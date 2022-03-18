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Враг пытается нарастить группировку войск в направлении Киева, - оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 18 марта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,армія

Идут двадцать третьи сутки героического противостояния Украинского народа российскому военному вторжению. Российские оккупационные войска продолжают наступательную операцию против Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на оперативную информацию Генштаба ВСУ по состоянию на 12.00 18.03.2022 по российскому вторжению.

Как отмечается, стратегические задачи разгрома группировок ВС Украины, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины остаются не выполненными. Частично врагу удалось временно занять населенные пункты и установить контроль над путями сообщения в Донецком и Южнобужском операционных районах.

Также сообщается, что враг пытается принять меры для наращивания группировок войск в направлении Киева за счет перемещения неслаженных и небоеспособных подразделений из Центрального и Восточного военных округов.

"В связи с расходом почти всего боезапаса ракет и некоторых видов боеприпасов, военно-политическим руководством принято решение о переводе предприятий российского военно-промышленного комплекса, привлеченных к производству КРМБ "Калибр" и боеприпасов в РСЗО "Смерч", на круглосуточный режим работы", - говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Генштаб ВСУ о потерях войск РФ с начала вторжения: около 14,2 тыс. человек, 450 танков, 1448 бронированных машин, 93 самолета, 112 вертолетов

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности оккупационных войск не зафиксировано. Противник сосредоточился на фортификационном оборудовании занятых рубежей.

На Слобожанском и Сумском направлениях активных наступательных действий подразделения российских оккупационных войск не проводят, враг осуществляет перегруппировку и пытается наладить логистическое обеспечение. Оккупанты более активно ведут разведку.

Также отмечается, что российские террористические войска не оставляют попыток завладеть городом Изюм, усиливают группировку введением дополнительных подразделений, осуществляют мероприятия по организации инженерного и материально-технического обеспечения.

"В Луганской области враг активизировал боевые действия в районе населенного пункта Рубежное, имеет частичный успех. Продолжает производить постоянные обстрелы незащищенных объектов гражданской инфраструктуры с целью устрашения местного населения и ограничения действий сил обороны.

В Донецкой области активных боевых действий враг не вел", - говорится в сводке Генштаба.

В Таврическом направлении противник пытается установить жесткий административно-полицейский режим во временно захваченных населенных пунктах Херсонской области.

Также читайте: Оперативная информация по состоянию на 06:00 18 марта по российскому вторжению, - Генштаб

На Южнобужском направлении активных действий российских оккупантов не отмечено. Враг продолжает производить обстрелы гражданской инфраструктуры, наращивает систему логистического обеспечения группировки.

"Вооруженные Силы Украины в тесном взаимодействии с другими составляющими сил обороны сопротивляются российским агрессорам, нанося им значительные потери в живой силе и военной технике. Сохраняем спокойствие! Верим в Вооруженные Силы Украины!", - резюмируют в Генштабе.

Вместе победим! Слава Украине!
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Топ комментарии
+12
Здоровенный такой УКРАИНСКИЙ ХЕР кацапам в рот ,чтобы голова не качалась а не Киев !!!
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18.03.2022 12:24
+9
Кацапи упороті дебіли. 😁 Шо та обізяна с горіхом у пасці.
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18.03.2022 12:23
+9
почему ссо не устроят хлопок на заводе выпускающем калибр
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18.03.2022 12:24
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Кацапи упороті дебіли. 😁 Шо та обізяна с горіхом у пасці.
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18.03.2022 12:23 Ответить
Здоровенный такой УКРАИНСКИЙ ХЕР кацапам в рот ,чтобы голова не качалась а не Киев !!!
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18.03.2022 12:24 Ответить
почему ссо не устроят хлопок на заводе выпускающем калибр
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18.03.2022 12:24 Ответить
А вы думаете, что это реально, проникнуть вглубь вражеской территории на тысячи км с достаточным количеством взрывчатки, пробраться там на охраняемый объект и все взорвать???
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18.03.2022 12:38 Ответить
Вибухівку у достатній кількості можна зробити обійдя, буквально, магазини на привокзальній площі будь-якого обласного центру. Наприклад, ви щось чули про ігданіт?
Крім того є величезна купа засобів зробити ворогу "попаболь", якщо творчо підійти до справи🤣
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18.03.2022 14:12 Ответить
Проблема не в можливостях, а в тому що виконавців немає...
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18.03.2022 14:32 Ответить
Виконавців достатньо. Повір
Вся справа у наявності волі у тих, хто віддає "БР-ку".
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18.03.2022 15:36 Ответить
успокойтесь с тем калибром-там 20 ракет делали в квартал.
Так что они реально там наделают-и сколько есть компонентов на те ракеты,особенно по системе наведения и двигателю
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18.03.2022 12:46 Ответить
Коли НАТО збирається передавати ударне озброєння для контратак? - танки? артилерію? БПЛА ударні? Чи ми будемо просто оборонятись увесь час?
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18.03.2022 12:26 Ответить
Нафіга нам танки чи арта? Це все ще є, і немало. БПЛА так.
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18.03.2022 12:28 Ответить
вони напевне вважають, що наступальну техніку нам постачає раша

воно то так, але рашинська техніка мало того, що здебільшого застаріла, але ще й покоцана добряче.
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18.03.2022 12:28 Ответить
Здавайся Тьома, будеш бургомістром, але недовго.
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18.03.2022 12:29 Ответить
Ти свої претензії командиру викладав?
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18.03.2022 12:30 Ответить
Ще один стратєг виіскался, іди краще труси поміняй ,бо вже давно як обісрався
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18.03.2022 12:35 Ответить
"Їжаки кололися, плакали, но продовжували стрибати на кактус"!
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18.03.2022 12:33 Ответить
***********,трупы ваших солдат жрут бездомные собаки,это так справедливо,свинособак сьедают собаки.
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18.03.2022 12:39 Ответить
Если плешивый крысогном не захватит Украину до 9 мая то перестреляет оставшихся генералов и повесится
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18.03.2022 12:51 Ответить
паРашка змагається з Заходом, хто більше дасть зброї для ЗСУ

Сумчани повіджимали стільки танків, що організували курси танкістів і воюють на трофейній техніці. Про цю війну 200 років будуть фільми знімати. Матеріалу - океан.
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18.03.2022 12:51 Ответить
Какую нахрен наступательную операцию?!? Кровавую войну продолжают, геноцид, а не какую то операцию, прекратите писать кацапскими нарративами
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18.03.2022 12:56 Ответить
Распаковка хаоса: фаза - утилизация. Следующая - паническое бегство. Завершающая - зачистка кремля и кадыровской нечести. Финал - Гаага. На скамье подсудимых: *****, все ублюдки во главе с лошадью и ершиком, в кампании с кадыровым и бульбофюрером.

Слава Націі. піZда фашистській *********.
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18.03.2022 14:46 Ответить
Які заходи Генштаб здійснює у відповідь на нарощування ворогом сил?
Хто може пояснити, чому ворог зайшовши на південь країни почав відразу організовувати окупаційні адміністрації замість укріплення оборонних позицій зайнятих територій?
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18.03.2022 15:10 Ответить
Я спросил, сейчас тебе перезвонят из генштаба и отчитаются.
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18.03.2022 15:44 Ответить
 
 