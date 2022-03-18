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Новости Война в Украине Украина - НАТО Агрессия России против Украины Война
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Данилов (1053) НАТО (8911) членство в НАТО (1213)

Данилов: Украина должна быть в альянсе с НАТО или с ядерными державами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

После окончания войны войны Украине следует присоединиться к НАТО или странам, имеющим ядерное оружие.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я сторонник того, чтобы у нас был альянс или с НАТО, или со странами, которые сегодня имеют ядерное оружие. Поскольку ядерное оружие - это тот предохранитель, на который можно рассчитывать. Мы в свое время, в 1994 году, за бесценок отдали наше ядерное оружие и понимали, что нас за это должны защищать. Нам за это в случае необходимости должны были предоставить гарантии безопасности, но мы видим, что страна, подписавшая все это, в 2014 году это нарушила и за это, к большому сожалению, не понесла ответственности", - сказал Данилов.

Говоря о диалоге с РФ он заявил, что эта страна никогда не выполняла своих обещаний.

"Что касается диалога с российской федерацией, я в это не верю. Вообще, считаю, это чепуха - вести диалог с людьми, которые пришли нас убивать", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, сейчас из России ведет переговоры группа, которая пытается договориться о том, чтобы в города, страдающие от российской агрессии больше всего, был доставлен гуманитарный груз.

"Есть решение Суда ООН, которое российская федерация... выполнять не собирается. У меня есть вопрос: а что тогда в Совете Безопасности ООН делает РФ? Может, уже пришло время оттуда убрать ее, если она не хочет выполнять те нормы и правила, которые существуют в современном цивилизованном мире?" – подчеркнул Данилов.

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Он также обратил внимание на то, что некоторые мировые бренды, несмотря на всеобщее бойкотирование России, продолжают вести экономическую деятельность на территории страны-агрессора. "Некоторые французские компании остаются на российском рынке и продолжают зарабатывать деньги. Это недопустимые вещи... За эти деньги, которые там французы заработают и платят налоги в российский бюджет, рашисты покупают пули, оружие и убивают мирных людей, детей, женщин, пожилых людей", - заявил секретарь СНБО.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+15
Украинцам надо вспомнит историю , что москали без украинцев не выиграли ни одной войны .
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18.03.2022 00:15
+13
Сьогодні колективний Захід почав, нарешті, усвідомлювати, що навіть з'ївши всю Україну, цілком путінська Росія не зупиниться на цьому, а навпаки, стане ще агресивнішою і амбітнішою. Більше того, Захід, причому, вже на рівні не лише політиків, а й середнього обивателя, помалу розуміє, що московське чудовисько розіжралося до своєї нинішньої величини виключно із західною допомогою.
У 1990-2000 року Росію можна було позбавити в директивному порядку ядерної зброї і безболісно розділити на залежні протодержави під зовнішнім управлінням, які, у перспективі, могли б зрости у країни, що зрозумілі. Щонайменше ці країни не несли б світові глобальних загроз.

У наступному десятилітті, з 2000 по 2010 цю операцію можна було зробити вже ціною кількох локальних воєн, але все ще відносно невеликими жертвами, і з мінімальним ризиком ядерної війни.

З 2010 року і до теперішнього часу демонтаж Росії став чреватим великою війною в Європі, кризою біженців і широкими санкціями, зворотний бік яких неминуче б'є по Заходу, оскільки РФ і Захід тісно пов'язані економічно. Але Росію ще можна задавити відносно малою кров'ю - на жаль, українською, але так уже склалося, географічно та історично. А застосувавши економічний тиск ще можливо, крок за кроком, мінімізувати ризик глобальної, ядерно-хімічно-бактеріологічної війни. Але вже найближчими роками світ може втратити і цей шанс, прийшовши до ситуації, коли Росію можна буде усунути з політичної карти лише ціною повномасштабної Третьої Світової.

