Количество выехавших из Украины в ЕС и Молдову упало на 20%. Несколько увеличился поток въезжающих, – Госпогранслужба

Государственную границу Украины в ЕС и Молдову 17 марта пересекли почти 55 тыс. человек, что на 20% меньше, чем днем ранее.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы в пятницу.

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"Пассажиропоток в сравнении с предыдущими сутками существенно уменьшился. (…) В настоящее время почти во всех направлениях нет очередей пешеходов и транспортных средств", – говорится в сообщении.

Согласно ему, на Польшу пришлось более 60% выехавших, однако это также меньше, чем во все предыдущие дни, когда доля Польши составляла 65-69%.

В то же время, по данным Госпогранслужбы, в последние дни несколько увеличился поток въезжающих в Украину. В частности, 17 марта их количество превысило 18 тыс., в том числе граждан Украины – более 15 тыс., тогда как еще 14 марта эти показатели составляли соответственно 15 тыс. и 13 тыс.

"Подавляющее большинство - мужчины, которые готовы с оружием в руках защищать Родину. Всего с начала открытой вооруженной агрессии в Украину вернулось более 302 тысяч наших соотечественников", - отметило ведомство.

Госпогранслужба напомнила, что все пункты пропуска на западной границе (кроме "Звонкового") работают в круглосуточном режиме.

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Она также сообщила, что за прошедшие сутки на западных границах было оформлено почти 800 транспортных средств с гуманитарными грузами, это количество стабильно уже последние несколько дней.

По данным УВКБ ООН на 13:00 16 марта, всего Украину с начала войны покинуло 3,17 млн человек, из них Польша приняла 1,92 млн, Румыния и Молдова – 571,01 тыс., Венгрия – 282,61 тыс., Словакия – 228,84 тыс.