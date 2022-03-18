Кто-то сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует "Z". Как и в 1930-е годы, они несут ответственность, даже если отравлены пропагандой, - Кулеба о россиянах
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за войну России против Украины также несут ответственность россияне. Поскольку есть те, кто сбрасывает бомбы на города, расстреливает эвакуированных украинцев и поддерживает Владимира Путина в опросах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.
"Некоторые хотят жить в простом мире, где Путин несет полную ответственность за войну. Реальность такова, что кто-то действительно сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует "Z", поддерживает Путина в опросах. Как и в 1930-е годы, они несут ответственность, даже если отравлены пропагандой", - написал он.
Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что официально 71% россиян поддерживают войну в Украине.
Вчера Шольц заявил, что россияне не несут ответственности за то, что Путин развязал войну против Украины и осудил нападки на граждан РФ.
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Діти повітряних тривог
(книжка вийде невдовзі у видавництві "Видавництво")
Мене звати Мія. Я народилася в бомбосховищі. А точніше - у підвалі пологового будинку в Коломиї, 25 лютого 2022 року, о 19:06, під час повітряної тривоги. Тривав другий день, як Росія стріляла й скидала бомби на народжених і ненароджених - тих, хто були напоготові, як-от я.
Усе минуло добре. З мамою була наша лікарка пані Сюзанна, а тато встиг облаштувати лікарняний підвал, щоб усім було трохи тепліше й безпечніше. В разі чого.
Це «в разі чого» означає, що будь-якої миті небо може стати небезпечним. Повітря починає стогнати - його розриває всяке лихосилля російських військових. Тоді треба швидко ховатися під землю.
Мене називають бойовою дівчиною. У мене є одна сила, про яку знають лише діти повітряних тривог. Я відчуваю, де вони й що роблять, і маю з ними зв'язок. - читати далі https://docs.google.com/document/d/1ppbb2jHyOAZVwN1xJW6PVIX5b5FOew9s/edit
Тобі повилазило?
Апять ***** про тонкую загадочную руzzкую душу
Який би рускій не став президентом росії - політика росії не міняється.
Дословно
-Государству надо аблигации военные выпускать начинать на разграбление 404, вот люди и вложаться инвестициями. Особенно бюджетники. Глядишь и выгадают кусочек чего нибудь.
Многие бы купили папу соток у черного моря
-Чем дальний восток раздавать северянам со скидкой продать теплое побережье
-А в чем разница?? Что иам и что там, глушь
-Там тепло и солнце. У нас на вологодчине 20 лней соонечных в году. Телое солнышко это дефицит
Канал Books_Fine_Bark.