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Удар по львовскому аэропорту: оккупанты выпустили 6 крылатых ракет из акватории Черного моря, 2 из них были уничтожены

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Войска РФ нанесли ракетный удар по Львову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Захід" Воздушных Сил ВС Украины.

"Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. По предварительным данным, было выпущено 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря. Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены, говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 18 марта во Львове прогремели три взрыва, на окраине города был виден черный дым. Позже стало известно, что оккупанты обстреляли ракетами район Львовского аэропорта.анты

Позже стало известно, что несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу во Львове.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты обстреляли военный объект вблизи Запорожья, - глава ОВА
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Топ комментарии
+17
Ооо, да это же нашими ракетами Львов накрыли, х555 - это переделка под неядерные х55, которыми Кучма в 1999 году рф обеспечил в количестве 600 штук
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18.03.2022 09:12
+15
Подякуємо чучмі, який подарував рашистам півтисячі ракет Х-55. І тепер рашисти єпашать по Україні нашими ж ракетами.
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18.03.2022 09:17
+13
Насправді цей удар військового значення саме зараз не мав. Це здійснено з прицілом на майбутнє - завадити Україні мати бойву авіацію після підписання перемир'я. Саме перемир' я, а не миру. Кацапи готуються зафіксувати статус-ко, закріпитися, окопатися і за рік-два, врахувавши помилки і наростивши м'язи - повторити. А от Україну заздалегідь лишають можливості поповнити озброєння. Ось чому відмова від курсу в НАТО позбавляє можливостей Україну озброювати. Надія лише на поставки з країн НАТО.
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18.03.2022 09:15
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Ооо, да это же нашими ракетами Львов накрыли, х555 - это переделка под неядерные х55, которыми Кучма в 1999 году рф обеспечил в количестве 600 штук
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18.03.2022 09:12 Ответить
А тут верещали Чучмо найкращий президент.
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18.03.2022 09:15 Ответить
Ну для рф таки да, они ему медаль должны дать, калибры то реально закончились, раз уж этими ракетами стрелять стали. Если бы не Данилыч и его царский подгон в виде такого количества ракет, сейчас бы кацапы катапульту максимум использовали.
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18.03.2022 09:19 Ответить
Верещали ті самі, які проклинали баригу за 5 років відбудови армії, проклинали Супрун за початок мед реформи...
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18.03.2022 09:19 Ответить
Не надо ля-ля. Барыгу проклинали, ни разу, не за армию.
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18.03.2022 09:40 Ответить
А по факту справа свинарчуків виявилась фейком.
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18.03.2022 09:52 Ответить
кацапа,ну так всем ясно,шо кацапня на севере.шо ты тут под сиверцев косишь?у тебя скрепы из обеих ушей торчат
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18.03.2022 10:22 Ответить
то я тупий? чи ти,який чоколад ненавидить,зате гімно кацапське ********?
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18.03.2022 11:05 Ответить
По факту ти радієш, що кремлівські гниди на чолі з татаровим і дємченко у 2020-му злили всю агентурну сітку української розвідки, що постачала дуже цінні запчастини для комплексів ппо с-300 з парашії. Тепер в Україні просто немає де брати запчастини для с300, які можуть ефективно збивати кацапські ракети. Тому виходить ти така ж тварина, як і вся та порновсько-дєрьмаковська гнидота, що 2.5 роки знищувала українську армію.
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18.03.2022 17:29 Ответить
а за шо?за то шо віра,мова ,армія?
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18.03.2022 10:20 Ответить
Так. І можливо ці ТУ-22МС, які здійснювали ці пуски, теж були з України, які той же Кучма тоді ж віддав.
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18.03.2022 09:17 Ответить
ой .да ладно...а то у рахи своих не было.как и ракет переделаных.
а то все виноваты.кроме тех,кто за зелень голосовал
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18.03.2022 10:23 Ответить
У рахи не было тяжёлых бомбардировщиков ту95мс и ту160, поскольку 90 процентов их находилось в Украине. А Кучма их все отдал в 1999 году, больше 10 штук, ну и 600 крылатых ракет для них, которыми и бомбят города.
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18.03.2022 11:01 Ответить
та да...поинтересуйся,сколько в забайкалье и приморье стояло тех дальников...
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18.03.2022 11:06 Ответить
Не правда.Я Вам можу по памяті перерахувати де були полки 37 армії АДД.В Україні був 1 полк з 8.
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18.03.2022 18:17 Ответить
В Узині були ТУ-95 і ТУ-160.22-х в нас не було.
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18.03.2022 18:18 Ответить
Российскому военному конвою устроили очередной путь смерти...
Видео - https://www.youtube.com/shorts/XdlrJJdEJvM
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18.03.2022 09:14 Ответить
Насправді цей удар військового значення саме зараз не мав. Це здійснено з прицілом на майбутнє - завадити Україні мати бойву авіацію після підписання перемир'я. Саме перемир' я, а не миру. Кацапи готуються зафіксувати статус-ко, закріпитися, окопатися і за рік-два, врахувавши помилки і наростивши м'язи - повторити. А от Україну заздалегідь лишають можливості поповнити озброєння. Ось чому відмова від курсу в НАТО позбавляє можливостей Україну озброювати. Надія лише на поставки з країн НАТО.
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18.03.2022 09:15 Ответить
ну ти шутник и гений стратегии ... поставки идут от стран, которіе входят в нато и которіе не входят в том числе (Швеций, Финляндия) ... непосредственно от самого НАТО идут только поставки озабоченности ....

