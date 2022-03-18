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"Передача советских С-300 из других стран в Украину невозможна... Москва этого не допустит", – Лавров

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

с-300

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не допустит передачи Украине от других стран систем противовоздушной обороны С-300 для защиты от российских авиаударов.

Об этом заявил Лавров заявил в интервью российскому пропагандистскому каналу RT, которого цитируют РИА Новости и РБК, передает Цензор.НЕТ.

Передача советских С-300 из других стран в Украину невозможна и будет незаконной, Москва этого не допустит.

Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые будем считать, что перевозят оружие, станут законной целью. Это ясно".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Разоблачен предатель, который передавал информацию о военных объектах в Украине, - Киберполиция

Лавров также повторил свою мантру, что Россия напала на Украину якобы, чтобы предотвратить угрозу нападения Украины на квазиреспублики "ЛНР" и "ДНР".

Он добавил, что "денацификация Украины предусматривает отмену любых законов, дискриминирующих русскоязычное население".

По словам Лаврова, "иллюзия, что мы можем обрести западных партнеров, полностью разрушена", поэтому сейчас Россия "может рассчитывать только на себя и союзников".

По словам Лаврова, "иллюзия, что мы можем обрести западных партнеров, полностью разрушена", поэтому сейчас Россия "может рассчитывать только на себя и союзников".
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Топ комментарии
+111
Та,ваша справа Сосати...
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18.03.2022 12:30
+87
А ХТО У ВАС ЛАПАТНИХ СВИНЕЙ БУДЕ ПИТАТИ...
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18.03.2022 12:30
+73
И как же Лавров собирается препятствовать поставкам - исключая запугивание? Разве что начнут бомбить членов НАТО.
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18.03.2022 12:31
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Страница 3 из 3
Они еще не навоевались Украина должна выстоять Другого выбора нет
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18.03.2022 14:48 Ответить
Унылая лашадяка совсем умом епадрыснулся! САм олигофрен не разумеет что брякает губами, дурень маразматичный. Будто его будут в НАТО спрашивать...- : Сирожа... а мона мы Украинцам привезём шота, шо будет твоим ваеным лаптеносцам отрывать яйца...? Йий Богу, дурачек пристарелый....
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18.03.2022 14:51 Ответить
Яке чудове слово "єпадриснулся"!Цей вірменський лошара взагалі
втратив здатність мислити. Як такого ідіота тримають на такому пості.
Наволоч кончена! Я так думаю що недарма турецька держава давила
вірмен! Вірмени вже збираються допомагати плешивому ублюдку
вбивати українців! Хай запам'ятають що ім на нашої землі буде кізда!
Скоренько забули як Азербайджан цим проститутам шию намилив!
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18.03.2022 19:00 Ответить
PNH- LWR !!!
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18.03.2022 15:01 Ответить
Лавров, иди нах.
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18.03.2022 15:11 Ответить
Чого ця "Ґнусная лошадь" ірже? Ще й якесь завивання на болоті!..
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18.03.2022 15:16 Ответить
"москва цього не допустить" - а шо зробить москва, нападе на Україну?
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18.03.2022 15:32 Ответить
передача с300 була неможлива ДО ПОЧАТКУ війни в Україні, 'а тепер усе інакше, просто, просто, просто навпаки...'
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18.03.2022 15:40 Ответить
И что лошадь планирует делать, ударить по стране НАТО которая нам это передаст? Обосрется.
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18.03.2022 15:51 Ответить
обделалась лошадь жидко
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18.03.2022 15:52 Ответить
сказав кентавр кастрований,бомбивший 49 дивізій "АЗОВА"в роддомі МАРІУПОЛЯ...
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18.03.2022 15:54 Ответить
Як казала одна розумна женьщина «Коли ми озвучуємо перемовини про постачання якоїсь зброї , то це значить що частина тієї зброї вже перетнула кордон України»
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18.03.2022 15:55 Ответить
их там есть?
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18.03.2022 16:15 Ответить
Киньте ему овса, он походу отвлекся от своего основного занятия...
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18.03.2022 16:20 Ответить
Он то просто ****...л, а Запад все равно обос....ся.
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18.03.2022 16:23 Ответить
Допустилку отрасти сначала, чмо унылое
