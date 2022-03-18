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В результате вооруженной агрессии РФ погибли 109 детей, более 130 ранены

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

війна,діти,бомбардування

В результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 18 марта 2022 года погибли 109 детей и более 130 ранены.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Офис Генпрокурора.

"Больше всего пострадало детей в Киевской – 55, Харьковской – 34, Донецкой – 26, Черниговской – 29, Николаевской – 20, Житомирской – 15, Сумской – 14 и Херсонской – 14 областях", - говорится в сообщении.

В результате бомбежек и обстрелов повреждено более 439 учебных заведений, 63 из которых полностью разрушены. Больше всего повреждено в Донецкой – 126, Харьковской – 77, Николаевской – 39, Сумской – 32, Киевской – 41, Херсонской областях – 21 и г. Киеве – 35.

"Эти данные не окончательны из-за отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где продолжаются активные боевые действия, и на временно оккупированных территориях", - подчеркнули в Офисе Генпрокурора.

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Автор: Анастасія Потіха
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Ось з ким рашиські варвари вміють воювати з дітьми та жінками ,будьте прокляті нациські виродки за що вбили дітей ? Доведется колись відповідати за злочини ось тільки не виних діточок не повернути.
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18.03.2022 09:21 Ответить
хто там бредові цифри подає про загиблих? В одному тетрі Маріуполя бомба накрила 1000-1300 матерів з дітьми. Ніхто їх з під завалів не викопує, тому що і МЧС перебили, нема кому спасати. Кого ви вигороджуєте і навщо???????????
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18.03.2022 15:07 Ответить
Гибель любого человека - трагедия, вне зависимости от пола и возвраста (какая утрата является большей или меньшей это индивидуально нужно разбираться в каждом случае). Я не сторонник того, чтоб напрасно лить слезы и давить на жалость, судьба детей и ответвенность за них в руках взрослых, прежде всего родителей и опекунов (ели не уберегли, нужно прежде всего спрашивать с себя, ведь орки - они же орки и с ними все понятно, другого ждать и неприходится, спросите себя, все ли вы сами сделали, чтоб не случилось трагедии?)!
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18.03.2022 10:13 Ответить
ти дебіл? зміни впн ******! твій фюрер знищує моє коріння, моє майбутнє, а ти філологію тут розводиш?
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18.03.2022 10:43 Ответить
Сам посмотри, что пишешь и какие фантазии допускаешь (про моего "фюрера", который такой же "мой" как и твой). Я всегда пишу по делу (без соплей и нюней), правда не должна быть приятной и нести ответвенность - это очень тяжкая ноша, только РАБЫ ее перекладывают на других (бога, царя или соседского пса "Тузика")!
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18.03.2022 10:55 Ответить
Прощай, немытая Россия,
Страна рабов, страна господ,
И вы, мундиры голубые,
И ты, им преданный народ.


Михаил Лермонтов



армией, которая, ступив на землю Украины, превратилась в банальных убийц и мародеров
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19.03.2022 02:43 Ответить
 
 