Оккупанты обстреливают украинские позиции под Запорожьем из минометов и вертолетов, - Арефьев

Российские захватчики систематически обстреливают украинские позиции, применяя вертолеты и минометы.

Об этом в Телеграмме сообщил представитель председателя Запорожской ОВА Иван Арефьев, передает Цензор.НЕТ.

"Оккупанты систематически обстреливают наши позиции, применяя минометы 120-го и 82-го калибров, нанося авиационные удары парой вертолетов Ка-52 и систематические огневые удары из артиллерии 152-го, 122-го калибра", - сказал Арефьев.

Он также прокомментировал произошедшие в пригороде областного центра Запорожья сегодня утром.

"Из реактивных систем залпового огня "Смерч" российскими оккупантами сегодня, 18 марта, около 8:00 был произведен массовый обстрел военного полигона и одного из прилегающих к нему заводов и карьера. В результате чего возник пожар на территории завода", - сказал Аревьев.

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Масштабы разрушения и потери устанавливаются. В настоящее время пожар локализован и ликвидируется силами ГСЧС.