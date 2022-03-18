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Из Мариуполя за двое суток смогли уехать 35 тыс. гражданских, - глава ОВА Кириленко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
С начала работы гуманитарных коридоров в Мариуполе город собственным транспортом и пешком смогли покинуть около 35 тыс. мирных жителей.
Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Всего это около 35 тыс. человек, выехали за указанные двое с лишним суток", - рассказал Кириленко в эфире телемарафона в пятницу.
Он подчеркнул, что руководство области совершенствует логистические процессы эвакуации. Все эвакуированные жители Мариуполя получают необходимую помощь.
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