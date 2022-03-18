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Польша на следующей неделе на саммитах НАТО и ЕС обнародует предложение о миротворческой миссии в Украине

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

мюллер

Правительство Польши разрабатывает идею миротворческой миссии в Украине. Она будет представлена на саммите НАТО и на встрече Европейского совета.

Об этом заявил на брифинге спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство PAP.

"Я понимаю, что сейчас среди некоторых стран Западной Европы царят сдержанные настроения, мне грустно об этом говорить, но я убежден, что дальнейшее давление в будущем может привести к тому, что будет организована такая миссия, которая обеспечивала бы территорию Украины, еще не захваченную Россией", - заметил Мюллер.

Он уточнил, что речь идет о миссии, которая не вступит в непосредственный конфликт с Россией.

"Она должна быть установлена ​​в тех местах, которые пока не оккупированы Россией, чтобы послать четкий сигнал, что мы не согласны с военными преступлениями", - сказал Мюллер.

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Представитель польского правительства анонсировал, что такое предложение будет представлено на следующей неделе на внеочередном саммите НАТО, а также на заседании Европейского совета.

"Здесь не будет легких и быстрых решений, но, чтобы делать такие шаги, уже сейчас следует нарабатывать разные варианты", - отметил Мюллер.
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Гм... Так само, як і інші, висловить глибоке розчарування.
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18.03.2022 11:23 Ответить
місія НАТО має бути встановлена в тих місцях, які наразі не окуповані... фарс... НАТО почекає, щоб потім захистити, поляки Львівську-Волинську область, угорці Зарапатську, румуни Чернівецьку, а все решту буде окуповане, що в принципі влаштує всіх окрім українців...
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18.03.2022 11:27 Ответить
не лякайте путіна)))
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18.03.2022 11:35 Ответить
"Вона має бути встановлена в тих місцях, які наразі не окуповані Росією, щоб надіслати чіткий сигнал, що ми не згодні з воєнними злочинами", - сказав Мюллер.

і шо це? ... замораживание территорий под орками? ... бред ...
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18.03.2022 11:37 Ответить
На таких позициях можно отказать в ведении переговоров с парашей. Т.е. отказать во всех их требованиях, в признании Крыма и лугандона.
Такое положение дел при сохранении жёстких санкций есть поражение для хуьла.
А сейчас Подоляк ведёт переговоры с парашей об их хотелках, т.е. о красивой форме капитуляции.
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18.03.2022 12:02 Ответить
Поляки, вы там не перестарайтесь. В результате это войны Украина должна быть освобождена полностью в границах 1991 года. Это вместе с Крымом и оккупированными восточными регионами. И русских баз из Крыма надо гнать в шею. А не заморозить орков в Украине на неопределённое время.
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18.03.2022 12:01 Ответить
А есть ли ресурсы для того, чтобы "не заморозить"? У русских фашистов выбито всего 10% наступательного потенциала. Для того, чтобы переломить ситуацию, надо выбить не менее 50%
Считаем, если за 22 дня - 10%
То на 50 % понадобится ещё 110 дней при отсутствии собственных потерь, особенно в самолетах. Такие ресурсы и резервы есть?
В таких условиях предложение Польши о войсках заслона правильное и полезное. К сожалению оно останется только на бумаге.
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18.03.2022 12:10 Ответить
Вот про это и пусть соглашается и действует. Пусть ставит цель на возвращение территориальной целостности Украины и освобождения от русских захватчиков. И начинает с "миротворителей", которые помогает остановить орков и оттиснуть из назад.
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18.03.2022 12:36 Ответить
 
 