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Наше ключевое предложение на переговорах с РФ – гарантии безопасности. Мы все изучили печальный опыт Будапештского меморандума - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Украинская модель безопасности основывается на двух ключевых принципах. Первый – незыблемость территориальной целостности Украины. И второй принцип – это жесткие гарантии безопасности.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас наши главные аргументы на переговорах – это как раз наше сопротивление, это оружие, которое к нам поступает от партнеров, и санкции, которые они применяют против России. Вот это три аргумента, которые делают нашу позицию сильнее в переговорах", - заявил он.

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"Наше ключевое предложение – гарантии безопасности. Это то, вокруг чего все крутится, и без чего договоренностей быть не может. Это ключевое. Мы все изучили печальный опыт Будапештского меморандума. Мы все понимаем, что Украина существует в вакууме безопасности, и именно из-за этого вакуума Россия решилась на войну, считая, что никто за нас не вступится и сами мы не будем способны защититься.По первому пункту Россия оказалась частично права, потому что действительно никто за нас не воюет. Мы и не рассчитывали. потому что нам помогают очень серьезно с оружием, с финансами и политически. А второе, то, в чем они полностью просчитались, что мы не будем сопротивляться. Украина оказывает упорное сопротивление", - добавил министр.

Вместе с тем глава МИД подчеркнул, что "может быть только украинская модель безопасности".

"Безусловно, мы изучаем опыт каждой страны, не только Швеции, не только Финляндии, не только Австрии, не только Норвегии, не только Германии – каждой страны в буквальном смысле. Но мы ищем свою оптимальную модель, и эта модель базируется на двух ключевых принципах. Первый принцип – незыблемость территориальной целостности Украины. Юридически это абсолютно не является предметом для переговоров. И второй принцип – это жесткие гарантии безопасности. То, что мы получили в Будапештском меморандуме, опять же возвращаясь к нему – это были мягкие гарантии или " заверения", как они были на английском языке зафиксированы. А нам нужны жесткие гарантии. Такие, какие существуют например в том же НАТО. То есть если на нас кто-то напал, то другие обязуются тем или иным способом, который должен быть подробно прописан, нас защищать. Тогда эта система может сработать", – пояснил Кулеба.

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"Но было бы безумием с нашей стороны требовать таких гарантий только от России. Мы все прекрасно знаем, какова Россия. Поэтому мы говорим, что нам нужны комплексные гарантии от всех ключевых игроков. Это два принципа, которые положены в основу нашего подхода. Как и куда мы вырулим в процессе переговоров – это уже совершенно другая история. Но мы не уйдем от этих двух принципов", - резюмировал он.
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Топ комментарии
+36
головне мілітарізація Укранїни до зубів, ці мразоти захочуть напасти щє раз
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18.03.2022 13:01
+29
Расее плевать на договоры. Это нужно понимать.
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18.03.2022 13:03
+28
Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання - недоторканні."

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
1.Чому ці переговори втаємничені тільки від українського народу? Ми коментуємо їх хід згідно матеріалів західної пресси.
2. Нас дійсно бісить, що замість обіцяної твердої та непорушної позиції ви вже погодились на всі вимоги агресора.
3. Щоб задовольнити вимоги окупантів, ви пішли на свідоме порушення Конституції щодо курсу країни на вступ до НАТО. Мало того, ви розгорнули активну пропагандистську кампанію в укрсучЗМІ для шельмування натовських перспектив ( Мосєйчук та інші).
4. Скорочення армії ( по будь якому типу) - стандартний пункт капітуляції! ( Останній раз це було застосовано щодо Японії.).
5. Чому Крим та Донбас та їх деокупація, винесені за дужки ваших перемовин?
6. Чому ми не чуємо на цих перемовинах чітку позицію України щодо покарання військових злочинців зі складу збройних сил та вищого керівництва РФ?
7. Чому в складі переговорної групи від нашої країни немає жодного фахового діпломата?
8. Чому до сіх пір вами не була озвучена вимога репарацій?
9. Чому вами категорично не був відкинутий пункт про "денацифікацію"?
10. Де ваша чітка позиція по вимогам РФ щодо другого "язика"?
11. Хочу м'яко вам нагадати, що ви ПОВИННІ постійно нас інформувати, щодо перебігу перемовин та чітко і недвозначно доповідати народу України який жорстко воює про те як ви насправді принципово відстоюєте наші позиції.
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18.03.2022 13:04
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головне мілітарізація Укранїни до зубів, ці мразоти захочуть напасти щє раз
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18.03.2022 13:01 Ответить
А досвід Ічкерв' вивчили, чи вам про нього не відомо?
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18.03.2022 13:01 Ответить
Расее плевать на договоры. Это нужно понимать.
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18.03.2022 13:03 Ответить
ось їм і пробують поставити намордника на плювальника
щоб самі своєю слиною напльованою захльобувалися, уроди
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18.03.2022 13:04 Ответить
А що покласти всіх чоловіків і капітулювати?
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18.03.2022 13:09 Ответить
а ми одну й ту ж статтю читали?
Кулеба хоче добитися миру на умовах вигідних для України.
і щоб на нас у раші охоти нападати не було

