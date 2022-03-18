Понимаю разочарование Зеленского, но война не должна выйти за пределы Украины, - Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг выразил понимание разочарования президента Владимира Зеленского и украинского народа, но подчеркнул, что для Альянса важно избежать эскалации.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире ARD, передаёт Цензор.НЕТ.

Столтенберг снова заверил Украину в поддержке альянса и вместе с тем предостерег от расширения конфликта.

"Мы увеличили нашу военную и финансовую поддержку – Германия играет ключевую роль в этих усилиях", – сказал он.

Также из-за "беспрецедентных санкций" Россия, по его словам, должна заплатить "высокую цену" за войну.

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Он подчеркнул, что союзники по НАТО тренируют украинские войска с момента незаконной аннексии Крыма Россией в 2014 году, "и все это помогло против вторжения российских войск".

"Я понимаю разочарование президента Зеленского и украинского народа, поскольку они являются жертвами жестокой бессмысленной войны с вторжением войск президента Путина", - добавил Столтенберг.

В то же время, по его словам, необходимо обеспечить, чтобы этот конфликт не вышел из-под контроля и не вылился за границы Украины.