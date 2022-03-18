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Новости За рубежомВойна в Украине Санкции против России
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санкции (10609) Евросоюз (15858) SWIFT (85) Кулеба Дмитрий (2619)

Кулеба о санкциях против России: Ничего сложнее истории со SWIFT не было - пришлось идти на запрещенный в дипломатии прием

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кулеба

Украинским дипломатам пришлось идти на крайне недипломатический прием для блокирования доступа российских банков к системе SWIFT.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Скажу откровенно, что если бы мы действовали инструментами классической дипломатии, то никакого отключения российских банков от SWIFT мы бы не получили. Было два решающих момента для получения этого результата. Первый – это было онлайн-включение президента Зеленского на саммит лидеров Европейского союза. Это то включение, где он сказал, что, возможно, вы в последний раз видите меня живым.Это общение произвело на них огромное впечатление.А, кажется, на следующий день или через день я включился на встречу министров иностранных дел Европейского союза, где они обсуждали, какие именно санкции вводить. Перед этим, у меня там есть друзья, которые сливали информацию – писали, что по SWIFT ничего не получается, и на момент включения я знал страны, блокирующие SWIFT.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы призываем внести Россию в "черный список" FATF, - Кулеба

И пришлось идти на крайне недипломатический, в принципе, запретный в дипломатии прием – это называть всех по именам. Причем не по именам стран, а именно по фамилиям, по именам людей. И я это сделал.

Это очень, мягко говоря, не по правилам, это было очень рискованно. Но я понимал, что либо сейчас, либо никогда, и потому я это сделал. Я назвал пять фамилий.

По моей информации, после того, как я отключился, и они продолжили заседание, там проходил просто армагеддон. Где-то в течение следующих двух часов трое из названных мной коллег мне позвонили по телефону – точнее двое позвонили, а один написал сообщение. Сообщение было такого содержания: "Как ты смеешь лгать обо мне и про мою страну, что мы там против чего-то. Мы действительно никогда SWIFT даже не обсуждали".

То есть было неприятно, но мне было все равно, потому что главное, что я понял, он дает заднюю. Другой человек позвонил и чуть ли не со слезами в голосе начал говорить: "Пойми, это так сложно, это приведет для нашей страны к таким последствиям, мы не можем на такое пойти, у нас вырастут цены, в домах наших граждан не будет света".

Я сказал: "Смотри, вы волнуетесь за то, что у вас света не будет в домах? Мы волнуемся за то, что у нас вообще не будет домов, потому что их разбомбят. Согласитесь, что это не соизмеримые вещи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пока мы покупаем российский газ, мы даем им деньги на новые танки, – президент Европарламента Метсола

А третий звонок был такой: "Дмитрий, я тебя услышал, я только что вышел к нашим СМИ, сделал пресс-конференцию и сказал, что моя страна поддерживает полное отрубание России от SWIFT, мы за вас".

Так \мы пробили отключение российских банков от SWIFT", - рассказал Кулеба.

"Скажу честно, что за всю мою дипломатическую карьеру ничего сложнее истории с SWIFT не было. Но результат есть, и это табу – снято. А сейчас два дня назад я говорил с министром иностранных дел одной очень влиятельной страны ЕС. Он мне сказал одну фразу, и я теперь хочу, чтобы эту фразу мне повторили все министры иностранных дел стран Европейского союза. Фраза звучит так: "Дмитрий, у нашего правительства больше нет никаких табу в отношении каких-либо санкций в отношении России". Вот то настроение, которое нужно для того, чтобы действительно одержали полную и безвозвратную санкционную победу над Россией", - резюмировал министр.
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Топ комментарии
+86
В кожного свій фронт. І по суті нам втрачати нічого.
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18.03.2022 12:13
+51
Профі, людина на своєму місці
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18.03.2022 12:14
+41
он патриот, а это дорого стоит в нынешних условиях... и смелый человек
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18.03.2022 12:16
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В кожного свій фронт. І по суті нам втрачати нічого.
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18.03.2022 12:13 Ответить
Так, нам втрачати нічого. Але кремлівському фюреру теж втрачати нічого.
Ця війна від самого початку є екзистенціальною як для нас, так і для фюрера орків.
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18.03.2022 17:41 Ответить
Про що ця мова? SWIFT не відключили! Відключили лише 7 банків із 440 діючих банків в рф (статистика на 2018р). При цьому самі значні банки з найбільшой обороткой з закордоном під санкції взагалі не попали:
"ЄС зрештою вирішили не включати до SWIFT такі російські банки як Сбєрбанк, найбільш кредитора країни, та Газпромбанк." https://www.epravda.com.ua/news/2022/03/2/683085/
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18.03.2022 18:28 Ответить
Профі, людина на своєму місці
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18.03.2022 12:14 Ответить
он патриот, а это дорого стоит в нынешних условиях... и смелый человек
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18.03.2022 12:16 Ответить
Российский Сбербанк по сей день работает в SWIFT, как и десятки прочих роzzийских банков.
Звиздит Кулеба.
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18.03.2022 20:06 Ответить
Ймовірно йдеться про міністра закордонних справ Угорщини Сіярто, якому довелося перевзутися та заявити, що він ніколи не був проти відключення SWIFT...
https://www.pravda.com.ua/news/2022/02/26/7326112/






