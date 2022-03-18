Удар по львовскому аэропорту: оккупанты выпустили 6 крылатых ракет из акватории Черного моря, 2 из них были уничтожены

Войска РФ нанесли ракетный удар по Львову.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования "Захід" Воздушных Сил ВС Украины.

"Рашистские ракеты ударили по территории в районе Львовского аэропорта. По предварительным данным, было выпущено 6 крылатых ракет, вероятно Х-555, из акватории Черного моря. Две ракеты средствами зенитных ракетных войск воздушного командования "Запад" уничтожены, говорится в сообщении.

Как сообщал Цензор.НЕТ, утром 18 марта во Львове прогремели три взрыва, на окраине города был виден черный дым. Позже стало известно, что оккупанты обстреляли ракетами район Львовского аэропорта.анты

Позже стало известно, что несколько ракет ударили по авиаремонтному заводу во Львове.

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