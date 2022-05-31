РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11369 посетителей онлайн
Новости ЭкономикаВойна в Украине
27 434 10
бензин (289) топливо (615) Минэкономразвития (625) дизтопливо (64)

С сегодняшнего дня цены на топливо снизятся. Бензин и дизтопливо будут стоить на 5-7 грн меньше, - Минэкономики

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

бензин

Цены на горючее в Украине снизятся уже сегодня. Дизтопливо теперь будет стоить на 5 гривен меньше, а бензин – на 7 гривен.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба Минэкономики, передает Цензор.НЕТ.

"С сегодняшнего дня цены на топливо в Украине снизятся. Теперь дизтопливо будет стоить на 5 грн дешевле (снижение с 44,90 до 39,96 за литр). Бензин – более чем на 7 грн дешевле (снижение с 43,52 до 35,76 грн за литр)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что это стало возможным, поскольку Верховная Рада приняла правительственный законопроект об отмене акциза на горючее и снижении ставки НДС с 20% до 7%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмин ввел контроль цен на ряд позиций хлеба, круп, муки, растительного масла, яиц, мяса, овощей, лекарств и горючего

"Таким образом, мы достигаем баланса, когда за счет радикального снижения налогов цена снижается. Благодаря этому сможем аккумулировать достаточно ресурсов для проведения посевной кампании и перевозки критически необходимых грузов, в том числе продуктов питания. Доступное топливо позволит активировать ряд экономических процессов, которые приблизят Украину к победе", - добавили в министерстве.

Автор: Анастасія Потіха
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Світовий банк виділив Україні майже $100 млн для виплати стипендій студентам.
показать весь комментарий
18.03.2022 03:17 Ответить
класика , підвищили щоб потім знизити . зараз головне прослідкувати за тим щоб ліквідували монополію на ринку .
показать весь комментарий
18.03.2022 07:44 Ответить
А на продукты и лекарства слабо снизить ПДВ? Их далеко не олигархи покупают
показать весь комментарий
18.03.2022 08:05 Ответить
Відсьогодні ціни на пальне в Україні знизяться. Тепер дизпаливо буде коштувати на 5 грн дешевше (зниження з 44,90 до 39,96 за літр). Бензин - на понад 7 грн дешевше (зниження з 43,52 до 35,76 грн за літр)"
Щось незрозуміла "знижка" - по Полтавській області паливо в середньому було 35 грн, тепер "знизиться" до 39.96?
показать весь комментарий
18.03.2022 09:14 Ответить
в Днепре 40 грн самый дешевый 95-й, но я тоже не верю что он станет по 33.
показать весь комментарий
18.03.2022 11:09 Ответить
Без претензій, але хотілось би почути інформацію по скрапленому газу?
показать весь комментарий
18.03.2022 09:24 Ответить
Отличная новость. Только где купить бензин, за газ вообще умалчиваю? В Киеве все заправки закрыты, по крайней мере обьехал весь Полол и Серец. Топлива нет вообще...
показать весь комментарий
18.03.2022 10:02 Ответить
Не верю! 10:30 Днепр цены на заправках не изменились. А если и изменятся в ближайшее время, то не верю что на 7грн бензин станет дешевле! Хотелось бы ошибиться, но в нашей стране снятие акцизов и налогов на топливо делается не для блага людей, а для блага хозяина Бени-фициара нашего президента.
показать весь комментарий
18.03.2022 11:08 Ответить
Ужгород, ОККО, дизель був 47₴.... До сьогодні. Зараз ще не знаю, але не вірю, що буде 40) - це фантастика
показать весь комментарий
18.03.2022 11:26 Ответить
 
 