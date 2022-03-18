Оккупанты обстреливают украинские позиции под Запорожьем из минометов и вертолетов, - Арефьев
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Российские захватчики систематически обстреливают украинские позиции, применяя вертолеты и минометы.
Об этом в Телеграмме сообщил представитель председателя Запорожской ОВА Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.
"Оккупанты систематически обстреливают наши позиции, применяя минометы 120-го и 82-го калибров, нанося авиационные удары парой вертолетов Ка-52 и систематические огневые удары из артиллерии 152-го, 122-го калибра", - сказал Арефьев.
Он также прокомментировал произошедшие в пригороде областного центра Запорожья сегодня утром.
"Из реактивных систем залпового огня "Смерч" российскими оккупантами сегодня, 18 марта, около 8:00 был произведен массовый обстрел военного полигона и одного из прилегающих к нему заводов и карьера. В результате чего возник пожар на территории завода", - сказал Аревьев.
Масштабы разрушения и потери устанавливаются. В настоящее время пожар локализован и ликвидируется силами ГСЧС.
Пожалуйста, подождите...
Це тільки дегенерат міг таке написати, мабуть зелений дегенерат
Это не Запорожье, а Запорожская обл.
Ждём инфу про сбитые вертушки и жареных ответным огнём орков. А то совсем обнаглели.
Мої родичі вже давно хто у ванній, а хто в коридорі спить.
Так, лунають повітрянні тривоги, але нічого істотного в Запоріжжі орки не дросягли!
А пан Арефьев та ініші очільники Запоріжжя, під словом Запоріжжя мають на увазі всю Запорізьку область, за яку несуть відповідальність!
Из одной жопы в другую.
да, не все конечно оседают в Запорожье, скорей всего транзитом куда подалее
рашисткой техники и они пришли на "хвосте" беженцев из Сум и Сумской обл. "зелеными коридорами...😒😠 Насколько это верно, но
версия такая есть...
Кстати последний вопрос для них всё больше актуален. Зашли они аж под Киев. Уже вторую неделю ищут выход.
Мабуть мокші почитали і вирішили бомбити Львів.
Якась істеричка...
Тож не дивно, що половина області в окупації.
Не треба розповідати про козаків і відсиджуватися в межі міста. Хтось хоч на 100 метрів пробував просунутись в бік Енергодару?
Он у миколаївців вчіться, козаки, мля.
І у їх голови ОДА вчіться.
Тому то, і поперли кацапів з області.
Хто це ? Інформація від нього.
( Це виглядає не серйозно. )
Заодно і статистику ППО покращили б.