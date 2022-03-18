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"Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах": Зеленский предлагает гарантировать 100% вкладов граждан во всех украинских банках

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский предложил ввести гарантию 100% вкладов граждан во всех украинских банках. Это задача для Национального банка Украины, народных депутатов и чиновников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление президента.

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"Я поручил найти такую законодательную возможность, чтобы государство гарантировало 100% вкладов в украинских банках. 100%. Не часть, как сейчас, как всегда, а полностью. Весь депозит. В любом банке нашего государства. Чтобы люди не потеряли деньги и не боялись этого ни при каких обстоятельствах. Поэтому жду конкретики, проекта решения", - сказал Зеленский и выразил надежду, что Верховная Рада поддержит такую инициативу, "поскольку это нужно украинцам".

Как отметил президент, это – особая задача для Национального банка Украины, народных депутатов и чиновников.

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Топ комментарии
+4
А як там з вкраденими грошима з Привату?
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18.03.2022 11:35
+4
Нудить вже від цього дегенерата,страітеля дарог під час війни.
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18.03.2022 11:53
+3
Хочется верить, а то я в два пенсионных фонда влезла в 2019.
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18.03.2022 11:35
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18.03.2022 11:31 Ответить
Хочется верить, а то я в два пенсионных фонда влезла в 2019.
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18.03.2022 11:35 Ответить
А як там з вкраденими грошима з Привату?
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18.03.2022 11:35 Ответить
у вас было больше 6 лет напоминать про это . . . а сейчас нужно махнуть рукой . . . срок давности на исходе . . . к тому же по случаю победы будет амнистия . . поэтому - забудьте
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18.03.2022 11:46 Ответить
Ну-ну. От було на рахунку 1 млн. грн це було 40К баксів а курс може стати 50 і буде 20К баксів. А віддаватимуть в гривнях і того мінус 20К баксів!
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18.03.2022 11:37 Ответить
і амністію Коломойському
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18.03.2022 11:39 Ответить
а с наших пенсий - заощаджень нету . . . если конечно не судья или не в команде у . . .
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18.03.2022 11:48 Ответить
извиняюсь что не по теме . . . вот эти - ну точно не бегают с автоматом за агрессором
. . .
Руководитель ГБР Алексей Сухачев обратился к премьеру Денису Шмыгалю с просьбой о дополнительном вознаграждении в размере 30 тысяч гривен для рядовых и начальников ДБР на время военного положения.
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18.03.2022 11:51 Ответить
Суки🤬
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18.03.2022 12:16 Ответить
Нудить вже від цього дегенерата,страітеля дарог під час війни.
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18.03.2022 11:53 Ответить
кстати - в богатой Польше дороги строят за счет ЕС . . . типа того что условно - на 1 потраченный польский доллар - дают 3 доллара от ЕС в форме безвозвратных дотаций . . .
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18.03.2022 11:59 Ответить
Гарантування вкладів ми вже бачили коли брали по 5 - 8 за долар, а віддавали по 30 за долар. Гарантії потрібні в доларовому еквіваленті.
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18.03.2022 12:15 Ответить
Зеля зовсім не знає що таке економіка))))
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18.03.2022 13:41 Ответить
Треба не гарантії вкладів, а підтримку населення. Зараз майже всі без роботи (і не тільки ті, хто до війни офіційно працював), гроші зняти неможливо не тільки з депозитних карт, що робити через пару тижнів такого стану - хз.
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18.03.2022 13:53 Ответить
Власть должна быть народу родной. Не сверху, не сбоку, а вместе, во всём.
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18.03.2022 19:35 Ответить
 
 