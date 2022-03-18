Офис Президента: за четверг эвакуировали около 4 тысяч человек, большинство – из Мариуполя
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В четверг, 17 марта, благодаря функционированию гуманитарных коридоров были эвакуированы 2 тысячи жителей из Мариуполя и 1810 человек из городов Киевской области.
Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
По словам Тимошенко, эвакуированные мариупольцы прибывают в Запорожье, где получают необходимую помощь.
"2 000 мариупольцев уже смогли добраться до Запорожья, где им оказывается помощь. Многие автомобили еще в пути. Для всех, кто выехал из Мариуполя, организованы временные пункты помощи в Бердянске", – отметил он.
Начиная с пятницы, 18 марта, такие пункты начнут действовать в городе Мангуш Донецкой области.
"Людей, которые идут пешком, будут довозить из Мангуша в Бердянск, оттуда – в Запорожье", – подчеркнул Тимошенко.
Также эвакуация производилась в Киевской области. 1810 жителей Ворзеля, Бучи, Гостомеля, Шевченково, Бородянки в четверг сумели выехать на безопасную территорию. Кроме того, была доставлена гуманитарная помощь.
"В населенные пункты Киевской области гуманитарными коридорами доставлено около 40 тонн продовольствия и медикаментов", - добавил заместитель руководителя ОП.
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