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18.03.2022 12:14 Ответить
Венгрия 1956 совковые танки на улицах страны. Венгры, так память короткая, а точнее, кацапские/кровавые деньги так голову забивают. Не только в дипломатии. Венгры отвратительно себя ведут, не помня СВОЮ историю.
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18.03.2022 12:17 Ответить
Німці і італійці ще. Плюс французи.
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18.03.2022 12:19 Ответить
Хранція, Німетчина, Італія, Урощина і хтось ще.
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18.03.2022 12:24 Ответить
Не все так однозначно (вибачте за цей банальний вислів) Я вже постив тут обладинки газет з трьома цифрами 1956, 1968, 2022 і чув як на проукраїнських мітингах угорці скандують "Ruszkik haza!".
З владною командою є проблеми. І виглядає, що Орбан скоріш за все переможе саме тому, що підтримав прискорений вступ України до ЄС. Цим він перебирає частину голосів демократичної опозиції.
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18.03.2022 12:26 Ответить
После 24.02.2022 все однозначно (извиняюсь), если Украина гипотетически проиграет (не будет такого), то через 1-2-3 года кацапские танки (только не нахрапом, за 3дня взять Киев, а продуманно) будут на улицах польских/венгерских городов (история ничему не учит) ... Поэтому полякам/венграм нужно подумать о СЕБЕ, что помогая Украине они СЕБЯ защищают.
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18.03.2022 12:33 Ответить
+ Саме таку думку і намагаємось тут донести. Певне розуміння є 👍
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18.03.2022 12:34 Ответить
Благодарю Не останавливайтесь.
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18.03.2022 12:36 Ответить
Не все так однозначно з теперішнім"Оппозиційним об"єднанням під вибори"...

проти Орбана.

включно і партія ******...
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18.03.2022 13:10 Ответить
угу, дуже різношерста там компашка...
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18.03.2022 13:16 Ответить
Ми теж мали і голодомор, і репресії, і виселення, і знищення культурної спадщини протягом 100 років, але це не мішало нам заглядати в очі... Добре що всі врешті тверезіють ...
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18.03.2022 13:50 Ответить
Саме тому заглядання в очі й відбуваєть - московити намішали нам тут рабського населення з усіляких ********, яке тепер і голосує за всяке ОПЗЖ, Шарія та інше лайно собаче. В цьому напрямку потрібна тривала цілеспрямована робота по викоріненню кацапського рабського єства з цих людей, з 24.02.2022 цей процес прискорився кратно, але його величезна інертність не дозволить помахом руки це все виправити. Лупаймо цю скалу - і вона розкришиться. Це я вам як російськомовна людина більшу частину свого життя кажу.
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18.03.2022 15:06 Ответить
Я теж 30 років розмовляв російською, з 2014 принципово ні.
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18.03.2022 16:31 Ответить
Плюсую.
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18.03.2022 12:14 Ответить
Це має стати уроком на всі покоління українців і бути записаним у шкільні підручники.Аби ми покінчили зі своїми дурними ілюзіями щодо Заходу.
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18.03.2022 12:14 Ответить
Якщо правда, то молодець.
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18.03.2022 12:15 Ответить
Невже є сумніви?
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18.03.2022 12:18 Ответить
Зараз не час для мемуарів.
Війна попереду.
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18.03.2022 12:20 Ответить
Де ви побачили мемуари?
Чомусь на крики про "зраду" завжди є час..
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18.03.2022 12:32 Ответить
Сумніви це нормально.
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18.03.2022 12:24 Ответить
як вам таке таке-
ДБР сидить у тилу і просить військові премії: https://www.pravda.com.ua/news/2022/03/18/7332443/
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18.03.2022 12:17 Ответить
трутни на теле страны... другой клоун: сЫтнник где-то во Львовской области с охраной спецназа прячется...
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18.03.2022 12:19 Ответить
Про цих "патріотів" є і тут новина...
Сухачов просить Кабмін виплачувати 30 тис.грн премії співробітникам ДБР на час воєнного стану Джерело: https://censor.net/ua/n3326386
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18.03.2022 13:05 Ответить
ТАЙПЕЙ, 18 березня (Рейтер) - Китайський авіаносець пройшов через чутливу Тайванську протоку в п'ятницю, повідомило міністерство оборони Тайваню за кілька годин до розмови президентів Китаю та США.
Китай шо собі войнушку провокує?
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18.03.2022 12:18 Ответить
Не паникуй... Китай нормально...
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18.03.2022 12:20 Ответить
Максим Мирович


