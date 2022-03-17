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Nestle отказалась уходить с рынка РФ, но еще не поздно передумать, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал компанию Nestle прекратить предпринимательскую деятельность в России.
Об этом глава МИД сообщил в Twitter, передает Цензор.НЕТ.
"Отказавшись прекратить предпринимательскую деятельность в России, Nestle позволяет России продолжать агрессивную войну в Европе. Долгосрочные убытки репутации компании пропорциональны масштабам военных преступлений России в Украине (огромным). Еще не поздно передумать, Nestle", - говорится в сообщении.
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+37 Саня Санев 180eb1c1
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https://www.youtube.com/watch?v=YUl0S_nmRco
"- Можно ли понимать ситуацию так, что из замороженного счета выплатить нельзя, необходимо создать новый долларовый счет и уже из него выплачивать долг?
- Я думаю, что будут использоваться те деньги, что заморожены на счетах в западных банках. Там не будет ничего выделяться, просто соответствующая сумма, 117,2 млн долларов, будет высвобождена из-под заморозки и направлена на выплаты купонного дохода платежным агентам, в данном случае это Citigroup."
https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-03-17/russian-payment-confusion-starts-countdown-to-bond-deadline
In a statement Thursday, the Finance Ministry said it had sent the order for a $117 million interest payment on March 14 to a correspondent bank that it didn't identify, adding that it would issue a separate comment about whether the paying agent, Citibank's London branch, has received the payment. The bank declined a request for comment. The ministry has said it would first try to make the payments in dollars and then use rubles if that fails. So far, bondholders in Europe have received no sign of the funds.
- мочить в сартирах
як вони прибуток будуть перекачувати ?
Пепсі-Кола у СеРеСері задіяла якісь хитромудрі схеми із пиломатеріалами, але ж зараз реально - санкції
навіть в Криму працює
А от Рено-гавно лишилося, бо Рено належить 70% ВАЗу...
щось новеньке
я спочатку реально прийняв за нацистську
збережу для "після війни" - для стікерів
Фирма Nestle, которая известная по всему миру своими скандалами и шоколадом, кроме историй с иррациональным использованием источников чистой воды и внедрением потребления младенцами сухих смесей детского питания, вместо грудного молока, сумела отличиться и в годы Второй мировой войны. В 1939 году, в Швейцарии Nestle оказывала финансовую помощь нацистской Германии. За это Третий Рейх подписал с компанией контракт на поставки шоколада на период военных действий для всей немецкой армии. На данный момент руководство фирмы открыто заявляет, что в 1947 году она приобрела компанию, о которой можно сказать следующее: «нет сомнений, либо можно предположить, что некоторые корпорации из группы Nestle, действовавшие в странах, контролировавшихся национал-социалистическим (нацистским) режимом, эксплуатировали подневольных чернорабочих». В 2000 году компания Nestle выплатила 14,5 миллионов долларов, за использование рабского труда. Деньги пошли на покрытие требований лиц, пострадавших от ее действий во время Второй мировой войны, а так же переживших Холокост.
А ну марш відсиля,вслід за кораблем.
В таких вопросах должна быть ПРИНЦИПИАЛЬНОСТЬ, ибо БРАРЫЖНИЧЕСТВО и МЕЩАНСТВО приведут к погибели человеческую цивилизацию!
Перестаньте цькувати своїх співвітчизників! Нам потрібно зараз єднатись!
Усі податки з фабрик Нестле в Україні йдуть в казну нашої країни!!!
Перестаньте дозволяти промивати недобросовісним ЗМІ собі мізки!!
#NestléwithUkraine🇺🇦