Наше ключевое предложение на переговорах с РФ – гарантии безопасности. Мы все изучили печальный опыт Будапештского меморандума - Кулеба

Украинская модель безопасности основывается на двух ключевых принципах. Первый – незыблемость территориальной целостности Украины. И второй принцип – это жесткие гарантии безопасности.

Об этом в интервью Украинской правде рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

"Сейчас наши главные аргументы на переговорах – это как раз наше сопротивление, это оружие, которое к нам поступает от партнеров, и санкции, которые они применяют против России. Вот это три аргумента, которые делают нашу позицию сильнее в переговорах", - заявил он.

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"Наше ключевое предложение – гарантии безопасности. Это то, вокруг чего все крутится, и без чего договоренностей быть не может. Это ключевое. Мы все изучили печальный опыт Будапештского меморандума. Мы все понимаем, что Украина существует в вакууме безопасности, и именно из-за этого вакуума Россия решилась на войну, считая, что никто за нас не вступится и сами мы не будем способны защититься.По первому пункту Россия оказалась частично права, потому что действительно никто за нас не воюет. Мы и не рассчитывали. потому что нам помогают очень серьезно с оружием, с финансами и политически. А второе, то, в чем они полностью просчитались, что мы не будем сопротивляться. Украина оказывает упорное сопротивление", - добавил министр.

Вместе с тем глава МИД подчеркнул, что "может быть только украинская модель безопасности".

"Безусловно, мы изучаем опыт каждой страны, не только Швеции, не только Финляндии, не только Австрии, не только Норвегии, не только Германии – каждой страны в буквальном смысле. Но мы ищем свою оптимальную модель, и эта модель базируется на двух ключевых принципах. Первый принцип – незыблемость территориальной целостности Украины. Юридически это абсолютно не является предметом для переговоров. И второй принцип – это жесткие гарантии безопасности. То, что мы получили в Будапештском меморандуме, опять же возвращаясь к нему – это были мягкие гарантии или " заверения", как они были на английском языке зафиксированы. А нам нужны жесткие гарантии. Такие, какие существуют например в том же НАТО. То есть если на нас кто-то напал, то другие обязуются тем или иным способом, который должен быть подробно прописан, нас защищать. Тогда эта система может сработать", – пояснил Кулеба.

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"Но было бы безумием с нашей стороны требовать таких гарантий только от России. Мы все прекрасно знаем, какова Россия. Поэтому мы говорим, что нам нужны комплексные гарантии от всех ключевых игроков. Это два принципа, которые положены в основу нашего подхода. Как и куда мы вырулим в процессе переговоров – это уже совершенно другая история. Но мы не уйдем от этих двух принципов", - резюмировал он.