить
А може і її обміняти?
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17.03.2022 23:05 Ответить
Верещуска працює на москалів
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17.03.2022 23:31 Ответить
Та вони всі там.
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17.03.2022 23:56 Ответить
Знову за своє. Вже понамінювали, досить. Повідпускали небезпечних терористів десятками за одного таксиста. Цими обмінами тільки провокуєте орків хватати любих людей на вулицях, головне побільше, і наражаєте населення окупованих територій на ще більшу небезпеку. Ніяких обмінів до закінчення війни і деокупації
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17.03.2022 23:54 Ответить
Якщо обмін полоненими буде організовано на тому ж рівні, що і гуманітарні конвої, то шансів у наших полонених не багато
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18.03.2022 07:24 Ответить
 
 