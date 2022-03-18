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Оккупанты обстреливают украинские позиции под Запорожьем из минометов и вертолетов, - Арефьев

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

вокзал,запоріжжя

Российские захватчики систематически обстреливают украинские позиции, применяя вертолеты и минометы.

Об этом в Телеграмме сообщил представитель председателя Запорожской ОВА Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты систематически обстреливают наши позиции, применяя минометы 120-го и 82-го калибров, нанося авиационные удары парой вертолетов Ка-52 и систематические огневые удары из артиллерии 152-го, 122-го калибра", - сказал Арефьев.

Он также прокомментировал произошедшие в пригороде областного центра Запорожья сегодня утром.

"Из реактивных систем залпового огня "Смерч" российскими оккупантами сегодня, 18 марта, около 8:00 был произведен массовый обстрел военного полигона и одного из прилегающих к нему заводов и карьера. В результате чего возник пожар на территории завода", - сказал Аревьев.

Также смотрите: За две недели оккупанты не захватили ни метра земли в Запорожье, - глава ОВА Старух. ВИДЕО

Масштабы разрушения и потери устанавливаются. В настоящее время пожар локализован и ликвидируется силами ГСЧС.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+18
ЗАПОРІЖЖЯ-СТОЛИЦЮ ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА СМЕРДЮЧІМ ЛАПАТНІКАМ НЕ ВЗЯТИ НІКОЛИ...
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18.03.2022 11:04
+18
Это заголовок инвалид на голову писал.

Это не Запорожье, а Запорожская обл.

Ждём инфу про сбитые вертушки и жареных ответным огнём орков. А то совсем обнаглели.
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18.03.2022 11:08
+14
Люди ви що з глузду з'їхали?! Смерч то до 80 км, полігон на окраїні, завод та кар'єр, а тут вже паніка Запоріжжя!!!! Вони смерчами та градами довблють Харків даже не перетинаючи границю. Нєхєр розганяти паніку.
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18.03.2022 11:16
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ну вот они уже и в Запорожье, пока двигаются
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18.03.2022 11:04 Ответить
В тексті про Запоріжжя - нічого. Заголовок не точний.
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18.03.2022 11:06 Ответить
не точний??? да він **********! обстіл з міномету це відстать максимум 9000 метрів для 120 мм з спеціальним піропатроном, і максимум 7000 метрів для звичайних мін.
Це тільки дегенерат міг таке написати, мабуть зелений дегенерат
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18.03.2022 11:20 Ответить
Это заголовок инвалид на голову писал.

Это не Запорожье, а Запорожская обл.

Ждём инфу про сбитые вертушки и жареных ответным огнём орков. А то совсем обнаглели.
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18.03.2022 11:08 Ответить
Передмістя обласного центру.
Мої родичі вже давно хто у ванній, а хто в коридорі спить.
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18.03.2022 11:21 Ответить
Аякже.Адже до передмістя аж кілька кілометрів.
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18.03.2022 11:38 Ответить
Ні в якому разі! Це я вам як мешканець міста Запоріжжя пишу.
Так, лунають повітрянні тривоги, але нічого істотного в Запоріжжі орки не дросягли!
А пан Арефьев та ініші очільники Запоріжжя, під словом Запоріжжя мають на увазі всю Запорізьку область, за яку несуть відповідальність!
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18.03.2022 11:38 Ответить
ЗАПОРІЖЖЯ-СТОЛИЦЮ ВІЛЬНОГО КОЗАЦТВА СМЕРДЮЧІМ ЛАПАТНІКАМ НЕ ВЗЯТИ НІКОЛИ...
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18.03.2022 11:04 Ответить
ніким їм брати Запоріжжя ось постріляти з далекої відстані з смерчу (дальність враження до 120 км) вони можуть і тим гвинтокрилам недовго залишилось....
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18.03.2022 11:10 Ответить
Уже и вертолеты летают без проблем там... ****** (
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18.03.2022 11:05 Ответить
Там гуманитарная колона из Мариуполя в Запорожье. Вот над ней они и летают.
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18.03.2022 11:13 Ответить
это какие надо мозги иметь, чтобы из Марика в Запорожье эвакуироваться?
Из одной жопы в другую.
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18.03.2022 11:30 Ответить
В Запорожье тишина и покой относительно Марика. Далеко не все беженцы оседают в Запорожье.
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18.03.2022 11:38 Ответить
ну это пока тишина, а завтра бомбить начнут или окружат.
да, не все конечно оседают в Запорожье, скорей всего транзитом куда подалее
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18.03.2022 11:41 Ответить
Пошел нахер паникер
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18.03.2022 11:49 Ответить
Тобто, кацапи настільки заглибились у нашу територію, що обстрілюють Запоріжжя з ротних мінометів?
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18.03.2022 11:06 Ответить
Вони ж Енергодар взяли днів з 10 тому. А це поряд із Запоріжжям.
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18.03.2022 11:09 Ответить
129 км це поряд?
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18.03.2022 11:12 Ответить
А ты думаешь, что ракета будет лететь по трассе? Они стреляют напрямую через Днепр, а это втрое ближе. Знаток
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18.03.2022 12:33 Ответить
Меньше нада было рассказывать как беженцы с Мариуполя нашли убежище в Запорожье
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18.03.2022 11:06 Ответить
Ну они естественно там под прикрытием гуманитарных колон беспредельничают. Для того их и выпускали.
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18.03.2022 11:10 Ответить
Московиты-фашисты ничего просто не делают... Сегодня появилась информация, что в Полтавской обл. появилось большое количество
рашисткой техники и они пришли на "хвосте" беженцев из Сум и Сумской обл. "зелеными коридорами...😒😠 Насколько это верно, но
версия такая есть...
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18.03.2022 11:26 Ответить
Фэйк скорее всего. Ну скажем зашли они в Полтавскую обл. Дальше то что? Как оттуда выйти?