а те, що прокоментували ви не має жодного відношення ні до статті, під якою йдуть коментарі ані до мого посту.
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18.03.2022 13:25 Ответить
Схоже ви взагалі не розумієте що відбувається. Любий договір сьогодні не актуальний, крім якщо Путлєр визнає себе військовим злочинцем і свою орду також, погодиться на компенсацію всіх збитків і забере своїх недобитків з усієї території України. І насрати, вибачте, на його гарантії. Гарантії потрібні від США і Великобританії. Інші варіанти договору знімуть з Рашки санкції, дозволять рашистам швидко зализати рани і готуватись до наступного нападу. А ми роками будемо бігати по міжнародних судах з вимогою покарати нелюдів .
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18.03.2022 15:40 Ответить
Ніхто не вірить у якісь договори з РФ! Смерть кацапам!
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18.03.2022 13:04 Ответить
Хочу м'яко порекомендувати активним коментаторам переговорного процесу, які не перебувають всередині. Не поширюйте свою брехню в країні, яка жорстко воює. Переговори йдуть важко. Позиції сторін різні. Для нас принципові питання - недоторканні."

Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
1.Чому ці переговори втаємничені тільки від українського народу? Ми коментуємо їх хід згідно матеріалів західної пресси.
2. Нас дійсно бісить, що замість обіцяної твердої та непорушної позиції ви вже погодились на всі вимоги агресора.
3. Щоб задовольнити вимоги окупантів, ви пішли на свідоме порушення Конституції щодо курсу країни на вступ до НАТО. Мало того, ви розгорнули активну пропагандистську кампанію в укрсучЗМІ для шельмування натовських перспектив ( Мосєйчук та інші).
4. Скорочення армії ( по будь якому типу) - стандартний пункт капітуляції! ( Останній раз це було застосовано щодо Японії.).
5. Чому Крим та Донбас та їх деокупація, винесені за дужки ваших перемовин?
6. Чому ми не чуємо на цих перемовинах чітку позицію України щодо покарання військових злочинців зі складу збройних сил та вищого керівництва РФ?
7. Чому в складі переговорної групи від нашої країни немає жодного фахового діпломата?
8. Чому до сіх пір вами не була озвучена вимога репарацій?
9. Чому вами категорично не був відкинутий пункт про "денацифікацію"?
10. Де ваша чітка позиція по вимогам РФ щодо другого "язика"?
11. Хочу м'яко вам нагадати, що ви ПОВИННІ постійно нас інформувати, щодо перебігу перемовин та чітко і недвозначно доповідати народу України який жорстко воює про те як ви насправді принципово відстоюєте наші позиції.
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18.03.2022 13:04 Ответить
НАТО уже себя показало.. сыкуны и пустословы. Никто Крым и Донбасс отдавать не будет. Да и речи про сокращение армии нет. Любой дурак понимает к чему это приведет. Так что хватит тут кипиш наводить.
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18.03.2022 13:49 Ответить
Тільки ідіот не бачить, що йде процес зливання України. Так, сьогодні Зєля наш символ, але все його прокацапське оточення не змінилося. Готуйтесь, шановні, до капітуляції "від імені українського народу".
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18.03.2022 13:56 Ответить
так і він не змінився
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18.03.2022 14:12 Ответить
Только полное восстановление территориальной целостности. Иначе армия и народ не примут эту писульку.
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18.03.2022 13:05 Ответить
Найнадійнішою гарантією безпеки буде, коли кацапи будуть мати таке становище, як Німеччина за Версальськи договором, який був укладений після Першої світової війни.
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18.03.2022 13:06 Ответить
если бы вы выучили урок то поняли бы с убийцей нельзя вести переговоры
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18.03.2022 13:07 Ответить
Какие гарантии? Кто может дать гарантии защиты Украины кроме украинской армии? Всеми бумажками которые кто то там подпишет можно только жопу подтереть если козломордые завтра опять двинут на Украину. А они двинут даже не сомневайтесь если их не разбить.
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18.03.2022 13:08 Ответить
То росія з задоволенням підпише ці гарантії, а потім скаже: ой, на вас напали якісь бендеровці. Ми за гарантіями прийшли вас захищати.
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18.03.2022 13:08 Ответить
Нас может защитить только наша сильная Армия и украинский Народ. Остальные будут (может быть) помогать. Все остальное иллюзия. Но как временное решение, передышка для восстановления сойдет и такой вариант.
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18.03.2022 13:10 Ответить
гарантии от рф? да вы еманутые
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18.03.2022 13:10 Ответить
Перший - непорушність територіальної цілісності України. І другий принцип - це жорсткі гарантії безпеки. Хто їх дасть?НАТО?так воно ссить взагалі,а ставлення питання повернненя донбасса і Крима зараз?а не на потім нам не потрібна знов війна в майбутньому, питання Мордора повинно вирішится зараз
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18.03.2022 13:11 Ответить
Війна в майбутньому полюбому буде і не тільки в нас
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18.03.2022 13:12 Ответить
всі санкції проти росії будуть в силі до виведення військ рф зі всієї території України. Це вже всі сказали при їх введені.
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18.03.2022 13:13 Ответить
Щось я про ці "угоди" переживаю більше, ніж про кацапський наступ...
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18.03.2022 13:12 Ответить
Щось не зрозумів. Ми вивчили досвід Будапештського меморандуму... І тепер хочемо з тим самим підписантом (нацистською роZZією) цього меморандуму, заключити договір про гарантії безпеки?!
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18.03.2022 13:13 Ответить
Ну от і не робіть Будапештський меморандум-2

