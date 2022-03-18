Наше ключевое предложение на переговорах с РФ – гарантии безопасности. Мы все изучили печальный опыт Будапештского меморандума - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинская модель безопасности основывается на двух ключевых принципах. Первый – незыблемость территориальной целостности Украины. И второй принцип – это жесткие гарантии безопасности.
Об этом в интервью Украинской правде рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
"Сейчас наши главные аргументы на переговорах – это как раз наше сопротивление, это оружие, которое к нам поступает от партнеров, и санкции, которые они применяют против России. Вот это три аргумента, которые делают нашу позицию сильнее в переговорах", - заявил он.
"Наше ключевое предложение – гарантии безопасности. Это то, вокруг чего все крутится, и без чего договоренностей быть не может. Это ключевое. Мы все изучили печальный опыт Будапештского меморандума. Мы все понимаем, что Украина существует в вакууме безопасности, и именно из-за этого вакуума Россия решилась на войну, считая, что никто за нас не вступится и сами мы не будем способны защититься.По первому пункту Россия оказалась частично права, потому что действительно никто за нас не воюет. Мы и не рассчитывали. потому что нам помогают очень серьезно с оружием, с финансами и политически. А второе, то, в чем они полностью просчитались, что мы не будем сопротивляться. Украина оказывает упорное сопротивление", - добавил министр.
Вместе с тем глава МИД подчеркнул, что "может быть только украинская модель безопасности".
"Безусловно, мы изучаем опыт каждой страны, не только Швеции, не только Финляндии, не только Австрии, не только Норвегии, не только Германии – каждой страны в буквальном смысле. Но мы ищем свою оптимальную модель, и эта модель базируется на двух ключевых принципах. Первый принцип – незыблемость территориальной целостности Украины. Юридически это абсолютно не является предметом для переговоров. И второй принцип – это жесткие гарантии безопасности. То, что мы получили в Будапештском меморандуме, опять же возвращаясь к нему – это были мягкие гарантии или " заверения", как они были на английском языке зафиксированы. А нам нужны жесткие гарантии. Такие, какие существуют например в том же НАТО. То есть если на нас кто-то напал, то другие обязуются тем или иным способом, который должен быть подробно прописан, нас защищать. Тогда эта система может сработать", – пояснил Кулеба.
"Но было бы безумием с нашей стороны требовать таких гарантий только от России. Мы все прекрасно знаем, какова Россия. Поэтому мы говорим, что нам нужны комплексные гарантии от всех ключевых игроков. Это два принципа, которые положены в основу нашего подхода. Как и куда мы вырулим в процессе переговоров – это уже совершенно другая история. Но мы не уйдем от этих двух принципов", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
щоб самі своєю слиною напльованою захльобувалися, уроди
Кулеба хоче добитися миру на умовах вигідних для України.
і щоб на нас у раші охоти нападати не було
а те, що прокоментували ви не має жодного відношення ні до статті, під якою йдуть коментарі ані до мого посту.
Иерихонский Кот
@ierikhonsky_kot
1.Чому ці переговори втаємничені тільки від українського народу? Ми коментуємо їх хід згідно матеріалів західної пресси.
2. Нас дійсно бісить, що замість обіцяної твердої та непорушної позиції ви вже погодились на всі вимоги агресора.
3. Щоб задовольнити вимоги окупантів, ви пішли на свідоме порушення Конституції щодо курсу країни на вступ до НАТО. Мало того, ви розгорнули активну пропагандистську кампанію в укрсучЗМІ для шельмування натовських перспектив ( Мосєйчук та інші).
4. Скорочення армії ( по будь якому типу) - стандартний пункт капітуляції! ( Останній раз це було застосовано щодо Японії.).
5. Чому Крим та Донбас та їх деокупація, винесені за дужки ваших перемовин?
6. Чому ми не чуємо на цих перемовинах чітку позицію України щодо покарання військових злочинців зі складу збройних сил та вищого керівництва РФ?
7. Чому в складі переговорної групи від нашої країни немає жодного фахового діпломата?
8. Чому до сіх пір вами не була озвучена вимога репарацій?
9. Чому вами категорично не був відкинутий пункт про "денацифікацію"?
10. Де ваша чітка позиція по вимогам РФ щодо другого "язика"?
11. Хочу м'яко вам нагадати, що ви ПОВИННІ постійно нас інформувати, щодо перебігу перемовин та чітко і недвозначно доповідати народу України який жорстко воює про те як ви насправді принципово відстоюєте наші позиції.
Залізобетонна гарантія безпеки - повна відсутність кацапні.
Всі інші гарантії від парашки - це ні себе не поважати ні Героїв
Самий кращий кацап - у землі.
"Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки, ОТ ЦЬОГО РАЗУ ТО ВЖЕ ТОЧНО (в новій редакції всюди таке уточнення подобавляти-авт)
підтверджують їх зобов'язання утримуватися від загрози силою чи її
використання проти територіальної цілісності чи політичної
незалежності України, і що ніяка їхня зброя ніколи не буде
використовуватися проти України, крім цілей самооборони або
будь-яким іншим чином згідно зі Статутом Організації Об'єднаних
Націй
Чому конвенція Монтре від 1936 року у Туреччині по сьогодні може працювати, а Будапештський меморандум від 1994 року - НІ ?
Відповідь проста - Турки дотримують своїх законів, а у нас і тим більше у росії - НІ
Ефект можливий тільки тоді, коли закони будуть працювати, а не обходитися через взятки і інші речі
Единственное, что может гарантировать этот договор, это безопасность от назойливой мухи.
И то придется за ней с ним побегать.
Переб'єм москалів, відновим територіальну цілісність (з кримом і донбасом) і в НАТО.
Все інше від лукавого (або дєрмака).
І ще, ви зі своїми переговорами з військовими злочинцями знищуєте моральний і бойовий дух українців та союзників.
Моє бачення: переговорили 5 хвилин про коридор для жінок і дітей з Маріуполя і зробили. Більше нема про що говорити з вбивцями.
Якщо так подобається ляса точити, то звільняйтеся і заглядайте в очко ***** стільки скільки забажаєте, і хоч кожну годину робіть бабські посиденьки.
А справжні українці знищать цю нечисть і без вас.