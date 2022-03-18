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Офис Президента: за четверг эвакуировали около 4 тысяч человек, большинство – из Мариуполя

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

евакуація

В четверг, 17 марта, благодаря функционированию гуманитарных коридоров были эвакуированы 2 тысячи жителей из Мариуполя и 1810 человек из городов Киевской области.

 Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По словам Тимошенко, эвакуированные мариупольцы прибывают в Запорожье, где получают необходимую помощь.

"2 000 мариупольцев уже смогли добраться до Запорожья, где им оказывается помощь. Многие автомобили еще в пути. Для всех, кто выехал из Мариуполя, организованы временные пункты помощи в Бердянске", – отметил он.

Начиная с пятницы, 18 марта, такие пункты начнут действовать в городе Мангуш Донецкой области.

"Людей, которые идут пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск, оттуда – в Запорожье", – подчеркнул Тимошенко.

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Также эвакуация производилась в Киевской области. 1810 жителей Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченково, Бородянки в четверг сумели выехать на безопасную территорию. Кроме того, была доставлена гуманитарная помощь.

"В населенные пункты Киевской области гуманитарными коридорами доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов", - добавил заместитель руководителя ОП.

Автор: Анастасія Потіха
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Слава нації
Смерть москалям
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18.03.2022 08:27 Ответить
а что насчет эвакуации остальных?
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18.03.2022 08:27 Ответить
4 тыс спасенных жизней !
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18.03.2022 09:39 Ответить
 
 