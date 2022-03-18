Данилов: Украина должна быть в альянсе с НАТО или с ядерными державами

После окончания войны войны Украине следует присоединиться к НАТО или странам, имеющим ядерное оружие.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я сторонник того, чтобы у нас был альянс или с НАТО, или со странами, которые сегодня имеют ядерное оружие. Поскольку ядерное оружие - это тот предохранитель, на который можно рассчитывать. Мы в свое время, в 1994 году, за бесценок отдали наше ядерное оружие и понимали, что нас за это должны защищать. Нам за это в случае необходимости должны были предоставить гарантии безопасности, но мы видим, что страна, подписавшая все это, в 2014 году это нарушила и за это, к большому сожалению, не понесла ответственности", - сказал Данилов.

Говоря о диалоге с РФ он заявил, что эта страна никогда не выполняла своих обещаний.

"Что касается диалога с российской федерацией, я в это не верю. Вообще, считаю, это чепуха - вести диалог с людьми, которые пришли нас убивать", - заявил секретарь СНБО.

По его словам, сейчас из России ведет переговоры группа, которая пытается договориться о том, чтобы в города, страдающие от российской агрессии больше всего, был доставлен гуманитарный груз.

"Есть решение Суда ООН, которое российская федерация... выполнять не собирается. У меня есть вопрос: а что тогда в Совете Безопасности ООН делает РФ? Может, уже пришло время оттуда убрать ее, если она не хочет выполнять те нормы и правила, которые существуют в современном цивилизованном мире?" – подчеркнул Данилов.

Также читайте: Члены НАТО загипнотизированы агрессией России. Наш народ уже понимает, что Украина не вступит в Альянс и должна рассчитывать на себя, - Зеленский

Он также обратил внимание на то, что некоторые мировые бренды, несмотря на всеобщее бойкотирование России, продолжают вести экономическую деятельность на территории страны-агрессора. "Некоторые французские компании остаются на российском рынке и продолжают зарабатывать деньги. Это недопустимые вещи... За эти деньги, которые там французы заработают и платят налоги в российский бюджет, рашисты покупают пули, оружие и убивают мирных людей, детей, женщин, пожилых людей", - заявил секретарь СНБО.