@MirovichMedia

·
2 ч



Забавно видеть, как путинские дикари, нападая на тот или иной украинский город, тут же несутся брать в плен мэра и нападать на телевышку. Они реально думают, что мэр города в Украине это царь и бог, а люди так думают потому, что смотрят телевизор.
Они *******.
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18.03.2022 12:20 Ответить
Starlink в Украине от Илона Маска
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18.03.2022 12:21 Ответить
Мене теж це дивує. Вони що думають, типу шандарахнуть по вишці, бац антена не працює. І ми такі- ну нє, тєлік не работає, розходимось. Якісь хворі. Ото як малі діти, як в нас кажуть.
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18.03.2022 14:15 Ответить
В нас є справній мініст МЗС і надзвичайно круті ЗСУ .... це радує
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18.03.2022 12:20 Ответить
Они сейчас платят через «Мир» ……
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18.03.2022 12:20 Ответить
Внутри Кацапии...
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18.03.2022 12:22 Ответить
Возможно …
случайно увидел сегодня что на Алли экспрес можно
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18.03.2022 12:29 Ответить
Да...
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18.03.2022 12:38 Ответить
Так ми їх і так знаємо пане мінстр - Хранція, Німетчина, Італія, Урощина і хтось ще.
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18.03.2022 12:21 Ответить
Думаю ДА.
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18.03.2022 12:23 Ответить
Кіпр
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18.03.2022 12:29 Ответить
ну і нашо він говорить..?я якраз казав..у нас хоч фото хоч відео знімай все відрито ..заходьте ..сідайте на диван тільки не наставте плям
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18.03.2022 12:22 Ответить
СЛАВА УКРАИНЕ! СЛАВА УКРАИНСКОМУ НАРОДУ!
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18.03.2022 12:32 Ответить
Хочу щоб такі історії писали в підручниках
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18.03.2022 12:33 Ответить
На войне все методы сгодятся.
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18.03.2022 12:33 Ответить
Європа хитрує.Десь бачив інфу що не всі кацапські банки відключено від свіфт.орки можуть переводити гроші в невеликі банки котрі не відключені від свіфт.
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18.03.2022 12:42 Ответить
Так как у них есть корсчета в банках третьих стран, то отключение от SWIFT им конечно принесет некоторые неудобства и трудности (особенно психологические), но проводить платежи это не помешает (увеличится лишь цепочка банков-прокладок). Нужно добиваться полного эмбарго на ВСЕ торговлю с паРашкой, я бы даже написал даже БЛОКАДУ (в том числе против тех стран, которые ее нарушит)!
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18.03.2022 12:49 Ответить
Вошли в список главные банки - Сбербанк где хранится 50% вкладов и Газпромбанк через который Россия получает почти всю экспортную выручку ?
Или не вошли ? Почему основное - непонятно?
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18.03.2022 12:57 Ответить
ТІЛЬКИ В РУБЛЯХ.

Investing.com - В Сбербанке (MCX:SBER) объяснили, какие операции теперь недоступны для физических лиц в связи с вступлением в силу с 18 марта санкционных ограничений на действия с валютой с корреспондентскими счетами в американских банках. Об этом сообщается на сайте российской кредитной организации.

По информации пресс-службы, новые ограничения затронули межбанковские переводы по номеру счета для населения в валюте по России и за рубеж.

