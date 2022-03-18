Кто-то сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует "Z". Как и в 1930-е годы, они несут ответственность, даже если отравлены пропагандой, - Кулеба о россиянах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за войну России против Украины также несут ответственность россияне. Поскольку есть те, кто сбрасывает бомбы на города, расстреливает эвакуированных украинцев и поддерживает Владимира Путина в опросах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

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"Некоторые хотят жить в простом мире, где Путин несет полную ответственность за войну. Реальность такова, что кто-то действительно сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует "Z", поддерживает Путина в опросах. Как и в 1930-е годы, они несут ответственность, даже если отравлены пропагандой", - написал он.

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Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что официально 71% россиян поддерживают войну в Украине.

Вчера Шольц заявил, что россияне не несут ответственности за то, что Путин развязал войну против Украины и осудил нападки на граждан РФ.