Водночас, обійтися без демонтажу Росії також неможливо. Плотоядна та архаїчна Рептильна Фашизація (РФ), яка не розуміє реалій ********* світу, і тому нездатна чути навіть власний інстинкт самозбереження, готова зжерти весь світ, якщо її не зупинять. І, навіть якби Захід, знесилений внутрішніми протиріччями, дозволив Росії з'їсти себе по шматках, чого сподівалися у Кремлі, Пекіні, що залишився віч-на-віч із Москвою, теж довелося б шукати спосіб умертвити російську гадину.

https://www.dsnews.ua/ukr/world/kitayskaya-superpoziciya-kak-vashington-obyasnil-pekinu-toksichnost-moskvy-15032022-455167
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18.03.2022 00:13
+10
Думаю что он знает об ахинее договора который хотят подписать...вот и говорит свою точку зрения
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18.03.2022 00:14
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В альянсі з РФ ?
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18.03.2022 00:11 Ответить
Україна, Великобританія, США, Канада, Швеція, Норвегія, Данія, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Румунія, Туреччина.
Крім Німеччини, Франції та параші.
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18.03.2022 00:24 Ответить
Хммм, Туреччина? Очень нестабильный партнер.
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18.03.2022 10:23 Ответить
Але друга за величиною армія НАТО.
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18.03.2022 20:37 Ответить
Так до сих пор и не могу понять : какие конкретные функциональные обязанности у Данилова, за что точно он отвечает? Специалист-многостаночник
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18.03.2022 00:13 Ответить
Думаю что он знает об ахинее договора который хотят подписать...вот и говорит свою точку зрения
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18.03.2022 00:14 Ответить
Читайте закон про рнбо там все написано.
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18.03.2022 00:15 Ответить
С каких это пор у нас выполняют то, что в Законе написанно? Международными вопросами у нас вообще-то Президент и Министр иностранных дел должны заниматься, а не Данилов, Ермак, Подоляка и депутаты
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18.03.2022 00:19 Ответить
... еще секрктарша Президента .
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18.03.2022 00:27 Ответить
Не чіпайте дядька Данілова. Може, завдяки дядьку Данілову президент не накоїв багато дурниць.
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18.03.2022 00:50 Ответить
Сьогодні колективний Захід почав, нарешті, усвідомлювати, що навіть з'ївши всю Україну, цілком путінська Росія не зупиниться на цьому, а навпаки, стане ще агресивнішою і амбітнішою. Більше того, Захід, причому, вже на рівні не лише політиків, а й середнього обивателя, помалу розуміє, що московське чудовисько розіжралося до своєї нинішньої величини виключно із західною допомогою.
У 1990-2000 року Росію можна було позбавити в директивному порядку ядерної зброї і безболісно розділити на залежні протодержави під зовнішнім управлінням, які, у перспективі, могли б зрости у країни, що зрозумілі. Щонайменше ці країни не несли б світові глобальних загроз.

У наступному десятилітті, з 2000 по 2010 цю операцію можна було зробити вже ціною кількох локальних воєн, але все ще відносно невеликими жертвами, і з мінімальним ризиком ядерної війни.

З 2010 року і до теперішнього часу демонтаж Росії став чреватим великою війною в Європі, кризою біженців і широкими санкціями, зворотний бік яких неминуче б'є по Заходу, оскільки РФ і Захід тісно пов'язані економічно. Але Росію ще можна задавити відносно малою кров'ю - на жаль, українською, але так уже склалося, географічно та історично. А застосувавши економічний тиск ще можливо, крок за кроком, мінімізувати ризик глобальної, ядерно-хімічно-бактеріологічної війни. Але вже найближчими роками світ може втратити і цей шанс, прийшовши до ситуації, коли Росію можна буде усунути з політичної карти лише ціною повномасштабної Третьої Світової.

Водночас, обійтися без демонтажу Росії також неможливо. Плотоядна та архаїчна Рептильна Фашизація (РФ), яка не розуміє реалій ********* світу, і тому нездатна чути навіть власний інстинкт самозбереження, готова зжерти весь світ, якщо її не зупинять. І, навіть якби Захід, знесилений внутрішніми протиріччями, дозволив Росії з'їсти себе по шматках, чого сподівалися у Кремлі, Пекіні, що залишився віч-на-віч із Москвою, теж довелося б шукати спосіб умертвити російську гадину.

https://www.dsnews.ua/ukr/world/kitayskaya-superpoziciya-kak-vashington-obyasnil-pekinu-toksichnost-moskvy-15032022-455167
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18.03.2022 00:13 Ответить
теперь в киеве будут решать хто достоин в новую нату просытысь ...
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18.03.2022 00:14 Ответить
Украинцам надо вспомнит историю , что москали без украинцев не выиграли ни одной войны .
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18.03.2022 00:15 Ответить
нам-то это нафига?то хай мокши себе докупят пару планок памяти...
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18.03.2022 00:20 Ответить
Kavkaz Center@newkc14

