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Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,2 тыс. человек, 450 танков, 1448 бронированных машин, 93 самолета, 112 вертолетов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.03 ориентировочно составляют:
личного состава – около 14200 человек,
танков ‒ 450 ед,
боевых бронированных машин ‒ 1448 ед,
артиллерийских систем – 205 ед,
РСЗО - 72 с,
средства ПВО - 43 ед,
самолетов – 93 ед,
вертолетов - 112 ед,
автомобильной техники - 879 ед,
корабли /катера - 3 ед,
цистерн с ГСМ - 60,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 12.
Специальная техника - 11.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.
Топ комментарии
+29 Віталій Байрактар
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Их там зомбируют, что-ли?
Богу слава! Героям шана!
тут писав один дописувач, що у них було 500 калібрів, 500 іскандерів і 1000 ракет середньої дальності. вже витратили близько тисячі, так?
блін, і ще в них багато градів, солнцепьоків... мабуть?
10% всего авиапарка боевых самолетов (рабочих - не рабочих). три авиационных полка, каждый десятый самолет, каждый десятый экипаж
больше 10% всех вертолетов РФ (рабочих - не рабочих) три с половиной вертолетных полка.
5% личного состава сухопутных войск РФ (10 бригад) безвозвратные потери, убит каждый 20-й
15%-25% личного состава сухопутных войск РФ (30 бригад - 40 бригад) раненные, покалеченные, каждый четвертый - шестой
Всего выведено из строя 20-30% личного состава сухопутных войск РФ или каждый третий-пятый.