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война (46523) Россия (91193) Кулеба Дмитрий (2619)

Кто-то сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует "Z". Как и в 1930-е годы, они несут ответственность, даже если отравлены пропагандой, - Кулеба о россиянах

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что за войну России против Украины также несут ответственность россияне. Поскольку есть те, кто сбрасывает бомбы на города, расстреливает эвакуированных украинцев и поддерживает Владимира Путина в опросах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Кулебы в Twitter.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не уйдет от наказания, - Кулеба провел переговоры с генпрокурором суда в Гааге

"Некоторые хотят жить в простом мире, где Путин несет полную ответственность за войну. Реальность такова, что кто-то действительно сбрасывает бомбы на украинские города, расстреливает эвакуированных, формирует "Z", поддерживает Путина в опросах. Как и в 1930-е годы, они несут ответственность, даже если отравлены пропагандой", - написал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы призываем внести Россию в "черный список" FATF, - Кулеба

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил канцлеру Германии Олафу Шольцу, что официально 71% россиян поддерживают войну в Украине.

Вчера Шольц заявил, что россияне не несут ответственности за то, что Путин развязал войну против Украины и осудил нападки на граждан РФ.
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Топ комментарии
+22
Кацапы должны нести ответственность за смерти в Украине. Все поголовно
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18.03.2022 10:55
+16
Они все виновны, также как и их карлик
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18.03.2022 10:57
+13
Гарний кацап - мертвий кацап.
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18.03.2022 10:58
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Кацапы должны нести ответственность за смерти в Украине. Все поголовно
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18.03.2022 10:55 Ответить
Лариса Денисенко ©

Діти повітряних тривог
(книжка вийде невдовзі у видавництві "Видавництво")

Мене звати Мія. Я народилася в бомбосховищі. А точніше - у підвалі пологового будинку в Коломиї, 25 лютого 2022 року, о 19:06, під час повітряної тривоги. Тривав другий день, як Росія стріляла й скидала бомби на народжених і ненароджених - тих, хто були напоготові, як-от я.

Усе минуло добре. З мамою була наша лікарка пані Сюзанна, а тато встиг облаштувати лікарняний підвал, щоб усім було трохи тепліше й безпечніше. В разі чого.

Це «в разі чого» означає, що будь-якої миті небо може стати небезпечним. Повітря починає стогнати - його розриває всяке лихосилля російських військових. Тоді треба швидко ховатися під землю.

