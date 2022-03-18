В театре Мариуполя прятались по меньшей мере 1300 человек, живыми вышли 130, - нардеп Тарута
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Сколько человек остается под завалами живых, а также число раненых и погибших неизвестно. Завалы не разбирают – коммунальщики физически уничтожены.
Об этом пишет в фейсбуке народный депутат "Батькивщины" Сергей Тарута, передает Цензор.НЕТ.
"Сколько людей продолжает находиться под завалами, сколько там раненых и погибших, никто не знает. Понятно только, что шансов выбраться оттуда у людей нет. Завалы никто не разбирает. Службы, которые должны разбирать завалы, службы спасения и коммунальные, и государственные за дни блокады рашистскими кафиры физически уничтожены. Убито много медиков. Это значит, что все выжившие после бомбардировки либо умрут под завалами театра, либо уже умерли", - написал он.
По словам Таруты, под завалами на 80% разрушенного Мариуполя прямо сейчас заживо похоронены десятки тысяч человек.
"Мариуполь сегодня – это камера пыток, где рашисты убивают женщин и детей самыми жестокими способами! Мир должен об этом кричать! – призвал нардеп.
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А де Тарута в даний момент занаходиться, в Маріуполі?
Раніше чого не думали ?
На жаль, більшість у це не вірила.
От наші сусіди майже до останнього дня казали- Зе говорить, що не нападуть, віримо. 25 вже виїхали у Німеччину.
це той випадок, коли потрібно деблокувати Маріуполь за будь-яку ціну. Інакше ганьба на віки нації та керівництву країни
Олаф Шольц підар має це запам'ятаати
Затули, ****, пельку!
З отою всією мразотою, яка бігає з плакатіками "нєт войнє" тільки через те що забрали айфон і намагається прирівняти себе до жертв?
Хотя ситуация в Марике критическая, и я не знаю как им можно ещё помочь. Неужели нет резервов, чтобы хоть попытаться деблокировать окружение?
В генштабе, конечно, люди умные, но я не понимаю.
Путин совершил теракт!