"Вторая армия мира" уже второй день радуется, что наконец сбили 1 "Байрактар". Хотя по мнению специалистов, дрон скорее всего упал сам, т.к. нет никаких следов попадания сняряда и обгоревших деталей #украина #русские_оккупанты
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18.03.2022 00:17 Ответить
Нажаль був збитий ракетою земля-повітря.
https://twitter.com/*************/status/1504429269962956801
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18.03.2022 00:25 Ответить
https://twitter.com/ssysfakb/status/1504402332536164357
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18.03.2022 00:26 Ответить
Але офіс президента в особі Подоляка, Єрмака... так не вважають.
Ніякого НАТО.
Вони готують нейтральний статус для України в угоду пуйлу, на перемовинах з рашистами.
Щоб зупинити військові дії в Україні.
Хоча вони чудово знають, що цим не зупиниш пуйла.
Таке відчуття, що ці всі покидьки - Єрмак, Подоляка це звичайні ФСБшники та агенти пуйла.
Одне цікаво, як ставиться Зеленський до них та до їх антиукраїнської діяльності?
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18.03.2022 00:18 Ответить
Я стояв біля вікна ОП і чув як Єрмак в ОДКБ дзвонив заявку подават.
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18.03.2022 00:28 Ответить
Україна має бути в альянсі з НАТО i бути ядерною державою!
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18.03.2022 00:20 Ответить
хоч хтось щось розумне сказав з тої шобли навколо Зєлєнського
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18.03.2022 00:20 Ответить
Вдячний ЦЕНЗОРУ і тексту від "Муко" - все правильно! Від себе додаю відому мені з ЕТОЛОГІЇ та інших наук про засади вчинків Хомо таку інформацію: історія суспільств (Антична Греція часів олімпійських ігор) свідчить про те, що ракову пухлину (диктатор + щиро вдячне йому екзальтоване населення) можна перемогти не агітацією і закликами до людяності, а використанням великої армії для повішення диктатора з його невеликою "бригадою" на воротах хворого поліса. Для ТОЧНОГО ПРОГНОЗУ на найближчі 20-30 років прошу звертатися [email protected]. (Вікі-стаття - Корсак Костянтин Віталійович). Науковець і винахідник Костянтин Корсак
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18.03.2022 00:25 Ответить
Фигня это сцикливое НАТО. Как только Украина залечит раны, нужно вооружаться и втихаря, (как Израиль) воссоздать ядерное оружие. Средней дальности. Для этого всё есть. Только без лишнего шума и хвастовства.
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18.03.2022 00:33 Ответить
НАТО це жах для пуйла.
Пуйло нападає тільки на нейтральні країни, які не входять в НАТО, такі як Україна чи Грузія.
А на такі маленькі країни як Естонія чи Латвія, він ніколи не нападе, бо вони в НАТО.
Якби вони не були в НАТО, то пуйло би вже давно їх окупував.
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18.03.2022 00:46 Ответить
Так и есть. Без НАТО Путин уже давно бы тут залез.
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18.03.2022 11:00 Ответить
Но мы знаем что в реальности будут воровать и пилить, а армию лучше вообще отменить, а то у неё рейтинг доверия высокий. Это я как бы шучу, но вот всё это "втайне вооружаться" и мы такие гордые у меня вызывает только такие ассоциации. Это просто повод забить на армию.
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18.03.2022 00:53 Ответить
Не могу понять почему многие делают «удар»на наличие ядерного оружия..Ядерное оружие иметь-хорошо,мощно и даже престижно .Но если война начинается ,то воюют не ядерным оружием ,а наличием различного рода другого оружия..и применение ядерного оружия произойдёт в крайнем случае ..Даже сейчас видно ,что раша имея ядерное оружие ,использует различный ассортимент другого мощного оружия .,которое уничтожает вся и все…Точно так же при защите территориальной ценности Украины ,для ее защиты нужна страна,которая обладает ДОСТАТОЧНЫМ арсеналом современного оружия,чтобы при необходимости себя и Украину защитить и дать гарантии для защиты и также дать возможность развить боевую и военную мощность Украины.,не каждая страна имеет такой арсенал..,а ядерное оружие это только дополнение.Если представить себе ,что Украина сейчас имела бы ядерное оружие ,но не имела достаточный арсенал другого рода вооружения,то не думаю ,что «пу»все равно не развязал бы войну..Ядерное оружие возможно в какой тостепени отпугивает ,но его применять ,в нормальном мире,очень сложно. Сколько стран в мире имеют ядерное оружие…и сколько стран без ядерного оружия ,делают ВСЕ чтобы развить свою военную промышленность… и все,что с этим связаностановятся очень сильными..
