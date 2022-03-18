Оперативная информация по состоянию на 06:00 18 марта по российскому вторжению, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию на 6:00 18 марта.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Так, отмечается, что начались двадцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

"Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. Вооруженные Силы Украины продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, пытающихся закрепиться и удерживать захваченные оборонные рубежи.

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В течение суток украинскими защитниками и защитницами было частично уничтожено и остановлено продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил Российской Федерации, потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Также, как сообщают в Генштабе, за предыдущие сутки бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).

"В связи с тем, что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери, причиненные подразделениями Вооруженных Сил Украины, случаи самоувечья, с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери), командование вооруженных сил Российской Федерации вынужденно прибегает к крайним мерам в вопросах комплектования личным составом. Проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики.

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На отдельных временно занятых территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время проводят активный поиск и задержание проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации", - добавили в Генштабе.

"Враг продолжает нести потери. Есть проблемы с обеспечением подразделений. Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и наемников участвовать в войне против Украины.

Сохраняем спокойствие! Вместе победим! Слава Украине!" - подытожили в ведомстве.