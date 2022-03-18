Данилов: Украина должна быть в альянсе с НАТО или с ядерными державами
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После окончания войны войны Украине следует присоединиться к НАТО или странам, имеющим ядерное оружие.
Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сказал во время телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я сторонник того, чтобы у нас был альянс или с НАТО, или со странами, которые сегодня имеют ядерное оружие. Поскольку ядерное оружие - это тот предохранитель, на который можно рассчитывать. Мы в свое время, в 1994 году, за бесценок отдали наше ядерное оружие и понимали, что нас за это должны защищать. Нам за это в случае необходимости должны были предоставить гарантии безопасности, но мы видим, что страна, подписавшая все это, в 2014 году это нарушила и за это, к большому сожалению, не понесла ответственности", - сказал Данилов.
Говоря о диалоге с РФ он заявил, что эта страна никогда не выполняла своих обещаний.
"Что касается диалога с российской федерацией, я в это не верю. Вообще, считаю, это чепуха - вести диалог с людьми, которые пришли нас убивать", - заявил секретарь СНБО.
По его словам, сейчас из России ведет переговоры группа, которая пытается договориться о том, чтобы в города, страдающие от российской агрессии больше всего, был доставлен гуманитарный груз.
"Есть решение Суда ООН, которое российская федерация... выполнять не собирается. У меня есть вопрос: а что тогда в Совете Безопасности ООН делает РФ? Может, уже пришло время оттуда убрать ее, если она не хочет выполнять те нормы и правила, которые существуют в современном цивилизованном мире?" – подчеркнул Данилов.
Он также обратил внимание на то, что некоторые мировые бренды, несмотря на всеобщее бойкотирование России, продолжают вести экономическую деятельность на территории страны-агрессора. "Некоторые французские компании остаются на российском рынке и продолжают зарабатывать деньги. Это недопустимые вещи... За эти деньги, которые там французы заработают и платят налоги в российский бюджет, рашисты покупают пули, оружие и убивают мирных людей, детей, женщин, пожилых людей", - заявил секретарь СНБО.
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Крім Німеччини, Франції та параші.
У 1990-2000 року Росію можна було позбавити в директивному порядку ядерної зброї і безболісно розділити на залежні протодержави під зовнішнім управлінням, які, у перспективі, могли б зрости у країни, що зрозумілі. Щонайменше ці країни не несли б світові глобальних загроз.
У наступному десятилітті, з 2000 по 2010 цю операцію можна було зробити вже ціною кількох локальних воєн, але все ще відносно невеликими жертвами, і з мінімальним ризиком ядерної війни.
З 2010 року і до теперішнього часу демонтаж Росії став чреватим великою війною в Європі, кризою біженців і широкими санкціями, зворотний бік яких неминуче б'є по Заходу, оскільки РФ і Захід тісно пов'язані економічно. Але Росію ще можна задавити відносно малою кров'ю - на жаль, українською, але так уже склалося, географічно та історично. А застосувавши економічний тиск ще можливо, крок за кроком, мінімізувати ризик глобальної, ядерно-хімічно-бактеріологічної війни. Але вже найближчими роками світ може втратити і цей шанс, прийшовши до ситуації, коли Росію можна буде усунути з політичної карти лише ціною повномасштабної Третьої Світової.
Водночас, обійтися без демонтажу Росії також неможливо. Плотоядна та архаїчна Рептильна Фашизація (РФ), яка не розуміє реалій ********* світу, і тому нездатна чути навіть власний інстинкт самозбереження, готова зжерти весь світ, якщо її не зупинять. І, навіть якби Захід, знесилений внутрішніми протиріччями, дозволив Росії з'їсти себе по шматках, чого сподівалися у Кремлі, Пекіні, що залишився віч-на-віч із Москвою, теж довелося б шукати спосіб умертвити російську гадину.
https://www.dsnews.ua/ukr/world/kitayskaya-superpoziciya-kak-vashington-obyasnil-pekinu-toksichnost-moskvy-15032022-455167
"Вторая армия мира" уже второй день радуется, что наконец сбили 1 "Байрактар". Хотя по мнению специалистов, дрон скорее всего упал сам, т.к. нет никаких следов попадания сняряда и обгоревших деталей #украина #русские_оккупанты
https://twitter.com/*************/status/1504429269962956801
Ніякого НАТО.
Вони готують нейтральний статус для України в угоду пуйлу, на перемовинах з рашистами.
Щоб зупинити військові дії в Україні.
Хоча вони чудово знають, що цим не зупиниш пуйла.
Таке відчуття, що ці всі покидьки - Єрмак, Подоляка це звичайні ФСБшники та агенти пуйла.
Одне цікаво, як ставиться Зеленський до них та до їх антиукраїнської діяльності?
Пуйло нападає тільки на нейтральні країни, які не входять в НАТО, такі як Україна чи Грузія.
А на такі маленькі країни як Естонія чи Латвія, він ніколи не нападе, бо вони в НАТО.
Якби вони не були в НАТО, то пуйло би вже давно їх окупував.
колосальних жертв, що несе Український народ - це злочин, злочин проти народу та держави, покарання за який настане неминуче.