«Это значит, что в Сбере нельзя сделать перевод в другой банк в долларах США, фунтах стерлингов, датских и шведских кронах, канадских долларах», - уточнили в организации.
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18.03.2022 13:13 Ответить
Пан Кулеба - честь і слава!!!
Так, ми всі - кожен на своєму місці робимо все можливе і не можливе в ім'я всього живого на землі, в ім'я тих, хто невинно вбитий російською ордою, в ім'я України і її вічної слави!!!
Ціна надто висока...
Тільки - абсолютна перемога!!!
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18.03.2022 13:09 Ответить
Я вважаю, що стратегічним задумом росіян було одночасно з військовим захопленням України зруйнувати Євросоюз через Німеччину. Поясню докладніше. Німеччина,обєктивно, є економічним та політичним лідером Євросоюзу. Купуючи політичне керівництво Німеччини за нафто та газо долари і євро Росіяни закладали вибухівку під авторитет та лідерство Німеччини всередині самого Євросоюзу - створювали німцям репутацію аморальних людей, які готові закрити очі на всілякі злочини(в першу чергу військові) заради грошей та власної вигоди, пробували реанімувати для Німеччини репутацію Німеччини часів Гітлера. Щодо санкцій. Пакетні санкції - це добре, але не достатньо. Якщо причиною пакетних санкцій є потреба часу на підготовку їх технічного впровадження - це нормально. Якщо санкції вводяться поступово через те, що ще хтось в Євросоюзі має надію на те що Росія схаменеться і припинить скоювати військові злочини, залишає для Росії "шлях до відступу" - це хибна стратегія, яка веде до трагедії Європи. Зараз час грає на боці України і всього цивілізованого світу проти Росії - кожен день Росія втрачає від санкцій. Проте час буде грати на боці демократичного світу рівно до вересня, жовтня - початку опалювального періоду. Тоді вже час буде грати на користь Росії - Європа буде боятись залишитись без енергоресурсів. Якщо демократичний світ прагне вижити у цьому протистоянні, то санкції мають бути тотальними, в тому числі з розривом дипломатичних стосунків, не кажучи вже про економічні. Відтермінування таких санкцій - максимум на час, щоб евакуювати своїх громадян та дипломатів з Росії. Стратегічно, Росія почала цю війну з програшних позицій - атакувала весною. Рішення за Європою, за тим чи допомогти Росії програти чи затягувати цю війну на роки. В першу чергу санкції мають бути направлені на безпековий та оборонний сектор, всі ******* та нові технології, найголовніше стратегічно на аграрний сектор(засоби захисту рослин, добрива, аграрну техніку) і медицину. Негайно! Інакше, якщо війна в Україні затягнеться до осені, то тоді в Європі буде "дуже весело" всім без вийнятку - будуть всі різати дерева у себе під вікнами і в парках щоб не замерзнути зимою(поки централізовано не перейдуть на альтернативне опалення та виробництво електроенергії). А так - Європа зможе міняти продукти і медикаменти на енергоресурси з Росії.
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18.03.2022 13:26 Ответить
Дмитрий! Ты сделал правильно!
Честь тебе и хвала. А остальное-конь пошел поперек борозды!
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18.03.2022 13:41 Ответить
рашизм- шизо-фашизм кацапо-ордынских *********, так называемых рюзьге.

будущее своё паРаша представляет исключительно в скатывании к состоянию азиопской Нигерии в снегах или Верхней Вольты с ржавыми ракетами, в подлом нападении на соседние страны под дикими шизофреническими предлогами, в одичании и в пребывании в контрах со всем цивилизованным миром+в состоянии жалкой сырьевой шавки на подсосе у Поднебесной.

а жить как все нормальные страны, соблюдая международные законы и договоры, которые сами и подписали, да даже собственные законы паРашии, не? никак?

кстати, по законам самой эрэфии, ст.353 УК рассеи- за планирование, подготовку, развязывание и ведение агрессивной войны существует серьезная ответственность.

За развязывание войны в эрэфии предусмотрено наказание от 7 до 15 лет лишения свободы. За ведение войны - от 10 до 20 лет...
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18.03.2022 13:51 Ответить
в эрэфии же нет войны. Там страна победившего Оруэлла с ньюспиком,

"Война - это спецоперация, оккупация - это освобождение, украинцы - это нацисты"

Это вдобавок к уже знакомому "Взрыв - это хлопок, авиакатастрофа - это жесткая посадка, падение экономики - это отрицательный рост"
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18.03.2022 15:29 Ответить
Европа всегда отличалась гнильцой.
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18.03.2022 15:25 Ответить
"Зачем Вам помагать, если через 48 часов все будет кончено и наступит новая реальность?" Если бы не стойкость и героизм ВСУ, теробороны, отчаянное сопротивление народа нас бы все сдали за 2 дня.
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18.03.2022 15:26 Ответить
пане міністре, а чому немає звернень до Аргентини, Бразилії, ПАР, Єгипту, Ліги арабських країн, Пакитсану, Індії до країн Південно-східної Азії? Там забагато друзів мошканців і вони мають бачити, що творить вонючий московський мир в Україні.
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18.03.2022 16:24 Ответить
и снова не сказал, кто это были 1,2, и 3-ий министры...
хочу знать!
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18.03.2022 23:32 Ответить
 
 