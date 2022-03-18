Оперативная информация по состоянию на 06:00 18 марта по российскому вторжению, - Генштаб
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию на 6:00 18 марта.
Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.
Так, отмечается, что начались двадцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.
"Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. Вооруженные Силы Украины продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, пытающихся закрепиться и удерживать захваченные оборонные рубежи.
В течение суток украинскими защитниками и защитницами было частично уничтожено и остановлено продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил Российской Федерации, потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
Также, как сообщают в Генштабе, за предыдущие сутки бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).
"В связи с тем, что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери, причиненные подразделениями Вооруженных Сил Украины, случаи самоувечья, с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери), командование вооруженных сил Российской Федерации вынужденно прибегает к крайним мерам в вопросах комплектования личным составом. Проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики.
На отдельных временно занятых территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время проводят активный поиск и задержание проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации", - добавили в Генштабе.
"Враг продолжает нести потери. Есть проблемы с обеспечением подразделений. Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и наемников участвовать в войне против Украины.
Сохраняем спокойствие! Вместе победим! Слава Украине!" - подытожили в ведомстве.
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С целью сковывания действий украинских военных, оккупанты пытаются осуществлять блокировку населенных пунктов к северу от Киева.
Кроме того, враг не отказывается от нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и других областях, где не ведутся активные боевые действия.
На Волынском направлении фиксируется интенсивное использование территории и инфраструктуры Беларуси российскими военными. В Генштабе отметили, что сохраняется вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил РБ в боевых действиях на стороне России.
На Полесском направлении оккупанты пытаются вернуть свои позиции, которые освободили украинские защитники, но успеха не имеют. Несут потери и пытаются осуществить перегруппировку войск.
На Северском направлении активных наступательных действий враг не проводил, продолжает подготовку для возобновления наступления с целью дальнейшей блокировки Киева с северо-восточного направления. Оккупанты совершают хаотичные обстрелы позиций ВСУ.
На Слобожанском направлении россияне пытались провести наступательные действия из района города Изюм, но безуспешно.
На Донецком и Таврическом направлениях враг производил наступательные действия. Оккупанты достигли частичного успеха в районе Рубежного. На Попаснянском и Волновахском направлениях провел неудачные штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка и понес потери.
На Мариупольском направлении продолжается штурм города.
На Южнобужском направлении противник проводил разведку, осуществлял инженерное оборудование занимаемых позиций. Пытался проводить наступательные действия на Криворожском направлении, взял под контроль н.п. Малая Шестерня, однако всеобщего успеха не имеет. Закрепляется на занимаемых позициях.
На Таврическом направлении противник продолжал наращивание системы материально-технического обеспечения группировки войск. На аэродроме Джанкой развернут сборный пункт поврежденной техники.
Российские захватчики усиливают группировку за счет дополнительных подразделений 1-й танковой армии и береговых частей Балтийского флота.
В Генштабе добавили, что оккупанты пытаются распространять дезинформацию по всем доступным каналам коммуникаций как на оккупированных территориях, так и в России, пытаясь убедить людей в "непобедимости" своей армии.
Рубль різко укріпився на біржі - як на це вплинула Україна.
Такі зміни, як пояснює більшість економістів, викликані сподіваннями учасників ринку на досягнення прогресу в російсько-українських переговорах.
Жодних угод.