РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16211 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
10 616 11
война (46523) ОГА (2375)

Ночью войска РФ нанесли авиаудары по Львовской, Сумской, Луганской, Донецкой и Николаевской областям, - отчеты ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дснс

Ночью 18 марта российские оккупанты нанесли авиаудары по Львовской, Сумской, Луганской, Донецкой, Николаевской областям.

Об этом свидетельствуют данные глав военных администраций о ситуации в регионах Украины по состоянию на 8.00 18 марта, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

Относительно спокойно ночь прошла в Житомирской области (несколько тревог), Кировоградской, Днепропетровской (утром тревога), Запорожской, Ровенской (одна воздушная тревога), Волынской, Винницкой (звучали воздушные тревоги), Закарпатской, Хмельницкой (утром воздушная тревога), Тернополь воздушная тревога), Черкасской, Полтавской, Черновицкой, Ивано-Франковской (утром одна тревога), Одесской (одна воздушная тревога ночью) областях.

В то же время в Киевской области всю ночь звучали сигналы ракетных ударов. Наиболее горячими точками остаются: Бучанский район – Ирпень, Буча, Ворзель, Гостомель, Макаров, Бородянка, направление Житомирской трассы, Вышгородский район и 4 общины в Броварском районе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг обстрелял квартал в Подольском районе Киева, - КГГА

В Черниговской области продолжались оборонные бои возле Чернигова. В большинстве микрорайонов города нет света, воды. Связь ограничена. Ночью несколько воздушных тревог, днем ​​и ночью несколько часов россияне обстреливали центр, спальные районы города. Трудная ситуация в пригородных селах, в которых враги размещают свою технику между домами, запугивают людей, отбирают еду.

Сумщина. Российская армия обстреливала из артиллерии Ахтырский район и окрестности Сум. В селах этих районов русские оккупаниы выгнали людей из домов, издевались над ними, забирали еду, ломали телефоны и жгли дома. Из некоторых населенных пунктов уводили всех мужчин в неизвестном направлении. Утром Сумщина получила подтверждение гуманитарных коридоров в Полтавскую область из городов: Сумы, Тростянец, Лебедин, Конотоп и поселков Краснополье и Большая Писаревка.

Харьков. В Харькове спасатели до сих пор тушат пожар на харьковском рынке. Во время повторного обстрела торговых павильонов погиб спасатель. Огонь перекинулся на соседние жилые дома. Продолжаются атаки россиян на жилые районы. Продолжаются бои на Изюмском, Дергачевском, Чугуевском направлениях.

Львов. Ночь была неспокойной. Во Львове около 6:30 прогремели, по предварительной информации, три взрыва. Обстоятельства и результаты обстрелов выясняются.

Луганская область. Более 20 жилых и инфраструктурных объектов разрушены за ночь в Северодонецке и Рубежном. В Северодонецке пострадали здание СБУ, водоканал, оптовые базы. В 5:00 оккупанты накрыли "Градами" Кременную и Лисичанск. За ночь по меньшей мере двое погибших. Число жертв среди мирного населения уточняется.

Донбасс. По всей линии фронта на севере и центре области продолжались обстрелы. Мариуполь остается в осаде. Уличные бои велись в Марьинцах и Красногоровцах. Авдеевку обстреливали ночью и обстреливают по состоянию на утро. Также всю ночь враг обстреливал Верхнеторецкое, Новобахмутовку, Красногоровку, обстрелы продолжаются и по сей день.

Николаевщина. На Николаев, Вознесенск и Снегиревку были совершены авиаудары, спасатели тушат пожары. Данные о пострадавших уточняются. В области продолжаются бои. На оккупированных территориях российские оккупанты терроризируют местное население в селах.

Читайте также: За две недели оккупанты не захватили ни метра земли в Запорожье, - глава ОВА Старух. ВИДЕО

Херсонская область. За последние сутки в Херсонской области уменьшилось количество взрывов и выстрелов. Несмотря на это, область находится на грани гуманитарной катастрофы. В самом Херсоне русские захватчики установили новые блокпосты. Люди ждут зеленые коридоры.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+3
Гидота касабська.
..
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо Мордор
.
Слава нації
Смерть москалям .
показать весь комментарий
18.03.2022 09:52
+3
коли вже буде пво, щоб всю цю ***** збивати.
показать весь комментарий
18.03.2022 09:53
+2
Закрываем небо над Киевской областью своими силами! Около 8:15 в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировочный СУ-34. Самолет сбит с использованием ПЗРК «Стингер» минус еще 2 урода, как минимум
показать весь комментарий
18.03.2022 10:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Гидота касабська.
..
Тримаймося браття українці.
Ми переможемо Мордор
.
Слава нації
Смерть москалям .
показать весь комментарий
18.03.2022 09:52 Ответить
коли вже буде пво, щоб всю цю ***** збивати.
показать весь комментарий
18.03.2022 09:53 Ответить
Коли ти закупиш
показать весь комментарий
18.03.2022 09:54 Ответить
Зачем тебе ПВО? Смотри какие дороги красивые. Тамженашилюди оценили наши дороги
показать весь комментарий
18.03.2022 09:59 Ответить
Закрываем небо над Киевской областью своими силами! Около 8:15 в Бучанском районе, подразделениями ПВО Сухопутных войск Украины сбит вражеский истребитель-бомбардировочный СУ-34. Самолет сбит с использованием ПЗРК «Стингер» минус еще 2 урода, как минимум
показать весь комментарий
18.03.2022 10:10 Ответить
Ну так всё реально добре. Это просто бессмысленный террор.
показать весь комментарий
18.03.2022 11:48 Ответить
Вот это результат того что долго тянули с законом про ТРО, боялись собственных граждан. А когда питух жаренный клюнул, было поздно.
показать весь комментарий
18.03.2022 10:09 Ответить
трусливые америконо-эвромудаки желаю что бы вам всё это прилетело, чмошники
показать весь комментарий
18.03.2022 10:09 Ответить
весь мир наблюдает как нас уничтожают, все боятся одного плешивого ублюдка, пипец *****
показать весь комментарий
18.03.2022 10:11 Ответить
Тепер ми знаємо рівень цінності ЄС, вони ні на, що не годні. Огидно мати тепер з ними справу. Потрібно самим створювати новий оборонний союз, а європу слати на буй з її "допомогою".
показать весь комментарий
18.03.2022 18:07 Ответить
 
 