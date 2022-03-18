Польша на следующей неделе на саммитах НАТО и ЕС обнародует предложение о миротворческой миссии в Украине

Правительство Польши разрабатывает идею миротворческой миссии в Украине. Она будет представлена на саммите НАТО и на встрече Европейского совета.

Об этом заявил на брифинге спикер польского правительства Петр Мюллер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство PAP.

"Я понимаю, что сейчас среди некоторых стран Западной Европы царят сдержанные настроения, мне грустно об этом говорить, но я убежден, что дальнейшее давление в будущем может привести к тому, что будет организована такая миссия, которая обеспечивала бы территорию Украины, еще не захваченную Россией", - заметил Мюллер.

Он уточнил, что речь идет о миссии, которая не вступит в непосредственный конфликт с Россией.

"Она должна быть установлена ​​в тех местах, которые пока не оккупированы Россией, чтобы послать четкий сигнал, что мы не согласны с военными преступлениями", - сказал Мюллер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша перестанет покупать российский газ с 2023 года

Представитель польского правительства анонсировал, что такое предложение будет представлено на следующей неделе на внеочередном саммите НАТО, а также на заседании Европейского совета.

"Здесь не будет легких и быстрых решений, но, чтобы делать такие шаги, уже сейчас следует нарабатывать разные варианты", - отметил Мюллер.