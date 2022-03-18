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Кулеба о "мирном соглашении", опубликованном Financial Times: "То, что они написали, – это требования России, на которые Украина приводит свои контраргументы"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Президент Украины Владимир Зеленский никаких поручений сдавать национальные интересы никому не ставил. И все спекуляции о том, что кто-то там что-то сливает – это просто информационная война.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя информацию Financial Times о том, что Украина и Россия на переговорах обсуждают мирное соглашение по 15 пунктам, передает Цензор.НЕТ.

"Не знаю, кто именно был источником для Financial Times, но в принципе, что они написали – это требования России. Это происходило не на моей встрече с Лавровым, это происходило на так называемом белорусском треке переговоров. Пришла Россия, положила документы и говорит – вот наши требования: Наша делегация взяла этот документ, начала его изучать, выносить контраргументы, т.е. российские предложения, на которые Украина приводит свои контраргументы", – рассказал министр.

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Сейчас переговоры на белорусском треке – это такая окопная война. Они сидят в своем окопе, мы сидим в своем окопе и перестреливаемся аргументами. Поэтому утверждать, что мы пошли на все эти вещи и обо всем уже договорились – это неправда. Не надо делать никакой драмы, но мы все должны помнить, что у любой войны есть два финала. Первый финал – это безусловное тотальное поражение одной из сторон. Это то, что нам хотели навязать с самого начала россияне, выдвинув такой документ. Финал – это соглашение. Соглашение – это поиск и фиксация взаимоприемлемых решений. Поэтому с точки зрения Украины, не с точки зрения России, мы должны четко и трезво понимать, что или мы должны настроиться на войну до конца, в результате которой мы тотально безусловно и безоговорочно побеждаем Россию, или должно быть соглашение, которое должно быть на выгодных для Украины условиях. Я думаю, что второй вариант все-таки реалистичен, поэтому мы должны понимать как общество, как государство – чтобы прекратить войну, нам нужно соглашение. Дипломатия работает над тем, чтобы это соглашение было максимально выгодным для Украины", - добавил Кулеба.

"Президент никаких поручений никому сдавать национальные интересы не ставил. Задача, которую ставит президент, очень четкая: максимально жесткие и четкие гарантии безопасности Украины. И все спекуляции о том, что кто-то там что-то сливает – это просто информационная война, в которой мы имеем наконец-то научиться быть серьезными, взрослыми людьми и не вестись на вбросы", - резюмировал он.

Ранее Financial Times сообщила о том, что Украина и Россия на переговорах обсуждают мирное соглашение по 15 пунктам.
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Топ комментарии
+16
Пусть кацапы свернут свои требования трубочкой и затусуют себе в очко поглубже .....
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18.03.2022 12:50
+11
Как-то стрёмно, когда договаривается "Зе". Если бы там был "По" - было бы как-то надёжней. Прошу оставить это мнение без дискуссий.
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18.03.2022 12:55
+9
"...максимально жорсткі і чіткі гарантії безпеки України"

ВІД КОГО?

Якщо від будь-якої з західних країн, чому ви про це з рашею обговорюєте?
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18.03.2022 12:52
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Пусть кацапы свернут свои требования трубочкой и затусуют себе в очко поглубже .....
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18.03.2022 12:50 Ответить
Слідкуйте за президентом Ярмаком, щоб воно не накоїло лиха Україні, бо Зе - лише читає тексти, що йому дають.
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18.03.2022 17:40 Ответить
Пропозиції від раші діють поки ще не всіх прибувших утилізовано. Це не надовго.
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18.03.2022 12:52 Ответить
"...максимально жорсткі і чіткі гарантії безпеки України"

ВІД КОГО?

