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Новости За рубежомВойна в Украине Газовая война Санкции против России
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Газ (10094) Европарламент (1702) Россия (91193) Евросоюз (15858) Метсола Роберта (23) Мецола (50)

Пока мы покупаем российский газ, мы даем им деньги на новые танки, – президент Европарламента Метсола

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

метсола

Президент Европарламента Роберта Метсола высказалась за скорейшее уменьшение зависимости Европы от российских энергоресурсов, поскольку это является косвенным финансированием вооруженной агрессии РФ.

Об этом она сказала в интервью литовскому вещателю LRT, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украинскую правду".

Метсола отметила, что то, что уже сделал ЕС для давления на Россию, не может считаться достаточным, пока война продолжается.

"Европарламент и ЕС ежедневно должны посылать четкий сигнал: мы не остановимся, пока это не прекратится", - подчеркнула она.

Роберта Метсола напомнила, что Европарламент сразу призвал отключить Россию от платежной системы SWIFT и будет настаивать, чтобы под санкции попадали новые и новые российские банки.

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"Во-вторых, нужно сводить энергозависимость Европы от российского газа к нулю. Если этого не делать, мы продолжим прямо и косвенно финансировать войну. Храбрые украинцы ежедневно жгут российские танки – а мы даем России деньги на изготовление новых. Парламент очень четко выразил свое мнение, что ЕС должен сделать все возможное, чтобы ни одна страна-член не зависела от газа из РФ", - подчеркнула президент Европарламента.

Она отметила, что понимает, что сейчас у отдельных стран нет альтернативы российскому газу, и этот вопрос нужно решать, а также подготовиться к сценарию, что Кремль воспользуется этой уязвимостью и прекратит поставки.

"Мы уже опоздали с энергонезависимостью, но решения и альтернативы есть", - отметила Роберта Метсола.
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Пані президента спала. Оце прокинулась.
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18.03.2022 11:30 Ответить
А що скажуть фріци?
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18.03.2022 11:30 Ответить
Нефиг было атомныеЭлектростанции закрывать!газ можно элктрикой во всех назначениях перекрыть!
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18.03.2022 11:35 Ответить
Так вони ж думали, що самі хитро.опі. Що вони будуть Ху.лу умови диктувати і наживатися на решті Європи сидячи на транзиті.
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18.03.2022 11:38 Ответить
о, еще одна вілезла потрещать ....

сколько там єтих бюрократов расплодилось ... одни президенті, советники, председатели .... еще немного и вместо звезд на флаге будут серп и молот ...
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18.03.2022 11:33 Ответить
Сколько лет на это было.
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18.03.2022 11:34 Ответить
Лучше поздно чем никогда
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18.03.2022 11:40 Ответить
Вона ще оптимістка! Це я щодо танків. Бо все значно гірше для Євросоюзу. Кожен євро, отриманий Мордором за газ і нафту вони скерують для виготовлення гіперзвукових ракет Циркон, здатних (як заявлено) вражати авіаносці. І це потенційно може суттєво обмежити воєнну могутність США, їх здатність захищети країни НАТО в Європі. І навіть якщо ці ракети насправді не будуть аж такими ефективними, достатньо щоб в їх ефуктивність повірив *уйло - і тоді його ніщо не стримає від нападу на країни ЄС.

Ось що треба активно доности усім європейцям! Якою може бути для них ціна зайвого міліметра масла на їх бутербродах.
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18.03.2022 14:07 Ответить
 
 