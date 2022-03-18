В театре Мариуполя прятались по меньшей мере 1300 человек, живыми вышли 130, - нардеп Тарута

Сколько человек остается под завалами живых, а также число раненых и погибших неизвестно. Завалы не разбирают – коммунальщики физически уничтожены.

Об этом пишет в фейсбуке народный депутат "Батькивщины" Сергей Тарута, передает Цензор.НЕТ.

"Сколько людей продолжает находиться под завалами, сколько там раненых и погибших, никто не знает. Понятно только, что шансов выбраться оттуда у людей нет. Завалы никто не разбирает. Службы, которые должны разбирать завалы, службы спасения и коммунальные, и государственные за дни блокады рашистскими кафиры физически уничтожены. Убито много медиков. Это значит, что все выжившие после бомбардировки либо умрут под завалами театра, либо уже умерли", - написал он.

По словам Таруты, под завалами на 80% разрушенного Мариуполя прямо сейчас заживо похоронены десятки тысяч человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Из-за обстрелов российских оккупантов силовики не могут достать людей из-под завалов Мариупольского драмтеатра. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

"Мариуполь сегодня – это камера пыток, где рашисты убивают женщин и детей самыми жестокими способами! Мир должен об этом кричать! – призвал нардеп.