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На Тернопольщине начало работу третье предприятие, эвакуированное из регионов, пострадавших от российской агрессии

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

труш

В Тернопольской области начало работать швейное предприятие из Киева. Это уже третий бизнес, успешно переехавший на Тернопольщину в рамках программы релокации.

 Об этом сообщил глава Тернопольской областной военной администрации Владимир Труш в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, киевское производство успешно перенесло в регион свои мощности и наладило производственный процесс.

"В целом департамент экономики прорабатывает 52 заявки по размещению новых предприятий в нашей области. Для 20 уже нашли помещение", – отметил Труш.

Кроме того, администрацией области сформирован список имеющихся объектов, куда владельцы бизнесов могут перенести свое производство.

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"Для удобства предпринимателей сформирован список объектов недвижимости с кратким описанием и контактами ответственных лиц. Сейчас уже есть предложения по 45 помещениям и земельным участкам в 5 территориальных громадах Тернопольщины", – подчеркнул глава ОВА.

 

Автор: Анастасія Потіха
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Забісь..вкажіть ше координати
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18.03.2022 09:28 Ответить
ше Тернопіль не бомбили..
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18.03.2022 09:29 Ответить
Я хринію просто від цього всього.
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18.03.2022 09:36 Ответить
Для чого це публікувати?
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18.03.2022 09:46 Ответить
Для того, щоб інші також переносили виробництва.
Економіка також має працювати.
Не панікуйте
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18.03.2022 10:09 Ответить
 
 