Кстати последний вопрос для них всё больше актуален. Зашли они аж под Киев. Уже вторую неделю ищут выход.
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18.03.2022 11:36 Ответить
Рашафашистам вже тісно в Україні, кацапський експерт запропнував нанести ракетний удар по лабораторії Лугара в Тбілісі. Знову мусолиться тема американських біолабораторій. Маразм крепчал
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18.03.2022 11:07 Ответить
Видимо, у меня схожее мнение с большинством комментаторов "уже в Запорожье???"
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18.03.2022 11:07 Ответить
навіть BCC та СNN пишуть що на півдні якийсь треш
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18.03.2022 11:10 Ответить
Нет. Это под Запорожьем.
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18.03.2022 11:13 Ответить
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18.03.2022 11:09 Ответить
А ось робота Бігус інфо.
Мабуть мокші почитали і вирішили бомбити Львів.
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18.03.2022 11:10 Ответить
На жаль, не знайшов саме цю статтю на сайті lviv.nashigroshi.org, проте якщо ця стаття була дійсно опублікована під час війни, то це лютий пздц. Кращого способу злити секретну військову інформацвю ворогу годі знайти
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18.03.2022 11:29 Ответить
Може видалили.
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18.03.2022 11:31 Ответить
Заголовок даун писал
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18.03.2022 11:09 Ответить
Як на мене, то Запоріжжю не поталанило з головою ОДА.
Якась істеричка...
Тож не дивно, що половина області в окупації.
Не треба розповідати про козаків і відсиджуватися в межі міста. Хтось хоч на 100 метрів пробував просунутись в бік Енергодару?
Он у миколаївців вчіться, козаки, мля.
І у їх голови ОДА вчіться.
Тому то, і поперли кацапів з області.
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18.03.2022 11:15 Ответить
Каждый мнит себя стратегом,видя бой со стороны.
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18.03.2022 12:00 Ответить
Люди ви що з глузду з'їхали?! Смерч то до 80 км, полігон на окраїні, завод та кар'єр, а тут вже паніка Запоріжжя!!!! Вони смерчами та градами довблють Харків даже не перетинаючи границю. Нєхєр розганяти паніку.
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18.03.2022 11:16 Ответить
Друзі, зверніть увагу на сам текст новини: у ПЕРЕДМІСТІ Запоріжжя, а не самому Запоріжжі. А під передмістям можна розуміти місцевість і в 20-ти, і в 30-ти кілометрах від самого Запоріжжя. Також треба зробити поправку на відстань, з якої той снаряд може прилетіти від окупантів на цю місцевість, яку названо умовно кажучи "передмістям" Запоріжжя. Тому, не панікуйте і не беріть в голову дурниць.
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18.03.2022 11:21 Ответить
****, какой ******* писал заголовок? Фамилию и фото в студию. Совсем рехнулись уже?
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18.03.2022 11:21 Ответить
Танки закончились самолёты.ну ну!!!
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18.03.2022 11:23 Ответить
Цензор. Проверяйте что пишите. Запорожье. Бабурка. Хортицкой район, бывший Ленинский...
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18.03.2022 11:26 Ответить
повідомив речник голови Запорізької ОВА Іван Арєф'єв.
Хто це ? Інформація від нього.
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18.03.2022 11:34 Ответить
Був я в тому кар"єрі. Він за містом.
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18.03.2022 11:27 Ответить
С пво у нас походу все печально((
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18.03.2022 11:27 Ответить
Зате асфальтовані та освітлені дороги.
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18.03.2022 11:33 Ответить
Не то слово, всього лише 93 літаки і 112 гелікоптеррів, москалі напрклад збили вже 120 з наших 68.
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18.03.2022 11:38 Ответить
А що, нема пару Стінгерів, щоб назавжди приземлити ті пару ворожих вертольотів?
( Це виглядає не серйозно. )
Заодно і статистику ППО покращили б.
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18.03.2022 23:44 Ответить
 
 