Разоблачен предатель, который передавал информацию о военных объектах в Украине, - Киберполиция

Сотрудники киберполиции Одесщины разоблачили предателя – злоумышленник передавал россиянам информацию о военных объектах Украины. Во время обыска у него была найдена переписка с российскими преступниками и фото соответствующих объектов.

Об этом Национальная полиция сообщила в Телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Злоумышленник через мессенджер передавал захватчикам координаты стратегических объектов. Во время обыска на технике фигуранта нашли скриншоты, фото объектов военной инфраструктуры и соответствующую переписку с оккупантами. 31-летний житель пгт Сергеевка наладил "сотрудничество" с военными-преступниками РФ, передавал им информацию о местонахождении различных стратегических объектов в регионах государства", - говорится в сообщении.

Следователи открыли против злоумышленника уголовное производство по ч. 1 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

"По месту жительства злоумышленника правоохранители провели обыск и изъяли мобильные телефоны, ноутбуки и жесткий диск. На изъятой технике обнаружили доказательства причастности к преступной деятельности. Следователи Белгород-Днестровского отдела полиции возбудили уголовное производство по ч. 1 ст. 110 неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины. В дальнейшем расследование будет осуществлять УСБУ в Одесской области. Вниманию граждан!

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