И вообще, кто такой Столтенберг, глава НАТО? ..... рекомендую всем почитать биграфию єтого сабжа на Вики .... там все вопросі сразу отпадут ... журналист (левак), министір (МЗС), бюрократ ... во главе военной организации ... норвежец .... єто просто зашквар
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18.03.2022 09:20 Ответить
То ти вважаєш, що Швеція поставила більше, ніж країни НАТО? І що Столтенберг - ця людина, яка завідує всім НАТО, як пуцин кацапію.? А жирний шрифт - щоб тобі повірили? Чоловіче, вам потрібно добре постаратися, щоб переконати не лише мене, а й 72 відсотки українців, що НАТО нам не потрібне, і щ бнзядерна Туреччина, яка навіть санкції проти кацапії не надто ввела захистить Україну від кацапів. І президентський полк з автоматичною зброєю замінить трьохсоттисячну армію з важким озброєнням. То хто з нас "шутнік" і "стратєх"? Твої потуги не зараховані.
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18.03.2022 09:35 Ответить
НАТО обоссато.Але від НАТО не можна відмовлятись хоча б тому,що цього хоче путін.Багато нюансів :політичних,тактичних-які ми не знаємо.А мета ясна і дитині-залишити Україну без підтримки країн в НАТО входящих.
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18.03.2022 09:34 Ответить
Можна і так.
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18.03.2022 09:36 Ответить
В Днепре вторая воздушная тревога. Перед єтим полетело на Львов .. сейчас снова куда полетит ... ****** орки ведут переговорній процесс
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18.03.2022 09:16 Ответить
Вот почему нам крым важнее освободить даже чем дамбас
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18.03.2022 09:16 Ответить
И положить тыся 200 пацанов,это ведь не ты будешь воевать и не твои дети,так сидя за клавой можно и кремль брать
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18.03.2022 09:26 Ответить
Не, кремль надо разбомбить, вщент
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18.03.2022 09:55 Ответить
Подякуємо чучмі, який подарував рашистам півтисячі ракет Х-55. І тепер рашисти єпашать по Україні нашими ж ракетами.
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18.03.2022 09:17 Ответить
Таке не можна дарувати. Лише знищувати.
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18.03.2022 09:18 Ответить
Гидота касабська
...
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18.03.2022 09:17 Ответить
как-то исчезли вскрики "так надо "нептунами" по ним ответить".
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18.03.2022 09:20 Ответить
По самолету Нептуном, да я вижу ты эксперт или кацап
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18.03.2022 09:21 Ответить
Якщо з екваторії Чорного моря,то не завадили-б **НЕПТУНи**,вже пора примінити.
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18.03.2022 09:20 Ответить
"Нептуном" по стратегічних бомбардувальниках? То ти диванний стратег 80 lvl
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18.03.2022 09:28 Ответить
Мав на увазі по кораблях,я думав по своїй тупості,що в морі КОРАБЛІ,а виходить є і літаки. Мер Одеси заявляв,що обстріли з моря і що весь час курсують кораблі.
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18.03.2022 10:01 Ответить
Дальность Нептуна -280 км-еще вопросы есть?
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18.03.2022 10:06 Ответить
Так якщо з берега видно ці кораблі--це що більше 280км?
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18.03.2022 10:21 Ответить
Це ті ракети які Леонід Кравчук віддав Росії за газовий борг.
Щось ще потрібно?
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18.03.2022 09:24 Ответить
Щось із тим керченським мостом потрібно робити...
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18.03.2022 09:29 Ответить
Цікаво, а в якому фьорді Ісландії ховаються зараз натівські кораблі, що до початку війни заходили у Чорне море нам "допомагати"?
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18.03.2022 09:37 Ответить
якось дивно

запустили 6 штук, 2 збили, 3 влучили,
куда поділась ше 1 штука?
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18.03.2022 09:53 Ответить
Ракеты старые,хоть их они и модернизировали,но видать кто-то на хатынку в швейцарских Альпах заработал,проводя модернизацию
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18.03.2022 10:08 Ответить
А ще куЧМО з КРАВчуком віддали за міфічні борги ВСІ літаки ракетоносці ТУ-95 та ТУ-160 з яких і запускають по нас ракети!
P. S.
А тепер ці пРЕЗИДЕНТИ засунули язик в #опу і мовчать падлюки! 😠😡
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18.03.2022 10:57 Ответить
почему корабль с ракетами не пустят на дно
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18.03.2022 11:07 Ответить
Почему ВСУ не нанесёт ракетный удар по базе ЧФ? Что договорняки с врагом?
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18.03.2022 14:02 Ответить
 
 