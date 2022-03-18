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Оперативная информация по состоянию на 06:00 18 марта по российскому вторжению, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал оперативную информацию на 6:00 18 марта.

Как передает Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

Так, отмечается, что начались двадцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению.

"Состояние, положение и характер действий сил обороны существенных изменений в последние сутки не претерпели. Вооруженные Силы Украины продолжали наносить сокрушительные удары по группировкам войск врага, пытающихся закрепиться и удерживать захваченные оборонные рубежи.

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В течение суток украинскими защитниками и защитницами было частично уничтожено и остановлено продвижение вглубь территории Украины подразделений из состава 437 учебного полка и 26 танкового полка вооруженных сил Российской Федерации, потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Также, как сообщают в Генштабе, за предыдущие сутки бомбардировочной и штурмовой авиацией Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины были нанесены мощные удары по колоннам военной техники противника. Зенитными ракетными войсками и истребительной авиацией были поражены 14 воздушных целей врага (7 самолетов, вертолет, 3 БПЛА и 3 крылатые ракеты).

"В связи с тем, что оккупанты существенно исчерпали человеческие ресурсы (безвозвратные и санитарные потери, причиненные подразделениями Вооруженных Сил Украины, случаи самоувечья, с целью уклонения от участия в боевых действиях и психогенные потери), командование вооруженных сил Российской Федерации вынужденно прибегает к крайним мерам в вопросах комплектования личным составом. Проводят скрытую мобилизацию, привлекают так называемых добровольцев, срочников и курсантов, а также наемников из Сирийской арабской республики.

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На отдельных временно занятых территориях российские оккупанты пытаются создать себе показательный положительный имидж, раздавая продовольственные товары гражданскому населению. В то же время проводят активный поиск и задержание проукраинских активистов, госслужащих, участников АТО/ООС и членов их семей, а также других граждан, которые могут организовать сопротивление оккупации", - добавили в Генштабе.

"Враг продолжает нести потери. Есть проблемы с обеспечением подразделений. Низкое морально-психологическое состояние личного состава приводит к увеличению количества случаев дезертирства и отказов военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации и наемников участвовать в войне против Украины.

Сохраняем спокойствие! Вместе  победим! Слава Украине!" - подытожили в ведомстве.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+20
Слава нашим мужнім Героям !!
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18.03.2022 07:03
+6
Надо срочно спасать Марик и Херсон!! Что то мало активности наших в этом направлении!!!
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18.03.2022 07:16
+5
Какой может быть прогресс в переговорах? Орда постоянно наращивает военное присутствие в Украине, освобождать захваченные территории не намерена. Только жестокий разгром орды в Украине спасет Украину. Иначе это надолго. А переговоры то бла-бла-бла, создание видимости для Европы, безполезно. А если и будет какая то договоренность, а ЕС только этого и ждет - бурные аплодисменты и снятие санкций. Переговоры с агрессором никакой пользы для Украины не дадут!!
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18.03.2022 07:35
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Слава нашим мужнім Героям !!
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18.03.2022 07:03 Ответить
Київ. Були 2 вибухи в районі 05:40
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18.03.2022 07:09 Ответить
Їттіть з шостої години насипали в Миколаїв. При чому авіа.
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18.03.2022 07:12 Ответить
По данным ВСУ, войска РФ не оставляют попыток выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей, но успехов в этом нет.

С целью сковывания действий украинских военных, оккупанты пытаются осуществлять блокировку населенных пунктов к северу от Киева.

Кроме того, враг не отказывается от нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам гражданской инфраструктуры во Львовской, Ивано-Франковской, Днепропетровской и других областях, где не ведутся активные боевые действия.

На Волынском направлении фиксируется интенсивное использование территории и инфраструктуры Беларуси российскими военными. В Генштабе отметили, что сохраняется вероятность участия отдельных подразделений вооруженных сил РБ в боевых действиях на стороне России.

На Полесском направлении оккупанты пытаются вернуть свои позиции, которые освободили украинские защитники, но успеха не имеют. Несут потери и пытаются осуществить перегруппировку войск.

На Северском направлении активных наступательных действий враг не проводил, продолжает подготовку для возобновления наступления с целью дальнейшей блокировки Киева с северо-восточного направления. Оккупанты совершают хаотичные обстрелы позиций ВСУ.