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18.03.2022 16:41 Ответить
Коли я сиджу пів ночі з сумками і чекаю відбій повітряної тривоги то думаю про те як в даний момент спокійно спить похрапуючи путін спить попердуючи шойгу обдолбавшись галюциногенами "грезит" лаврв і рахує азовців у пологовому будинку почухують свої яйця піськов і медведєв дрище на .унітазі нажершись ікри матвієнко ковиряється у своїй промежині захарова І виникає питання доки ця купка покидьків і мразоти будуть тероризувати мільйони людей
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18.03.2022 16:45 Ответить
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18.03.2022 23:18 Ответить
масква має бігом виконувати рішення суду ООН а не пазвалять
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18.03.2022 16:47 Ответить
США очень не любят, когда им вот так грубят. Между прочим, дочь Лаврова до сих пор проживает там...
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18.03.2022 16:53 Ответить
Лошадь ссыт что ей и ее хозяину надают пи@дов, хотя уже дают.
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18.03.2022 16:58 Ответить
Ти ба - як вони почали скиглити "запарєбріком"! Чує бл&дська коняка шо скоро з нього підкови здиратимуть! Чекайте суки, дуже скоро гасло "Слава НАЦІЇ - піzd💀 *********!" стане реальністю!
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18.03.2022 16:58 Ответить
С300 це ж виключно оборонна зброя, чи не так????
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18.03.2022 17:13 Ответить
И шо? Конь в истерике будет биться башкой об кремлёвскую стенку? Была бы у них сейчас техническая возможность уничтожать военные грузы, они бы ей воспользовались.
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18.03.2022 17:14 Ответить
Сам Лавров пособник военного преступника ,и вместе того чтоб раскаяться, продолжает вьіполнять,судя по всему,преступньіе приказьі и сам от преступньіх умьіслов не отказался
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18.03.2022 17:18 Ответить
Лошак давно боится,что из него сделают конскую колбасу,вот и скулит бедолага
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18.03.2022 17:24 Ответить
Навіщо брати С-300 в інших країнах, якщо їх можна купити в будь-якому овочевому магазині?
Чому зелені чоловічки в Криму могли купувати військову форму і зброю в будь-якому магазині, а українська армія не може робити зараз теж саме?
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18.03.2022 17:46 Ответить
і я про це...
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18.03.2022 17:47 Ответить
кацапські ********* - ви що забули що говорила ваша бункерна моль ...- світ великий і зброя продаеться - е товаром ...- коли поясьнював яким чином понад 900 танків опинились у кацапо-анклавах днр - лнр.... - тепер сосіть і здихайте ......Слава ЗСУ !!!!
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18.03.2022 17:47 Ответить
мацковского пида*а не спросили.....
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18.03.2022 17:53 Ответить
Купила мама коника, а у нього три ноги, ги,ги,ги.
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18.03.2022 17:58 Ответить
ПІШОВ НА Х*Й КАЦАП
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18.03.2022 18:06 Ответить
Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала о минимальном интервале между принятием решения о поставках оружия американской стороной и самими поставками. По ее словам, в тот момент, когда решение становится публичным, часть оружия уже пересекает границу.
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18.03.2022 18:28 Ответить
І хто це роспи**в про це? Такі речі треба робити тихо!!!
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18.03.2022 18:38 Ответить
РИББЕНТРОПА ПОВЕСИЛИ --- ЛАВРОВА ТОЖЕ НАДО ПОВЕСИТЬ РЯДОМ С ******
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18.03.2022 18:40 Ответить
повесить за ***
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18.03.2022 18:47 Ответить
Дарагая лошара! Соси длинный и толстый лошадиный х*й!
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18.03.2022 18:46 Ответить
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18.03.2022 18:46 Ответить
Дурко,вони вже тут...а вас тут нема!!!!!
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18.03.2022 19:10 Ответить
А то что будет?
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18.03.2022 19:10 Ответить
от страрый мерин! а то что рашка уничтожает физически это самое русскоязычное население и этнических русских, которые живут в Мариуполе, Харькове, Николаеве, и т.д. - это возможно! еще немного - и им некого букдет освобождать - залишаться тільки україномовні
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18.03.2022 21:22 Ответить
Ідіотизм і довбоїбізм московитських фашистів безкінечний...
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18.03.2022 21:28 Ответить
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