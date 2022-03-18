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Разоблачен предатель, который передавал информацию о военных объектах в Украине, - Киберполиция

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кіберполіція

Сотрудники киберполиции Одесщины разоблачили предателя – злоумышленник передавал россиянам информацию о военных объектах Украины. Во время обыска у него была найдена переписка с российскими преступниками и фото соответствующих объектов.

Об этом Национальная полиция сообщила в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленник через мессенджер передавал захватчикам координаты стратегических объектов. Во время обыска на технике фигуранта нашли скриншоты, фото объектов военной инфраструктуры и соответствующую переписку с оккупантами. 31-летний житель пгт Сергеевка наладил "сотрудничество" с военными-преступниками РФ, передавал им информацию о местонахождении различных стратегических объектов в регионах государства", - говорится в сообщении.

Следователи открыли против злоумышленника уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

"По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и жесткий диск. На изъятой технике обнаружили доказательства причастности к преступной деятельности. Следователи Белгород-Днестровского отдела полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 110 неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем расследование будет осуществлять УСБУ в Одесской области. Вниманию граждан!

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Топ комментарии
+26
Стратити.
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18.03.2022 12:40
+15
Военное время что тут ещё думать.
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18.03.2022 12:42
+15
Для чого рило свиняче скриваєте? Хай люди бачать таракана!
Кинути в труну і закопати живим
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18.03.2022 12:47
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Стратити.
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18.03.2022 12:40 Ответить
при спробі втечі за законами військового часу
тільки перед цим його видоїти досуха на предмет інформації
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18.03.2022 12:45 Ответить
Нет так гуманно!раком и пусть его алабаи таранят!и видео окупится!
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18.03.2022 12:46 Ответить
Я думав Єрмака і агрохімію зловили
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18.03.2022 12:41 Ответить
Военное время что тут ещё думать.
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18.03.2022 12:42 Ответить
Spies are to be hanged in wartime. Period.
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18.03.2022 12:45 Ответить
Для чого рило свиняче скриваєте? Хай люди бачать таракана!
Кинути в труну і закопати живим
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18.03.2022 12:47 Ответить
На таку тварину ще й труну? Навіть мішка поліетиленового жалко. Тільки пакет на башку і зарить.
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18.03.2022 14:00 Ответить
Прошу пана до гіляки.
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18.03.2022 12:47 Ответить
Вірність --це та риса , яку найбільш за всі поважає Господь! Вірність Богу, вітчизні, сім*ї, принципам! Слава Богу в Україні, героям шана!
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18.03.2022 12:52 Ответить
краще в СІЗО злити інформацію,чим хлопець на волі займався.у всіх в'язнів на волі живуть друзі,рідні...
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18.03.2022 12:54 Ответить
Роздерти за обидві ноги,наволочь!
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18.03.2022 12:54 Ответить
Єрмак?
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18.03.2022 12:57 Ответить
суд линча
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18.03.2022 13:15 Ответить
Звідки беруться такі ує...ни. Вони що, тупарі, не розуміють, що їх теж будуть оюстрілювать. Свої виродки гірші орди, ті хоч і так зрозуміло, що вороги. Як можна бути такими скотами- не розумію.
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18.03.2022 13:25 Ответить
Утопить в нужнике и оставить там навечно.
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18.03.2022 13:45 Ответить
на кол суку зрадную!!!
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18.03.2022 13:56 Ответить
Замість слів "викрито" повинно бути "вбито", скільки ще будете їх колекціонувати, в воєнний час тільки розстріл на місці і ніяких судів.
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18.03.2022 14:03 Ответить
 
 