Залізобетонна гарантія безпеки - повна відсутність кацапні.

Всі інші гарантії від парашки - це ні себе не поважати ні Героїв
Самий кращий кацап - у землі.
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18.03.2022 13:13 Ответить
Чтоб юристам не морочиться долго, война идет, а время очень ценно, надо взять Будапештский меморандум как основу
"Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки, ОТ ЦЬОГО РАЗУ ТО ВЖЕ ТОЧНО (в новій редакції всюди таке уточнення подобавляти-авт)
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй
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18.03.2022 13:14 Ответить
Та ніхто ніколи не дасть Україні жодних гарантій безпеки! Досить цієї маячні! Просто в хаті кожного українця повинен бути автомат з тисячою патронів, Джавелін і Стінгер, а на кожне село 2 танки, Стелс і точка У, як мінімум! Ось й буде справжня гарантія безпеки!!!
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18.03.2022 13:14 Ответить
Все что Рашка нам предлагает подписать ето все направлено на уничтожение Украины притом полное. Так что если вы согласитесь хотябы с одним пунктом что нам предлогают окупанты то вы предатель и враг Украины ничем не отличающийся от окупантов. Вам любой юрист расскажет что все так называемые гарантии безопасности при желании можно крутить как циган солнцем. Вплоть до того что гарантия безопасности не будет распространяться на так называемые внутренний конфликт или *гражданскую войну* о которой так любят рассказывать кацапы.
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18.03.2022 13:15 Ответить
1. Самий кращий наш гарант то ВСУ. 2. Багато країн (наприклад, Японія-Росія)живуть не маючи мирного договора, то а нам нащо він нам ??? 3. Навіть маючи договір, все одно Росія буде в нас стріляти, був вже Мінськ і кожного дня і вбиті і ранені, а міжнародне товариство таке: Самі підписали Мінськ1,2 -терпіть
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18.03.2022 13:19 Ответить
І ще, за не підписання договору нам нічого не буде, а за підписання знімуть санкції з росії і нас нагнуть. Росія ж договори ніколи не виконували, і не буде виконувати, ну будуть виражати "стурбованість".
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18.03.2022 13:23 Ответить
Я не понимаю, почему о переговорах об оружии и его поставках практически докладывают агрессору, а о переговорах с агрессором ,народу ,сообщать "неэтично"?
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18.03.2022 13:20 Ответить
Гм, а що тут незрозумілого? Ретельно читайте біографії вищих посадових осіб країни і "переговорників", звертайте увагу на емоції, жести, вирази облич і особливо на мову, коли говорять експромтом.
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18.03.2022 13:24 Ответить
какие гарантии, кто тебе их предоставит? что они несут? или их там коксом накачивают? договор может быть только на условиях Украины!
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18.03.2022 13:20 Ответить
це надзвичайно красивий план. а що за це цапи отримають?
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18.03.2022 13:21 Ответить
Справа у тім, що з росією нічого підписувати не можна - вона нічого не дотримає - це 500% факт

