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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15319) война (46523) Генштаб ВС (4253) потери (3857)

Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,2 тыс. человек, 450 танков, 1448 бронированных машин, 93 самолета, 112 вертолетов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Вторгшиеся на территорию Украины войска РФ продолжают нести огромные потери.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 18.03 ориентировочно составляют:

личного состава – около 14200 человек,

танков ‒ 450 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1448 ед,

артиллерийских систем – 205 ед,

РСЗО - 72 с,

средства ПВО - 43 ед,

самолетов – 93 ед,

вертолетов - 112 ед,

автомобильной техники - 879 ед,

корабли /катера - 3 ед,

цистерн с ГСМ - 60,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12.

Специальная техника - 11.

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"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - отметили в Генштабе.
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Топ комментарии
+29
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18.03.2022 09:24
+23
Очень даже отличная статистика. Продолжаем крошить кацапов. Слава Украине. Дякуємо
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18.03.2022 09:21
+15
Разоружение кремлёвского рейха идёт полным ходом.
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18.03.2022 09:23
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Очень даже отличная статистика. Продолжаем крошить кацапов. Слава Украине. Дякуємо
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18.03.2022 09:21 Ответить
Разоружение кремлёвского рейха идёт полным ходом.
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18.03.2022 09:23 Ответить
Поки ще йде демілітаризація, але згодом почнеться і денацифікація.
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18.03.2022 09:31 Ответить
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18.03.2022 09:24 Ответить
Дійсно, якщо порівнювати - то москалі це не орки, а нежить, зомбі
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18.03.2022 09:36 Ответить
Жесть!!! Цікаво, які орієнтовні цифри втрати клали ***** на стіл перед початком війни....
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18.03.2022 09:24 Ответить
Тільки що по чеському ТБ, с посиланням на Пентагон, казали що орки взяли Ізюм. Хто має інформацію?
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18.03.2022 09:29 Ответить
Щойно Абрамічев, депутат Харківської облради, на телеканалі Еспресо сказав, що бої йдуть під Ізюмом; в Ізюм, мовляв, орки не зайшли
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18.03.2022 09:37 Ответить
Це добре. Чехі потім казали, що українці спростовують інформацію щодо втрати Ізюма.
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18.03.2022 09:43 Ответить
Ізюм подавлений річкою на половину. На одній наші на іншій орки
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18.03.2022 09:45 Ответить
ХЗ

https://focus.ua/*******-novosti/509629-bitva-za-izyum-ukrainskie-*******-otbili-ataku-voysk-rf-foto
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18.03.2022 09:43 Ответить
Беспокоит то что ваталеты продолжают летать несмотря на такие потери.
Их там зомбируют, что-ли?
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18.03.2022 09:30 Ответить
Нет, просто там сдельная оплата сразу по возвращению. Один вылет - и семья пилота живёт месяц.
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18.03.2022 09:43 Ответить
Так тримати ЗСУ!Молодці! Най вам допоможуть сили небесні та наші молитви,мочить сатанінське кодло, у вас свята місія, ви бороните землю від пекельного зла!
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18.03.2022 09:31 Ответить
китайцы рады и потирают руки
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18.03.2022 09:31 Ответить
и не только руки
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18.03.2022 09:37 Ответить
Україна верне окуповані РФ землі,бо наші ЗСУ - найкращі в світі воїни!А рашистську Федерацію треба знищити,подрібнивши орків на частини,щоби більше не були загрозою всім народам!Кацапо-рашисти: горіти вам в пеклі всім!!!
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18.03.2022 09:32 Ответить
Слава Богу в Україні!
Богу слава! Героям шана!
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18.03.2022 09:48 Ответить
А з ракетами що? скільки вони вже вистріляли, ссуки?
тут писав один дописувач, що у них було 500 калібрів, 500 іскандерів і 1000 ракет середньої дальності. вже витратили близько тисячі, так?
блін, і ще в них багато градів, солнцепьоків... мабуть?
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18.03.2022 09:38 Ответить
Зараз набагато менше обстрілів керованими ракетами, бо дійсно майже скінчилися. Але дуже багато старого радянського мотлоху типа градів
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18.03.2022 11:05 Ответить
цистерны меня как-то расстраивают. Вот уже вторая неделя пошла, а их всё 60.
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18.03.2022 09:40 Ответить
То залізничні бочки. Розливайки в графі автомобілі
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18.03.2022 09:47 Ответить
аа ... Аж попустило.
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18.03.2022 09:50 Ответить
14 200 хороших росіян. Браво! Маскалі, підхоплюйте флешмоб, ставайте всі хорошими
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18.03.2022 09:43 Ответить
А хто рахує рашистів яких жмурять партизани?
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18.03.2022 09:45 Ответить
Это не боевые потери. Это всё равно, что считать подстреленных охотниками на полях перепелов.
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18.03.2022 09:57 Ответить
А що там із керченським мостом, яким завозять бронетехніку для захоплення півдня України?
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18.03.2022 11:04 Ответить
ТРЕБА регулярно оглядати міста і селища згори, з повітря квадрокоптерами чи іншими літальним апаратами з камерами. ОБОВ"ЯЗКОВО! На дахах можуть бути умовні знаки для ворога.
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18.03.2022 11:11 Ответить
русня для ракет ставит радиомаячки
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18.03.2022 13:01 Ответить
15% всех (рабочих - не рабочих) танков РФ уничтожили,9 танковых батальонов, каждый шестой танк РФ
10% всего авиапарка боевых самолетов (рабочих - не рабочих). три авиационных полка, каждый десятый самолет, каждый десятый экипаж
больше 10% всех вертолетов РФ (рабочих - не рабочих) три с половиной вертолетных полка.
5% личного состава сухопутных войск РФ (10 бригад) безвозвратные потери, убит каждый 20-й
15%-25% личного состава сухопутных войск РФ (30 бригад - 40 бригад) раненные, покалеченные, каждый четвертый - шестой
Всего выведено из строя 20-30% личного состава сухопутных войск РФ или каждый третий-пятый.
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18.03.2022 13:00 Ответить
Это ****@ц как много, учитывая что это все были самые боеспособные части. Дальше пойдут на скорую покрашенные танки без д/з и нормальной связи и БТР 80 с бараночных наведением пулемета.
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18.03.2022 21:51 Ответить
СЛАВА ВСУ!так держать!СЛАВА УКРАИНЕ!
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18.03.2022 14:14 Ответить
В Телеграме полно видео что ваньки подтягивают последние резервы, всякий савецкий ржавый хлам с баз хранения, еще неделя боев и их основные силы перестанут существовать. Думаю через две недели ВСУ перейдет в контр наступление по всему фронту и начнет операцию по деокупации Белгорода и Ростова.
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19.03.2022 10:02 Ответить
 
 