На Слобожанском направлении россияне пытались провести наступательные действия из района города Изюм, но безуспешно.

На Донецком и Таврическом направлениях враг производил наступательные действия. Оккупанты достигли частичного успеха в районе Рубежного. На Попаснянском и Волновахском направлениях провел неудачные штурмовые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецк и Марьинка и понес потери.

На Мариупольском направлении продолжается штурм города.

На Южнобужском направлении противник проводил разведку, осуществлял инженерное оборудование занимаемых позиций. Пытался проводить наступательные действия на Криворожском направлении, взял под контроль н.п. Малая Шестерня, однако всеобщего успеха не имеет. Закрепляется на занимаемых позициях.

На Таврическом направлении противник продолжал наращивание системы материально-технического обеспечения группировки войск. На аэродроме Джанкой развернут сборный пункт поврежденной техники.

Российские захватчики усиливают группировку за счет дополнительных подразделений 1-й танковой армии и береговых частей Балтийского флота.

В Генштабе добавили, что оккупанты пытаются распространять дезинформацию по всем доступным каналам коммуникаций как на оккупированных территориях, так и в России, пытаясь убедить людей в "непобедимости" своей армии.
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18.03.2022 07:15 Ответить
Надо срочно спасать Марик и Херсон!! Что то мало активности наших в этом направлении!!!
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18.03.2022 07:16 Ответить
В этом направлении нашей активности, по-моему, вобще нет
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18.03.2022 07:49 Ответить
Возможно даже преступно мало, после "переговоров" станет ясно
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18.03.2022 07:53 Ответить
СЬОГОДНІНовини економікиФінанси

Рубль різко укріпився на біржі - як на це вплинула Україна.

Такі зміни, як пояснює більшість економістів, викликані сподіваннями учасників ринку на досягнення прогресу в російсько-українських переговорах.
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18.03.2022 07:16 Ответить
Думаю, причина в іншому. Вчора рашистам дозволили виконати платіж по кредиту. Брали кредит в доларах, повертають в рублях. Тому й курс рубля підвищили. Штучно. Щоб менше платити
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18.03.2022 07:19 Ответить
скорее всего причина в том - что многие ставили на рост рубля против доллара . . . и чтобы не дать им заработать - биржа сделала "ход конем" . . . посмотрим куда сегодня двинется рынок
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18.03.2022 07:30 Ответить
поверьте мне . . . движение валют на бирже - это маятник . . . поэтому для объективной картины куда движется рынок - нужно понаблюдать куда движется рынок с начала военных действий . . . в любом случае - деревянный не вернется к 80 за доллар даже через год . . . вот увидите
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18.03.2022 07:27 Ответить
Какой может быть прогресс в переговорах? Орда постоянно наращивает военное присутствие в Украине, освобождать захваченные территории не намерена. Только жестокий разгром орды в Украине спасет Украину. Иначе это надолго. А переговоры то бла-бла-бла, создание видимости для Европы, безполезно. А если и будет какая то договоренность, а ЕС только этого и ждет - бурные аплодисменты и снятие санкций. Переговоры с агрессором никакой пользы для Украины не дадут!!
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18.03.2022 07:35 Ответить
Таке враження, що ці переговори лише заради картинки.
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18.03.2022 07:43 Ответить
Вважаю так воно і є. Там немає, та власне і не може вже бути спільних моментів до порозуміння. Все вирішувать будуть військові на полі бою. Проте перемовини потрібно вести. Сам процес повинен тривати.
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18.03.2022 09:32 Ответить
Единственная надежда - что санкции доведут орду до цугундера.
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18.03.2022 08:15 Ответить
Так, нам потрібна лише капітуляція рашки.
Жодних угод.
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18.03.2022 08:58 Ответить
"... взяли під контроль н.п. Мала Шестерня". Прикро, що ми не звільняємо територію, а кляті загарбники захоплюють. Бити треба клятих московитів без жалю, карати !!! Вони "успішні" тільки робити підлості та виконувати поліцейські функції, як вже роблять у Скадовську, Генічеську, Херсоні. А відкрито воювати - бояться. Так бити їх треба !
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18.03.2022 07:34 Ответить
 
 