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18.03.2022 01:04 Ответить
Президент Байден назвав путіна військовим злочинцем, кривавим диктатором, чистим головорізом. Такої ж думки Сенат США, Президент Франції Макрон, Прем*єр Великої Британії Джонсон та й весь Український народ ... Але для посадових осіб Офісу президента Зеленського -Подоляка, Жовкви, Арахамії - путін та його кліврети - це виявляється *партнери*. А це значить, що вони поділяють в певній мірі відповідальність із вбивцями українського народу. Вони ведуть з ними утаємничені переговори вочевидь не на користь нашої держави. Ніхто, крім наших посадовців, не називає путіна президентом, як наш міністр МЗС Кулеба, який просуває, разом з паном Зеленським, зустріч *двох президентів*, що урівнює українського очільника з військовим злочинцем та вбивцію путіним. А тепер уявімо, про що та в чиїх інтересаї можуть домовлятися ці особи, якщо найбільший терорист ********** викликає у них таку повагу. Вони ж свідомо потискали під час так званих перемовин руки вбивцям, які по плечі в крові наших дітей. Це не просто аморальні вчинки, це не просто цинічна зневага до героїчної боротьби нашого народу з оскаженілим загарбником, це не просто ганебне приниження тих
колосальних жертв, що несе Український народ - це злочин, злочин проти народу та держави, покарання за який настане неминуче.
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18.03.2022 01:33 Ответить
Украина должна стать ядерной державой, потому что ее НАГЛО ОБМАНУЛИ отобрав имеющееся ЯО и взамен предоставив ТУАЛЕТНЫЮ БУМАГУ под названием "будепешсткий месорандум"!
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18.03.2022 08:50 Ответить
Давай посмотрим правде в глаза. ЯО не забрали, а отдали, причем России. Об этом везде было в новостях, Никто в Украине не вышел, на протест (и ты тоже). В обмен Украина получала финансовую помощь чтобы тебе было что кушать хотя и это украли, догадайся кто. Экономика страны находилась в таком положении что денег на содержание не хватило бы даже на одну бомбу. А ведь ее еще нужно доставить и охранять. Да да хотя бы охранять, помнишь взрывы складов и безпомощное СБУ? Понимаешь ЯО это как вишенка на тортик, само по себе это не эффективнее Чернобыля. Украинцы уже 30 лет не могут побороть коррупцию, за это время можно было не только заново создать ЯО но и на Луну слетать.
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18.03.2022 10:44 Ответить
Для того, чтоб его "отдали" было колосальное давление (и угрозы тем, кто тогда был при власти) и прежде всего со стороны руководства США, а вот, что касается "кушать" - это проблему паРашки, а не Украины, в Укране всегда было "что покушать" не считая годов сознательного уничтожения свободного крестьянства и превражение жителей деревень в рабов ымперии
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18.03.2022 11:00 Ответить
Да уж нет, не всегда. Я месяцами не получал зарплату в ЗСУ 40 доллларов в месяц лол. Хотя были и те кто жил сыто, не спорю. О каком давлении ты говоришь со стороны США я лично не помню такого, может тебе это показали по раше тв?
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18.03.2022 11:13 Ответить
не помнишь или не знаешь о давлении и угрозах, спроси у очевидцев (пока живы), хотя они уже говорили об этом (ТВ мордора я не смотрю очень давно, десятилетиями)
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18.03.2022 11:29 Ответить
Українські гниди мають бажання паразитувати ще й на платниках податків дружніх Україні країн.
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18.03.2022 09:22 Ответить
чушь, союз может быть с странами которые одинаково подвергаются опасности, например, Украина Польша Литва Латвия Словакия Чехия, остальным глубоко и с высоты, пригрозит ядерным оружием и все попрятались, где компенсация Франции или Китая за безопасность, выставлять счёт и пусть гасят оружием или санкции за не выполнение
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18.03.2022 09:40 Ответить
 
 