Якщо від будь-якої з західних країн, чому ви про це з рашею обговорюєте?
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18.03.2022 12:52 Ответить
Зеля хоче, щоб Путлер гарантував. що він виведе свої війська з Херсонщини найближчими роками.
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18.03.2022 13:50 Ответить
Про це подоляк вєщав, а не Файненшанал Таймс вигадало.
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18.03.2022 12:53 Ответить
Как-то стрёмно, когда договаривается "Зе". Если бы там был "По" - было бы как-то надёжней. Прошу оставить это мнение без дискуссий.
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18.03.2022 12:55 Ответить
Плюсую . Порошенко - опытный дипломат-профессионал. Нужно чтобы он возглавил украинскую переговорную группу , а не ноунеймы без опыта и образования типа Арахамии.
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18.03.2022 13:24 Ответить
Якщо перемовини допомогають створювати зелені коридори, то не нехай хоча б ради цього вони і проходять. Після війскових злочинів россії ніхто на її умови вже не піде
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18.03.2022 12:55 Ответить
Це не так. Доки Ярмаки керують державой.
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18.03.2022 17:41 Ответить
Нато?нах оно нужно,крым сейчас мы тоде не модем освободить(лугандония?пока тоде под вопросов они не хотят с нами дить)нужно строить свое государство с сильной экономикой чтобы они сами просились к нам
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18.03.2022 12:56 Ответить
Зелю влаштовує аби який договір с Пулєром де він пообіцяє що в майбутньому він одведе війска.
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18.03.2022 12:57 Ответить
чи ви там всі в сосну уїбалися...які угоди і головне з Чим...вам ***** мало меморандума **********,суки позорні...неінакше,ви **** вже достали,ці ***** Хамії,Одоляки,давно в Яворів на селфі не їздили контрацептиви...вибачайне достало...
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18.03.2022 13:03 Ответить
Не верю Кулебе. Включите По... в состав комиссии с правом информировать о ходе переговоров.
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18.03.2022 13:07 Ответить
Другий фінал - це угода. Угода - це пошук і фіксації взаємоприйнятних рішень-оце,Кулеба,ні в які ворота не лізе
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18.03.2022 13:16 Ответить
Думаю, что рашке недолго барахтаться, пару тройку лет, а потом этой страны не будет, поэтому можно вести переговоры, выторговывать выгодные условия, отчасти идти на компромиссы, словом тянуть время до развала.
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18.03.2022 13:25 Ответить
перед переговорами вєщалі, що тільки на наших умовах, а не московських зайд, далі буде...
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18.03.2022 13:35 Ответить
І знову ці клоуни не повідомляють нам пункти вимог від України.
А чи є вимоги ?
Я вже впевнений,що торги нашою цілісністю та суверенітетом відбуваються лише за кацапськими пунктами.
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18.03.2022 13:40 Ответить
Як же дістала ця влада. Три роки руйнувала армію для *****, щоб він напав, а тепер коли Україна перемагає, біжуть підписувати капітуляцію. Тьфу блеа...
Весь світ помагає, бо бачить що ми бємось, а ваші переговори відбивають бажання допомагати. Це ж ясно як день, що переговори потрібні московії.
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18.03.2022 14:02 Ответить
Ясно як день, що завдання кремлеботів посіяти паніку та підірвати довіру до влади. Ніхто ще не побіг і нічого ще не підписав, а якщо відмовимося від переговорів, то одразу пригодовані ху**лом чинуш з ЄС типу шольца, орбана почнуть волати, що Україна не хоче миру, а хоче продовжувати війну. Люди, просто включіть мозок, якби наша влада реально хотіла капітулювати то зробила б це 24-25 лютого.Тому не слухайте зрадойо**в, тримаймося, допомагаємо один одному, віримо в ЗСУ.
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18.03.2022 14:40 Ответить
потрібно не контраргументи на такі вимоги давати, а відкидати такі вимоги в цілому.
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18.03.2022 14:22 Ответить
Красиво сказано-дипломатическая «окопная война»..Нужно просто выждать ,растянуть время…как бы там ни было,а решать исход будет война на поле боя ..и победитель будет устанавливать Условия ,т.е.Украина..Все эти рашистские «бла,бла,бла,»-желание хоть как то принудить Украину выполнить свои условия,одновременно они тоже растягивают время ,чтобы продолжить свои военные действия .В сущности эти переговоры им не нужны…им нужно достижение своих целей.
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18.03.2022 14:34 Ответить
 
 