Чому конвенція Монтре від 1936 року у Туреччині по сьогодні може працювати, а Будапештський меморандум від 1994 року - НІ ?

Відповідь проста - Турки дотримують своїх законів, а у нас і тим більше у росії - НІ

Ефект можливий тільки тоді, коли закони будуть працювати, а не обходитися через взятки і інші речі
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18.03.2022 13:32 Ответить
Зелі гарантії безпекі дає тільки Путлєр.
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18.03.2022 13:33 Ответить
да не будет никакого договора, что все как дети...
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18.03.2022 13:34 Ответить
расися напала на Україну, бо Україна не є членом НАТО. НАТО не воює за Україну, бо Україна не є членом НАТО. Давайте не будемо вступати в НАТО, бо НАТО не воює за Україну...
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18.03.2022 13:39 Ответить
Саме така логіка Зелі.
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18.03.2022 13:56 Ответить
Дурачок, любой договор с россией это листы бумаг формата А4.
Единственное, что может гарантировать этот договор, это безопасность от назойливой мухи.
И то придется за ней с ним побегать.
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18.03.2022 13:52 Ответить
Найкраща гарантія - стати членом НАТО.
Переб'єм москалів, відновим територіальну цілісність (з кримом і донбасом) і в НАТО.
Все інше від лукавого (або дєрмака).

І ще, ви зі своїми переговорами з військовими злочинцями знищуєте моральний і бойовий дух українців та союзників.

Моє бачення: переговорили 5 хвилин про коридор для жінок і дітей з Маріуполя і зробили. Більше нема про що говорити з вбивцями.

Якщо так подобається ляса точити, то звільняйтеся і заглядайте в очко ***** стільки скільки забажаєте, і хоч кожну годину робіть бабські посиденьки.

А справжні українці знищать цю нечисть і без вас.
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18.03.2022 13:53 Ответить
Які гарантії, від кого, Кулеба ти себе чуєш, кацапи порушили і продовжують порушувати все, що можливо , як ми можемо на це повестися , як ЛОХИ останні.
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18.03.2022 14:09 Ответить
это скорей всего говорит что моральный авторитет Америки и Англии стремительно падает . Сказочки от США и Англии нас уже не штырят , и ихние страшилки Раху уже не пугают . Лёд тронулся . господа присяжные .
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18.03.2022 14:11 Ответить
А до чого тут англія і штати, і до речі з Англією більш порозуміння, я вважаю як би проблемма була тільки в Англії, то вонаб вже давно дала добро на відновл.ЯО,
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18.03.2022 14:16 Ответить
читай БМ ..
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18.03.2022 14:31 Ответить
Гарантия безопасности , это только сильная армия , и вооруженный до зубов народ . Другая гарантия , это все от лукавого . Я сейчас уже не уверен , если бы Украина была бы членом НАТО , что русня не напала бы 71% русни хочет повоевать , с Фашистами , сегодня фашистами назначили Украинский народ и Украину . Вы послушайте , какую они дичь несут , ловят Бендеру , награду назначили А все эти ток шоу , их там как бойцовых собак , дрессируют на злобу Если , эрефия здохнет , то отпадет надобность в гарантии безопасности
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18.03.2022 15:03 Ответить
Тільки в мене складається враження, що наші посадовці всіма силами стараються витягнути голову Путлєра з петлі і допомогти Рашці швиденько струсити з себе санкції, які множать її економіку на нуль ? Підпишуть договір - все. забутьте про Гаагу, суди і міжнародну допомогу. Договір означатиме, що ми зрозуміли і простили, якщо це не договір про капітуляцію
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18.03.2022 15:52 Ответить
Неможливо домовитися з тими хто прийшов тебе вбивати....
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18.03.2022 16:19 Ответить
 
 