Мене називають бойовою дівчиною. У мене є одна сила, про яку знають лише діти повітряних тривог. Я відчуваю, де вони й що роблять, і маю з ними зв'язок. - читати далі https://docs.google.com/document/d/1ppbb2jHyOAZVwN1xJW6PVIX5b5FOew9s/edit
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18.03.2022 11:17 Ответить
Они все виновны, также как и их карлик
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18.03.2022 10:57 Ответить
Но слово русски или россияне Кулеба так и не употребил, - кто-то, они... Бляха муха, опять малодушие с зелёных полезло. Как Ермак опять вылез на свет - опять пошло - не называть Россию врагом и заглянуть путину в глаза.
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18.03.2022 10:58 Ответить
"Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що за війну Росії проти України також несуть відповідальність росіяни Джерело: https://censor.net/ua/n3326362"
Тобі повилазило?
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18.03.2022 11:01 Ответить
А почитать не только заголовок слабо?) Дальше в статье приводится текст сообщения Кулебы, и ссылка на твитер, где можно проверить, что он написал на английском. Там написано " кто - то" и "они", нет ни одного слова про Россию, русских, или россиян.
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18.03.2022 11:06 Ответить
Гарний кацап - мертвий кацап.
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18.03.2022 10:58 Ответить
Шольц це консерва фашистська.
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18.03.2022 10:59 Ответить
Пора напомнить потомкам фашистов, как у них все начиналось и сколько украинских детей было уничтожено их дедами.
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18.03.2022 10:59 Ответить
До речі, кацапів і бульбоїдів викидують з міжнародного бватлону. Зброю заберуть, лижі залишать. Можливо дадуть мастило для лиж і не тільки і компаси, щоб знали, де Сибір. На кого лиж не вистачить - ті будуть у режимі спортивної ходьби.
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18.03.2022 11:02 Ответить
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18.03.2022 11:32 Ответить
апріорі не існує"полганих" і "добрих " рашистів.Адже коли "погані" рашисти вбивають український народ сіють смерть і розруху в Україні так звані "добрі" рашисти мовчать.чим дають згоду на злочини протів України і її народу "поганими " рашистськими окупантами
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18.03.2022 11:04 Ответить
Поганим рашистам - погані сміттєві пакети, добрим рашистам - добрі...)
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18.03.2022 11:23 Ответить
Німці дурники чи косять під дурників ? Вбивати мирних, грабувати магазини, спалювати хати, гвалтувати жінок, зносити житлові будинки - такого наказу ***** і шойгу не дають, це ініціатива самих орків - від генералів до обісраних вшивих срочніків.
Апять ***** про тонкую загадочную руzzкую душу
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18.03.2022 11:06 Ответить
именно рузке народ нажимает на курок и на кнопку пусковой установки. они соучастники и такие же преступники как и *****
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18.03.2022 11:06 Ответить
Пускай Шольц пройдет по кацапским сайтам и почитает комментарии, когда они радуются даже убитому мирному населению им даже пытаешься объяснять, что гибнут прежде русскоязычные, но это тупое стадо считает, что это нормальным ради великих идей фюрера можно положить часть даже мирных людей в землю. Шольц должен знать историю, что и немцы так поддерживали Гитлера и чем это все закончилось.
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18.03.2022 11:07 Ответить
Шольцу рабсияне угрожают повторить.. Воно дурне, ничего не понимает ..
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18.03.2022 11:10 Ответить
Зараз "росыянин" це діагноз, а маэ бути вироком. Бо всы врни рашисти
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18.03.2022 11:20 Ответить
Коли росія окупувала придністров'я - путіна не було.
Який би рускій не став президентом росії - політика росії не міняється.
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18.03.2022 11:23 Ответить
В росії масово клеять букви z на своїх автомобілях.
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18.03.2022 11:24 Ответить
и поддержка народа войны уже почти 80 процентов
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18.03.2022 11:26 Ответить
Можуть на цих авто відвідати Україну - буде багато мішеней для бандерсмузі...))
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18.03.2022 11:28 Ответить
Вчера зашла на телеграмм канал книголюбов, и что я там увидела.. ничего не напоминает??
Дословно
-Государству надо аблигации военные выпускать начинать на разграбление 404, вот люди и вложаться инвестициями. Особенно бюджетники. Глядишь и выгадают кусочек чего нибудь.
Многие бы купили папу соток у черного моря
-Чем дальний восток раздавать северянам со скидкой продать теплое побережье
-А в чем разница?? Что иам и что там, глушь
-Там тепло и солнце. У нас на вологодчине 20 лней соонечных в году. Телое солнышко это дефицит
Канал Books_Fine_Bark.
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18.03.2022 11:29 Ответить
Books_Fine_Nark
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18.03.2022 11:32 Ответить
Да, НЕСУТ ОТВЕТСВЕНОСТЬ даже за свою никчемную БЕЗОТВЕТСТВЕННОСТЬ (как РАБЫ ЫМПЕРИИ, как те, кто допустил и не сверг бандюганов при власти, а тем более еще и поддерживал, по своей тупости и дурости, одобряя преступную политику кремлеского орка), это очевидно (и к бабке не ходи)!
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18.03.2022 11:36 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/18/7332357/
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18.03.2022 11:40 Ответить
ZZ - войска должны быть приравнены к SS в качестве преступной организации
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18.03.2022 12:12 Ответить
Ага.. знаем..=Не винаватая я, он сам пришел=.. Нет уж.. ответят все. Zомби -страна вся в ответе..и как Карфаген, должна быть разрушена.. и засыпана солью..
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18.03.2022 12:14 Ответить
Философ Ильин - Россия самая паскудная до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых понятие Добра и Зла вывернуто наизнанку. Всю свою историю эта нация барахтается в дерьме и при этом желает потопить в нем весь мир.
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18.03.2022 13:15 Ответить
це написав фуйло??
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18.03.2022 14:58 Ответить
 
 